iOS 27.3 : la nouvelle version de Siri AI est là, mais les utilisateurs français en sont privés à cause de l’Europe

La bêta d’iOS 27.3 est désormais disponible et avec elle la nouvelle version de Siri boostée à l’IA. Mais la mauvaise nouvelle, c’est que les utilisateurs français n’auront pas droit à cette version à cause du bras de fer entre Apple et l’Union européenne.

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iOS 27.3 introduit Siri AI sur les iPhone compatibles, mais la nouvelle version reste indisponible en France et dans l’Union européenne.

Le blocage vient du bras de fer entre Apple et Bruxelles autour du DMA, notamment sur l’accès des IA concurrentes aux données et fonctions de l’iPhone.

Siri AI peut désormais agir directement dans Mail, Safari, Fichiers et certaines applications tierces pour exécuter des tâches à la demande.

C’est depuis peu qu’Apple a publié la première bêta d’iOS 27.3 pour les développeurs avant une disponibilité publique en décembre. Parmi les nouveautés, des fonctionnalités en plus pour Siri AI à partir de l’iPhone 15 Pro. Bref, il s’agit d’une mise à jour majeure.

Les fonctionnalités de Siri AI avec iOS 23.3 ne sont pas disponibles en France

Mais le problème pour les utilisateurs français, c’est que cette nouvelle version de l’assistant n’est pas disponible pour eux. La situation est d’autant plus embêtante que Siri AI a ajouté le français dans ses langues prises en charge. Siri AI n’est donc pas disponible sur l’iPhone mais aussi l’iPad dans l’Union européenne. En revanche, sur un Mac compatible, Siri AI en français est accessible.

La raison de cette indisponibilité de Siri AI pour les utilisateurs français, c’est le Digital Markets Act. Un règlement qui impose que les IA concurrentes puissent être disponibles sur les smartphones d’Apple avec des capacités similaires à celles de Siri.

Mais pour la firme de Cupertino, c’est hors de question à cause d’un risque selon elle pour la vie privée et la sécurité. L’entreprise californienne a proposé une solution appelée Trusted System Agent pour encadrer l’accès à Siri AI.

Des informations très sensibles utilisées par Siri AI

Pour répondre aux demandes, il faut que Siri AI accède à des informations très personnelles. C’est donc là le blocage. L’assistant peut utiliser les messages, les e-mails, les images, le calendrier et tout ce qui apparaît à l’écran du smartphone. Et justement, la firme de Cupertino cherche à garder l’entier contrôle sur ces accès.

La Commission européenne rejette toutefois le discours qui voudrait que ce soit sa loi qui interdise le lancement de Siri AI. Pour Bruxelles, Apple n’a juste pas proposé de solution conforme aux règles européennes.

Mais depuis, les discussions ont repris et le mois dernier, on a appris que Siri AI pourrait arriver en Europe sous 5 mois au mieux. Il faudra donc attendre 2027 pour profiter de cette version boostée à l’IA de l’assistant vocal.

En attendant, iOS 27.3 lui ajoute de nouvelles fonctionnalités. Avec iOS 27.3, Siri est désormais capable de retirer une inscription à une liste de diffusion ou d’annuler l’envoi récent d’un message depuis Mail. Dans Safari, l’assistant est capable d’effectuer une suppression d’historique ciblée, de fermer les onglets en double ou d’ajouter une page à la liste de lecture. Il lui est également possible dans Fichiers de classer les documents selon la demande de l’utilisateur.

Siri AI a toujours du retard sur les autres IA

Il s’agit de commandes qui concernent directement les applications et les données de l’iPhone. Siri AI est une évolution qui passe d’un assistant vocal limité à une IA qui exécute des tâches dans le smartphone. Suffisant pour combler son retour face à ChatGPT ou encore Claude ?

Et Siri AI s’ouvre aussi un peu aux applications tierces avec App Skills. Désormais, avec iOS 27.3, il est possible pour une application de VTC de laisser Siri modifier le lieu de prise en charge depuis une activité en direct, parmi les nombreux exemples d’utilisation d’App Skills.