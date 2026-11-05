Black Friday : manette Pro Switch 2 et Joy-Con 2 à prix cassé sur Amazon pour la sortie de Zelda Ocarina of Time

Amazon ne fait pas les choses à moitié pendant le Black Friday. La plateforme profite du lancement de Zelda Ocarina of Time pour casser le prix des accessoires de Nintendo Switch 2. La manette Pro et les Joy-Con 2 sont proposés pour 69 €, au lieu de 89 €.

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Comme toujours, pendant le Black Friday, le secteur des jeux vidéo est à l’honneur. Amazon brade de nombreux appareils et l’enseigne casse les prix des accessoires de la Switch 2 à l’occasion de la sortie de Zelda Ocarina of Time. Tout d’abord, vous pouvez acheter la manette Pro Switch 2 pour 69 €, au lieu de 89 €. Si vous souhaitez jouer au remake, c’est clairement la manette qu’il vous faut. Cette dernière offre une bien meilleure ergonomie que les Joy-Con 2. Quoi qu’il en soit, ceux-ci sont également en promotion. Ils profitent de 20 € de remise, ce qui permet de les obtenir pour seulement 69 €. L’offre est valable avec les coloris « Bleu & Jaune » et « Bleu & Rouge ». Dernièrement, sachez que la dernière console de Nintendo est aussi en promotion pendant le Black Friday.

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Les manettes pour Switch 2 sont à petit prix sur Amazon

Tout d’abord, attardons-nous la présentation de la manette Pro de la Switch 2, celle-ci étant la plus adaptée pour jouer à Zelda Ocarina of Time dans les meilleures conditions. Elle reprend le format des contrôleurs Xbox avec des joysticks asymétriques, les croix directionnelles, etc. Elle offre une très bonne ergonomie. Elle est agréable en main et évite de trop rapidement se fatiguer les doigts, à l’inverse des Joy-Con.

Manettes Switch 2 Manette Pro Switch 2 Joy-Con 2 amazon.fr 69,89 € Cdiscount 69,89 € joybuy.fr 72,99 € Alternate 78,90 € E.Leclerc 79,90 € Fnac 79,99 € Boulanger 79,99 € Fnac 89,99 € Carrefour 89,99 € Micromania-Zing 89,99 € PC Componentes 89,99 € Son-Vidéo 93,90 € RDC 94,52 € Darty 96,51 € RDC 99,95 € Materiel.net 99,95 € Fnac 133,99 € Occasion

Le nouveau bouton C est évidemment intégré, mais surtout deux touches à l’arrière (GL et GR) sont personnalisables. Il est aussi possible de brancher des écouteurs ou un casque grâce à sa connectique jack 3,5 mm. Nintendo annonce une autonomie de 40 heures. Un chiffre plus que correct qui vous permet de longues sessions de jeu sans avoir à recharger la manette Pro. Toutefois, il faut six heures pour la passer de 0 à 100 %.

Venons-en maintenant aux Joy-Con 2. Bien que moins confortable que la manette Pro, le format est plus imposant que par le passé. Cela offre une ergonomie légèrement améliorée par rapport à la génération précédente. L’autre nouveauté est l’intégration d’un mode « souris ». Comme son nom l’indique, vous pouvez utiliser les contrôleurs de la même façon qu’une souris de bureau. Avec certains jeux, c’est un ajout plus que bienvenu.

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