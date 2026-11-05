Le Samsung Galaxy Z Flip8 perd 500 € pour le Black Friday : Amazon brade le smartphone pliable 

Avec le Black Friday, le Samsung Galaxy Z Flip8 s’affiche à un prix imbattable. Jamais le smartphone pliable avait été disponible à un tarif aussi abordable. Il est possible d’acheter ce dernier pour 799 €, au lieu de 1 299 €.

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Comme toujours, le Black Friday est un moment privilégié pour changer de smartphones. De nombreux appareils sont en promotion, dont l’excellent Samsung Galaxy Z Flip8. Ce dernier, véritable référence de sa catégorie perd pas moins de 520 € sur Amazon. Plus concrètement, alors qu’il est toujours affiché à 1 299 € sur la boutique officielle, vous pouvez l’obtenir pour seulement 779 €. De plus, le chargeur secteur est offert. Pour faire simple, c’est la meilleure affaire sur moment si vous souhaitez investir dans un smartphone pliable. Toutefois, ce type d’offre est rarement disponible très longtemps. La réduction ainsi que les stocks de Samsung Galaxy Z Flip8 risquent de disparaître très rapidement.

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Le Samsung Galaxy Z Flip8 à prix cassé sur Amazon

Dans la catégorie des smartphones pliables au format « Flip », le Samsung Galaxy Z Flip8 se présente comme le meilleur appareil du moment. Il combine une solide fiche technique avec tous les avantages offerts par One UI. Cette interface directement basée sur Android est intuitive et donne accès à plusieurs options IA en lien avec Gemini. Comme si cela ne suffisait pas, il va recevoir plusieurs années de mises à jour.

Samsung Galaxy Z Flip8 amazon.fr 779,00 € Pixmania 1 210,02 € Cdiscount 1 223,18 € PC Componentes 1 291,41 € Darty 1 300,28 € Samsung 1 499,00 €

Pour la partie technique, il dispose d’une dalle externe de 4,1 pouces et d’une dalle interne de 6,9 pouces. Dans les deux cas, on profite de la technologie Amoled avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d’affichage est excellente et la pliure est devenue presque invisible. D’autre part, le petit écran externe permet d’utiliser différentes applications et fonctions. Sur ce point, Samsung continue de s’améliorer.

Sous le capot, nous retrouvons une puce Exynos 2600 accompagnée par 12 Go de mémoire vive. La navigation est fluide et le processeur offre une bonne polyvalence. Cependant, précisons tout de même que ce n’est pas le téléphone le plus adapté au gaming avec les jeux les plus exigeants. L’autonomie est également très bonne avec une journée d’utilisation avec une charge complète. Dernièrement, le double capteur photo est capable de prendre de beaux clichés dans la majorité des situations.

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