Le Black Friday commence fort chez Amazon : l’iPhone 17 s’affiche à un prix imbattable 

Les premières offres en lien avec le Black Friday sont disponibles maintenant que le mois de novembre a commencé. Actuellement, l’iPhone 17 s’affiche à son meilleur prix. Le smartphone Apple est disponible pour 942 €, au lieu de 1 119 €.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Amazon sur l’iPhone 17

D’année en année, les offres en lien avec le Black Friday apparaissent de plus en plus tôt. Il est d’ores et déjà possible de faire de bonnes affaires sur de nombreuses plateformes. Comme souvent, les produits Apple sont à l’honneur. Amazon a décidé de brader l’iPhone 17. Ce dernier reste le smartphone iOS avec le meilleur rapport qualité/prix en l’absence d’un iPhone 18 basique. Quoi qu’il en soit, grâce à cette promo, il s’affiche au prix le plus bas depuis la récente hausse de prix des appareils Apple. Concrètement, vous pouvez acheter l’iPhone 17 pour 942 €, au lieu de 1 119 €. Avec les fêtes qui approchent, c’est le moment de faire une bonne affaire.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs iPhone du moment

L’iPhone 17 avec 16 % de réduction sur Amazon

Comme dit précédemment, cette année Apple a fait l’impasse sur l’iPhone 18 de base. Dans cette situation, l’iPhone 17 reste la référence dans sa catégorie. Avec cette réduction Amazon, il dispose d’un excellent rapport qualité/prix. Il possède une solide fiche technique et va encore recevoir de nombreuses années de mises à jour. De plus, ce modèle est compatible avec les fonctions IA en lien avec Apple Intelligence.

Côté technique, ce smartphone dispose d’une dalle OLED de 6,3 pouces. Mais surtout, à l’inverse des générations précédentes, il est équipé de la technologie ProMotion. Cela signifie que l’on profite d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour résumer, la qualité d’affichage est excellente. Sous le capot, nous retrouvons la puissante puce A19. Cette dernière offre un très bon niveau de performances.

La navigation est fluide, peu importe le type d’utilisation. De même, la gestion de la chauffe est bonne. Pour la partie photo, il embarque un double capteur avec deux objectifs de 48 Mpx. Sans être aussi performant que les versions Pro, il n’en reste pas moins un smartphone photo polyvalent capable de prendre des clichés de bonne qualité. Dernièrement, l’iPhone 17 offre aisément une journée d’autonomie.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs accessoires MagSafe