GTA 6 : le trailer final est disponible, Rockstar a mis le paquet avec de l’action et un morceau inédit

Alors que GTA 6 sort dans un mois, Rockstar partage le trailer final. De quoi découvrir une minute trente d’images inédites avec l’une des musiques du jeu. De quoi patienter avant la sortie qu jeu qui arrive dans un mois.

L’attente aura été longue, mais enfin GTA 6 arrive le 19 novembre sur PS5 et Xbox, puis plus tard sur PC, alors que les rumeurs parlent de 2027. Et ce 15 octobre, Rockstar partage un troisième trailer d’une minute trente, et on peut le dire, le studio a mis le paquet en termes de montage.

Le trailer final de GTA 6 est enfin disponible

Le trailer 3 de GTA 6 s’ouvre sur Jason qui reçoit un coup de fil de Lucia. Ensuite, plusieurs images s’enchaînent entre une course-poursuite avec une voiture de police aux trousses de nos héros et le focus mis au maximum sur le couple.

Et bien évidemment, on constate à quel point Rockstar a mis le paquet en termes de graphismes puisque plusieurs images retiennent l’attention comme l’un des PNJ en train de faire du sport avec une lumière et une transpiration très réalistes. Ou encore Lucia et Jason sous l’eau de la douche. Et de nouveau, c’est très réussi en termes de visuel.

Le trailer 3 nous montre aussi un passage de Lucia en train de marcher dans une banque qu’elle a braquée avec Jason, et une courte séquence en hélicoptère qui détruit un immeuble sur son passage avec une boule de chantier de démolition accrochée.

Bien évidemment, il n’a fallu que quelques minutes pour que les vues du trailer 3 explosent face à la popularité de ce que beaucoup considèrent comme le jeu de la décennie.

Et la cerise sur le gâteau, c’est que Rockstar accompagne ces images d’un morceau inédit, “Flower in a Hurricane” de Justice, avec Tame Impala, SZA et King Gizzard & The Lizard Wizard. Et on peut le dire, la musique colle parfaitement aux images qui misent sur l’action.

Bref, une minute trente qui aura de quoi faire plaisir aux fans qui rongent leur frein avant la sortie de GTA 6 qui fut maintes fois repoussée, mais cette fois-ci, c’est la bonne.

Le jeu arrive enfin après plus d’une décennie de développement et une fortune investie par Take-Two. Mais c’est officiel, le 19 novembre, tous les joueurs seront devant leur console pour explorer Leonida et ses nombreuses zones.