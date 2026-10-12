Les 10 meilleurs sites pour télécharger de la musique gratuitement et légalement en 2026

Malgré la présence des géants du streaming musical comme Spotify ou Deezer, les sites de téléchargement n’ont pas dit leur dernier mot ! Eh oui, les plateformes qui proposent des musiques gratuites existent toujours. Découvrez les meilleurs services légaux du moment.

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Les services de streaming gratuits font encore dans la résistance dans un paysage musical où désormais les formules payantes prédominent. Certaines plateformes sont même très tendances, attirant toujours plus de mélomanes à travers le monde. Les auditeurs peuvent y télécharger des titres ou écouter de la musique en toute légalité. Pas besoin de souscrire à un abonnement ou de devoir supporter de la publicité.

Aujourd’hui encore, il est possible de profiter de catalogues variés avec des morceaux libres de droits ou mis à disposition par les artistes. Que vous soyez un fan de pop, de rock, d’électro ou même de musique classique, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. De même, cela reste une solution très intéressante pour les créateurs de contenus. Découvrez notre top 10 des sites incontournables pour faire le plein de chansons sans payer un centime ni enfreindre la loi.

1. Soundcloud

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C’est la plateforme la plus connue lorsqu’on parle de téléchargement de musique 100 % gratuit et légal. SoundCloud réunit une vaste communauté d’artistes de tous les genres et de tous les horizons. Au programme : plus de 120 millions de titres à écouter et/ou à télécharger pour les auditeurs ! Véritable réseau social, la plateforme permet aux artistes de partager et distribuer leurs créations à l’international. Beaucoup proposent le téléchargement gratuit de leur musique. Nul besoin de prendre un abonnement pour cela ! Vous pouvez télécharger gratuitement vos morceaux préférés sur SoundCloud avec un compte de base. Voici comment faire :

Cliquez sur l’option « Plus » du morceau (les trois petits points à côté).

Les créations disponibles au téléchargement gratuit affichent le bouton « Free Download ».

Il suﬃt ensuite d’un clic pour enregistrer la chanson au format de votre choix.

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2. BeatStars

©BeatStars

Si vous cherchez des pépites cachées, BeatStars devrait vous plaire ! La plateforme rassemble des producteurs et des artistes indépendants qui proposent des créations instrumentales. C’est une véritable caverne d’Ali Baba avec plus de 8 millions de titres disponibles à l’écoute et à l’achat. BeatStars est avant tout une plateforme commerciale, elle propose néanmoins une large sélection de musiques disponibles gratuitement. Rendez-vous dans la catégorie « Free Beats » pour trouver tous les morceaux que vous pourrez télécharger sans paiement. Pour ce faire :

Connectez-vous à votre compte BeatStars.

Cliquez sur « Pistes », puis « Free Beats ».

Toutes les pistes audio gratuites du site s’affichent.

Sélectionnez celle que vous voulez télécharger.

Abonnez-vous à la page du créateur du morceau (c’est gratuit).

Vous pourrez ensuite lancer le téléchargement.

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3. Jamendo Music

©Jamendo Music

Lancée en 2004, Jamendo est une plateforme libre de droits qui propose un large choix de créations musicales disponibles sans paiement. Grâce aux licences Creative Commons, les auditeurs peuvent écouter et télécharger des titres 100% gratuitement et en toute légalité. Au programme : plus de 40 000 artistes à travers le monde qui proposent 500 000 morceaux de tous les genres et styles musicaux. Peu importe vos goûts et vos besoins, vous trouverez votre bonheur en quelques clics sur Jamendo.

Vous pouvez même télécharger des albums entiers ! Voici comment récupérer gratuitement des morceaux en MP3 sur Jamendo Music :

Ouvrez un compte, puis connectez-vous.

Sélectionnez la musique qui vous intéresse.

Cliquez sur le bouton « Télécharger gratuitement ».

Choisissez l’option « Téléchargement gratuit pour un usage privé ».

Si c’est pour un usage commercial, vous devrez opter pour l’option « Téléchargement payant ».

