Alors que des joueurs ont trouvé comment jailbreaker la PS5, Sony a une parade qui brise tous leurs espoirs

Ces dernières semaines, le jailbreak de la PS5 s’est accéléré à une vitesse folle. Mais Sony prend déjà les armes avec des mises à jour pour bloquer les joueurs. Plusieurs projets se retrouvent donc menacés par ces correctifs.

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Sony bloque déjà les nouveaux jailbreaks PS5 avec ses mises à jour 14.00 et 14.10, ce qui menace plusieurs projets comme Relapse et Prolapse.

Le problème pour les joueurs, c’est que les jeux récents comme GTA 6 exigeront une console à jour, ce qui complique fortement l’usage du jailbreak.

Sony cible surtout les usages illégaux, notamment les boutiques proposant environ 1 600 jeux piratés, même si leurs copies réapparaissent rapidement.

Parmi les projets menacés, on trouve Relapse qui permet de jailbreaker la PS5. Idem pour Prolapse qui a subi un coup dur avec les mises à jour de Sony. Mais aussi un projet pour que Linux tourne sur la PS5 avec une faille comblée suite au signalement par un développeur qui a divisé la communauté.

Sony mène la guerre aux projets pour jailbreaker la PS5

Bref, une mauvaise nouvelle puisque les dernières mises à jour empêchent une partie du jailbreak de la PS5. Par exemple, Relapse dont nous parlions précédemment n’est compatible que sur les versions 7.00 à 13.60 du système d’exploitation de la console de Sony. Sauf que voilà, Sony a lancé la mise à jour 14.00 qui bloque donc le jailbreak. Ensuite, ce fut la version 14.10 avec de nouveaux correctifs.

Sans doute vous posez-vous la question : mais pourquoi les joueurs ne mettent-ils juste pas leur console à jour pour continuer à utiliser le jailbreak ? Eh bien c’est là que c’est embêtant puisque les jeux récents demandent un logiciel récent pour tourner.

People keep asking if you can go online with this. You can’t go online with any PS5 that hasn’t been updated to the latest firmware, regardless of jailbreaking. — Lance McDonald (@manfightdragon) September 29, 2026

C’est notamment le cas de GTA 6 qui exigera une PS5 totalement à jour pour être lancé. Alors forcément entre le dernier titre de Rockstar attendu depuis 13 ans et le jailbreak, les joueurs font leur choix.

Des développeurs qui continuent leurs efforts

Notons toutefois qu’il reste un espoir pour les joueurs puisque le mois dernier, un développeur appelé Gezine a montré le menu de débogage sur une PS5 sous la version 14.10. Une preuve qu’au moins une partie des protections a sauté. Mais malheureusement, Gezine n’a publié aucun outil pour les internautes pour exploiter les failles qui permettent le jailbreak.

Sony rémunère grassement les chercheurs jusqu’à 50 000 dollars, la somme maximale. Beaucoup tentent donc leur chance et le dommage est collatéral pour la scène jailbreak dont la philosophie estime qu’acheter le matériel vous autorise à le modifier à votre guise.

Mais Sony ne l’entend pas de cette oreille et on imagine que ce qui pose problème à l’entreprise japonaise, ce n’est pas d’installer Linux sur la console ou faire tourner des jeux Steam. Ce sont les boutiques illégales.

Le problème du jailbreak pour Sony, ce sont les boutiques illégales

Et justement, l’une des boutiques disponibles sur les PS5 jailbreakées permet de télécharger illégalement des titres avec une interface dédiée pour une expérience utilisateur soignée. De quoi sacrément embêter aussi bien Sony que les développeurs.

On parle tout de même de 1 600 jeux environ, que ce soit PS4 ou PS5, disponibles sur les consoles jailbreakées. Notons que le projet a fermé depuis, mais que des copies sont immédiatement réapparues. Avec Internet, tout va vite et Sony a beau sévir, le jailbreak continue et les boutiques illégales avec lui.