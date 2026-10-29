Des émulateurs PS5 apparaissent en ligne mais quand des joueurs les téléchargent, des logiciels volent tous leurs mots de passe

Depuis plusieurs jours, des émulateurs PS5 circulent sur GitHub, sauf que derrière ces logiciels se trouvent des malwares qui dérobent les mots de passe des utilisateurs. Pire encore, quand le fichier malveillant est exécuté, il tente de se cacher de Microsoft Defender puis efface ses traces.

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De faux émulateurs PS5 circulent sur GitHub avec des malwares capables de voler les mots de passe et autres données sensibles des utilisateurs.

Certains fichiers modifient Microsoft Defender pour éviter les analyses, puis effacent leurs traces après avoir récupéré les informations présentes sur le PC.

Les pirates imitent des projets légitimes comme KytyPS5 ou AnyPS5, d’où l’importance de télécharger uniquement depuis les pages officielles.

Les pages GitHub de ces faux émulateurs PS5 imitent de véritables dépôts comme KytyPS5 ou AnyPS5. Les internautes se font donc piéger en pleine popularité de l’émulation de la console de Sony avec des progrès fulgurants ces dernières semaines. Bref, des pages GitHub pensées pour imiter celles de projets légitimes et faire télécharger un malware aux victimes.

Des logiciels malveillants cachés dans des émulateurs PS5

Le piège est d’autant plus vicieux que le fichier modifie dans un premier temps Microsoft Defender pour exclure certains éléments des analyses antivirus. La protection intégrée à Windows 11 ignore donc le logiciel espion. Ensuite, on trouve un programme qui s’empare de tous les mots de passe et données sur le PC.

Les conséquences sont dramatiques puisque la victime se retrouve donc dépouillée d’informations sensibles sans même en être alertée par Microsoft Defender. Mais ça ne s’arrête pas là puisqu’un script de nettoyage supprime ensuite les fichiers utilisés par l’attaque et réduit donc les traces visibles sur le PC après le larcin.

Les joueurs intéressés par l’émulation PS5 sont donc la cible parfaite pour cette attaque. Il faut dire que l’on parle de projets expérimentaux publiés sur GitHub et donc accessibles au plus grand nombre, d’autant plus que l’on trouve des fichiers qui ne sont pas reconnus par Windows 11.

Alors forcément, un avertissement de sécurité ou un programme sans signature officielle n’attire pas l’attention des internautes. Et c’est justement là que les pirates entrent en jeu. Marijus Briedis, directeur technique de NordVPN, explique pourquoi les joueurs sont faciles à piéger. : « Les amateurs d’émulation sont une cible parfaite. Ils ont l’habitude de télécharger des logiciels expérimentaux sur GitHub. »

L’émulateur PS5 progresse rapidement, les pirates en profitent

Pour rappel, KytyPS5 est un véritable projet libre d’émulation des jeux PS5 sur Windows mais aussi Linux. Un projet qui a accéléré récemment avec certains jeux que l’on peut lancer comme Astro Bot, Demon’s Souls ou Spider-Man: Miles Morales. Bien évidemment, le résultat est loin d’être parfait et on trouve encore beaucoup de bugs mais le résultat est là. L’émulation PS5 va à toute vitesse.

On trouve également AnyPS5 parmi les projets copiés pour diffuser un malware. Il s’agit d’un outil qui adapte les fichiers exécutables des jeux PS5 pour les lancer sur Windows et Linux sans reproduire toute la console. Le projet attire d’autant plus que Sony a pris la décision de ne plus publier ses exclusivités sur PC faute de rentabilité.

Désormais, les jeux narratifs seront exclusifs à la PS5 comme nous l’a prouvé récemment Marvel’s Wolverine qui n’est pas disponible sur PC contrairement à Marvel’s Spider-Man du même studio. Et les créateurs de ces projets sont parfaitement au courant de la situation puisque l’équipe d’AnyPS5 a signalé ces copies illégales à la communauté sur le serveur Discord officiel.

En cas d’attaque, changez rapidement vos mots de passe

Il faut donc garder en tête que ce n’est pas parce qu’un projet est sur GitHub qu’il est authentique. On trouve des imitations et le mieux est de se tourner vers la page publiée par l’équipe officielle du logiciel via leurs canaux validés comme X ou Discord. Si un dépôt récent reprend le nom et l’apparence d’un émulateur PS5, la méfiance est de mise, encore plus si on vous demande de couper l’antivirus pour exécuter le fichier.

Si vous avez téléchargé l’un de ces émulateurs PS5 vérolés, il faut désormais changer rapidement les mots de passe de votre PC, fermer toutes les sessions ouvertes et lancer une analyse complète. Et puis n’oubliez jamais la validation en deux étapes à activer qui ajoute une protection en plus si un mot de passe a été dérobé.