Découvrir Jamendo Music

4. ReverbNation

©ReverbNation

Envie de découvrir et de télécharger la musique de nouveaux artistes ? ReverbNation se concentre uniquement sur les créateurs encore peu connus dans le milieu musical. La plateforme compte presque 3 millions de chanteurs et musiciens à travers le monde et beaucoup proposent leurs morceaux gratuitement. Pour trouver facilement les contenus gratuits sur ReverbNation, il suﬃt de cocher l’option « Free MP3s Required » du moteur de recherche. Ensuite, voici comment faire pour télécharger :

Créez un compte sur ReverbNation.

Cliquez sur le morceau qui vous intéresse.

Puis rendez-vous sur le profil de l’artiste.

Abonnez-vous en cliquant sur l’option « Become a fan ».

Vous pourrez ensuite télécharger ses chansons.

Cliquez sur le bouton « Téléchargement » à côté de chaque titre.

Découvrir ReverbNation

5. Free Music Archive

©Free Music Archive

C’est l’un des plus vieux sites de téléchargement gratuit de musique sur Internet. Toutefois, vous ne trouverez que des musiciens inconnus sur Free Music Archive. Ils sont environ 50 000 artistes internationaux à y proposer des créations originales aux utilisateurs mélomanes. C’est la solution parfaite pour faire de belles et nouvelles découvertes. Au menu : plus de 150 000 morceaux et pépites cachées qui sont libres de droits et proposés sous licence Creative Commons pour la plupart. Vous pourrez ainsi écouter et/ou télécharger vos titres préférés de manière 100 % légale et gratuite. Mais comment faire ? Rassurez-vous, c’est très simple :

Rendez-vous sur freemusicarchive.org.

Optez pour l’option « Free Music Archive ».

Les morceaux sont rassemblés selon leur genre.

Cliquez sur le genre qui vous intéresse.

Sélectionnez ensuite le titre que vous voulez télécharger.

Puis cliquez sur le petit bouton « Télécharger » à droite.

Découvrir Free Music Archive

6. Public Domain 4U

©Public Domain 4U

Comme son nom l’indique, Public Domain 4U ne propose que des musiques passées dans le domaine public. Vous n’y trouverez ainsi que des morceaux vieux d’au moins 95 ans et presque tous originaires des États-Unis. Jazz, gospel, ragtime, cajun … à vous les belles découvertes musicales ! Tous les titres sont 100 % libres de droits. Vous pouvez ainsi les télécharger sans risque, en plus de ne pas débourser un seul centime.

Pour ce faire, rendez-vous dans la section « Free Music List » du site, puis cliquez sur le morceau que vous avez envie d’écouter et de télécharger. En bonus, Public Domain 4U vous propose aussi de découvrir l’histoire de la chanson et son auteur. De quoi enrichir vos connaissances musicales et vous vanter auprès de vos amis !

Découvrir Public Domain 4U

7. Dogmazic

©Dogmazic

Lancée en 2004, Dogmazic se présente comme une plateforme de partage de musique à la fois : sous licence libre, gratuite ou sans publicité. Dogmazic.net met à disposition plus de 60 000 titres que les utilisateurs peuvent écouter et télécharger librement : c’est 100 % légal et gratuit. Les créations musicales sont disponibles sous licence libre ou ouverte selon le choix des artistes. Envie d’en savoir plus ? Des explications claires et précises sur les différentes solutions proposées sont disponibles sur la page d’accueil du site.

Pour télécharger des morceaux depuis ce dernier, nul besoin d’ouvrir un compte sur la plateforme !

Vous choisissez juste sur l’album ou le morceau qui vous intéresse.

Puis cliquez sur le bouton « Télécharger » qui se trouve tout à droite de chaque titre.

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8. Bandcamp

©Bandcamp

Bandcamp se présente comme un disquaire en ligne qui permet aux artistes de vendre directement leurs créations musicales à leurs fans. Nombreux sont ceux qui mettent en avant de la musique gratuite et même des albums entiers que les fans peuvent télécharger sans payer. Voici comment trouver et télécharger les contenus gratuits sur Bandcamp :

Tapez « Free Download, Free ou Gratuit » dans la barre de recherche.

