La pliure de l’iPhone Duo est presque invisible, mais Apple reconnaît que la couche qui protège son écran s’use avec le temps

L’iPhone Duo est le tout premier smartphone pliable d’Apple, avec un prix de départ de 2 339 euros en France. Sauf que forcément, avec une telle conception, la couche qui protège l’écran s’use avec le temps. La firme de Cupertino a tout prévu avec une partie de l’écran interne conçue pour être remplacée séparément, ce qui évite une réparation bien plus lourde.

L’iPhone Duo possède une couche de protection interne remplaçable séparément pour éviter de changer toute la dalle OLED en cas d’usure ou de rayure.

Avec AppleCare, son remplacement coûte 19 €, contre 99 € pour changer complètement l’écran interne.

Le premier iPhone pliable d’Apple sera lancé le 23 octobre 2026 en France, avec un prix de départ fixé à 2 339 €.

Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle chez Apple, explique que la surface mate aide à réduire la visibilité de la pliure centrale de l’iPhone Duo. Mais elle indique également qu’une couche de protection séparée recouvre l’écran interne.

Apple rassure, l’iPhone Duo pourra remplacer facilement une partie de l’écran interne

“C’est une partie remplaçable, ce qui est très pratique pour le client. Cette couche peut être retirée et remplacée par une neuve”, explique Kate Bergeron, qui rassure donc les utilisateurs alors qu’on le sait, faire réparer son iPhone est loin d’être donné, surtout lorsqu’il s’agit d’un modèle récent.

La couche ne correspond pas à la dalle OLED en elle-même. Apple utilise un polymère sur mesure qui offre jusqu’à 40 % de rigidité en plus face aux autres matériaux utilisés sur le marché. Au-dessus et sous la dalle, on trouve du verre renforcé puis une plaque en titane pour soutenir la structure. La charnière se compose de plus de 100 pièces pour garder l’écran à plat quand l’iPhone Duo est ouvert.

La pliure centrale de l’iPhone Duo est toutefois toujours visible dans certaines situations. Et pour cause, le revêtement nano-texturé diffuse la lumière et réduit le reflet pour rendre la marque moins visible mais pas totalement absente. D’ailleurs, la pliure centrale se voit bien plus sous certains angles ou éclairages.

19 euros pour remplacer cette partie de la dalle externe

Mais passons désormais à ce qui nous intéresse, le remplacement de cette couche de protection. Que les personnes qui sont intéressées par l’iPhone Duo se rassurent, c’est seulement 19 euros avec l’assurance AppleCare. Si vous n’avez pas cette couverture, le remplacement de l’écran externe ou du verre arrière coûte 29 euros. Pour le remplacement complet de l’écran interne, c’est 99 euros.

Bref, en cas de rayure ou d’usure, Apple ne prévoit pas forcément le remplacement complet de la dalle interne. Pour l’entreprise californienne, le but est d’éviter de changer la plus coûteuse des pièces. Pour un iPhone Duo commercialisé à partir de 2 339 euros, les utilisateurs apprécieront.

Pour les détails techniques de l’écran interne, on trouve donc une dalle Super Retina XDR de 7,6 pouces et une surface 50 % plus grande que celle de l’iPhone 18 Pro Max. L’écran externe mesure 5,4 pouces. Les deux écrans utilisent le ProMotion pour une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits en extérieur. L’Apple Pencil est compatible avec l’iPhone Duo pour profiter au mieux de la grande surface d’affichage.

Quand sera disponible l’iPhone Duo ?

Apple a aussi renforcé le châssis de ce smartphone pliable. En termes d’épaisseur, c’est 5,2 mm une fois ouvert et 11,3 mm lorsque replié, ce qui en fait un téléphone très fin. Le châssis utilise du titane et la certification IP68 garantit une protection contre l’eau et la poussière. L’écran externe est protégé par le Ceramic Shield 2 et Apple promet une résistance aux rayures trois fois supérieure par rapport aux générations précédentes.

C’est le 16 octobre 2026 que la firme de Cupertino lancera les précommandes de l’iPhone Duo en France à 14 heures. Puis le lancement commercial se tiendra le 23 octobre. Si le prix de départ est de 2 339 euros avec 256 Go, il faudra aligner 2 589 euros pour 512 Go de stockage, 3 089 euros pour 1 To et 3 839 euros pour 2 To, soit une coquette somme.