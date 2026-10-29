BYD veut battre Bugatti avec une voiture électrique de 3 000 chevaux produite à 30 exemplaires et capable de franchir les 500 km/h

Dans quelques jours, BYD s’attaquera à un record avec sa Yangwang U9 Xtreme, une voiture qui tentera de dépasser les 500 km/h à Dubaï. Le véhicule a déjà approché la barre lors d’un précédent test en Allemagne.

BYD va tenter de dépasser les 500 km/h à Dubaï avec la Yangwang U9 Xtreme, déjà mesurée à 496,22 km/h en Allemagne.

L’hypercar électrique développe près de 3 000 chevaux avec quatre moteurs et conserve encore une marge de puissance pour aller plus vite.

Limitée à 30 exemplaires, la U9 Xtreme sert de vitrine à BYD pour rivaliser avec Bugatti sur le terrain des records de vitesse.

Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, présente Dubaï comme la nouvelle scène des records de BYD. “Dubaï est comme un pays de rêve. Quand vous avez une idée folle, vous pouvez la réaliser ici”, explique-t-elle dans les colonnes de Sky News Arabia.

La Yangwang U9 Xtreme va tenter de dépasser les 500 km/h

C’est l’été dernier que BYD a confirmé une nouvelle tentative dans le but de franchir les 500 km/h. Il faut dire que la Yangwang U9 Xtreme est la supercar idéale pour tenter d’approcher ce record. On trouve quatre moteurs électriques qui entraînent chacun une roue et développent 2 200 kW, soit près de 3 000 chevaux. Une version très haute vitesse de la Yangwang U9 pour une version qui a déjà été testée sur la piste de Papenburg en Allemagne à la vitesse de 496,22 km/h.

C’est Marc Basseng, pilote allemand, qui était à bord de la supercar lors de cet épisode allemand. BYD a déjà dépassé l’une des références absolues en termes de vitesse avec une voiture électrique puisque la Bugatti Chiron Super Sport 300+ a atteint 490,48 km/h. Désormais, il manque 3,78 km/h à aller chercher pour franchir les 500 km/h.

Il faut dire que lors du premier essai, BYD n’a pas exploité toute la marge possible. Au micro de Top Gear, Marc Basseng explique qu’il aurait pu garder l’accélérateur enfoncé environ 1,5 seconde de plus. Daniel Yin, chef du projet chez Yangwang, explique que la voiture garde environ 250 kW de puissance en réserve. La voiture électrique a donc encore de quoi accélérer un peu plus.

Une supercar capable de prouesses en termes de vitesse

La Yangwang U9 Xtreme utilise une architecture électrique de 1 200 volts et une batterie qui envoie beaucoup d’énergie sur un court laps de temps puisque près de 3 000 chevaux arrivent aux quatre roues. La supercar a aussi le droit à une suspension active qui corrige constamment les mouvements de la carrosserie.

Bref, désormais pour BYD, il s’agit de ne pas se concentrer que sur les voitures électriques à l’excellent rapport qualité-prix. L’entreprise chinoise cherche à s’imposer en termes de records sur le marché des hypercars et dépasser 500 km/h offrirait un beau palmarès.

Mais il n’y a pas que la vitesse à prendre en compte puisqu’à 500 km/h, la voiture parcourt près de 139 mètres chaque seconde. Il faut donc prendre en compte les pneus, le vent, la stabilité, la distance de freinage pour éviter les erreurs tragiques. Il faudra trouver une route assez longue et sécuriser toute la zone, ce qui repose sur les épaules des autorités de Dubaï lors de la tentative de dépasser ces 500 km/h.

La Yangwang U9 Xtreme n’est disponible qu’en 30 exemplaires

Rappelons que Yangwang est une filiale luxueuse de BYD. La supercar Yangwang U9 Xtreme sert de vitrine technologique avec une production limitée à 30 exemplaires. Le but est tout trouvé pour BYD : entrer en concurrence directe avec Bugatti mais aussi Rolls-Royce et Mercedes-Maybach sur le terrain de la vitesse.

BYD concentre donc ses efforts aux Émirats arabes unis avec cette tentative de dépasser les 500 km/h en novembre prochain.