Cliquez sur le bouton « Télécharger » du morceau qui vous intéresse.

Vous pouvez aussi appuyer longuement sur l’album ou le titre pour lancer le téléchargement.

Selon vos besoins, vous pourrez obtenir les morceaux dans différents formats, dont le format MP3.

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9. Archive.org

©Archive.org

Livres, logiciels, mais aussi musique, on trouve absolument de tout sur Archive.org ! La plateforme invite à découvrir une vaste collection de pistes audio. Vous pouvez y retrouver des millions de chansons, mais aussi des concerts, des livres audio, des podcasts et même des disques 78 tours. Beaucoup de ces morceaux sont disponibles gratuitement et en toute légalité.

Pendant vos recherches, Archive.org vous propose des fonctionnalités utiles pour filtrer les contenus gratuits par genre, langue, mais aussi par artiste, par dates de publication et même par popularité. Une fois votre coup de cœur trouvé, voici comment le télécharger :

Ouvrez un compte, puis connectez-vous.

Une fois sur le site, cliquez sur la section « Audio ».

Sélectionnez le genre de contenu qui vous intéresse (Musique, podcasts, livres…).

Vous pourrez récupérer les morceaux/albums depuis la colonne de droite.

Découvrir Archive.org

10. Musopen

©Musopen

Pour les amoureux de musique classique, vous trouverez votre bonheur sur Musopen ! Lancée en 2012, la plateforme offre une vaste bibliothèque de partitions et de musiques libres de droits. Des centaines de pistes musicales vous attendent sur Musopen. Vous pourrez y récupérer gratuitement et légalement les oeuvres de compositeurs célèbres tels que Jean-Sébastien Bach, Mozart, mais aussi Beethoven et Chopin ! Tous les morceaux sont à portée de clic, voici comment faire :

Commencez par créer un compte.

Vous ne pourrez obtenir du contenu qu’une fois connecté sur le site.

Cliquez sur le titre d’une chanson pour accéder aux options de téléchargement.

Il vous suﬃt de cliquer sur le bouton « Télécharger » pour avoir la musique dans votre PC.

Découvrir Musopen

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En plus de ces 10 plateformes, il existe plein d’autres sites qui offrent la possibilité de télécharger gratuitement et légalement des contenus audio. Découvrez notre petite sélection des services les plus intéressants.

La bibliothèque audio de YouTube : sous l’onglet « Musique gratuite », vous trouverez un large choix de musiques libre de droits pour vos vidéos YouTube.

: sous l’onglet « Musique gratuite », vous trouverez un large choix de musiques libre de droits pour vos vidéos YouTube. Amazon : propose aussi des chansons et albums que vous pouvez avoir gratuitement. Il suﬃt de taper « Free » dans la barre de recherche pour dénicher ces contenus gratuits.

: propose aussi des chansons et albums que vous pouvez avoir gratuitement. Il suﬃt de taper « Free » dans la barre de recherche pour dénicher ces contenus gratuits. Noisetrade : le site permet de télécharger gratuitement des collections de chansons de vos artistes préférés. Il faut cependant donner son adresse électronique pour en profiter.

le site permet de télécharger gratuitement des collections de chansons de vos artistes préférés. Il faut cependant donner son adresse électronique pour en profiter. Last.fm : la webradio met à disposition une petite centaine de chansons gratuites à télécharger.

la webradio met à disposition une petite centaine de chansons gratuites à télécharger. Bensound : le site offre plein de créations instrumentales et sons d’ambiance gratuits.

le site offre plein de créations instrumentales et sons d’ambiance gratuits. Pixabay : vous pouvez trouver 50 000 titres libres de droits sur la banque d’images ! Vous n’aurez pas besoin de vous connecter ou fournir une adresse mail pour les télécharger.

vous pouvez trouver 50 000 titres libres de droits sur la banque d’images ! Vous n’aurez pas besoin de vous connecter ou fournir une adresse mail pour les télécharger. SoundClick : la solution parfaite pour écouter et récupérer gratuitement des morceaux, mais aussi pour interagir directement avec les créateurs de vos musiques préférées !

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