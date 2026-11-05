One UI 9 : certains Samsung Galaxy perdent le Wi-Fi, le réseau mobile et même leurs cartes SIM

Ce sont des bugs en pagaille que subissent certains utilisateurs de smartphones Galaxy sous One UI 9. Pour le moment, Samsung n’a toujours pas déployé de correctif pour ces problèmes dont la liste s’allonge depuis le déploiement de la surcouche basée sur Android 17.

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One UI 9 sous Android 17 provoque chez certains Galaxy des coupures Wi-Fi, des pertes de données mobiles et des cartes SIM non détectées.

Des problèmes touchent aussi Android Auto, alors que Samsung n’a toujours pas déployé de correctif pour la version finale.

L’ampleur réelle reste inconnue : la majorité des utilisateurs ne rencontre aucun souci, mais les signalements continuent de s’accumuler.

C’est depuis plusieurs semaines que de nombreux smartphones compatibles ont droit à One UI 9, que ce soient les modèles haut de gamme ou les téléphones plus accessibles du catalogue Samsung. Si la mise à jour basée sur Android 17 ajoute beaucoup de nouveautés, il faut également compter sur les bugs.

Des bugs en pagaille qui frappe la mise à jour One UI 9

Rappelons que plusieurs internautes se plaignaient déjà d’une mise à jour qui bloquait leur smartphone. Autant dire qu’il s’agit encore d’une mauvaise publicité pour la surcouche de Samsung que beaucoup attendaient avec impatience.

Parmi les bugs signalés, des coupures du Wi-Fi ou des données mobiles et parfois même une carte SIM non détectée. Et rien ne change parmi les solutions habituelles, que ce soit d’activer puis désactiver le mode avion, de redémarrer le smartphone ou de réinitialiser les paramètres réseau.

Et il ne s’agit pas d’une première pour One UI 9, du moins pendant sa phase d’essai. En septembre dernier, pendant la bêta de la mise à jour, des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 se retrouvaient sans Wi-Fi. Samsung a alors déployé un correctif.

Puis rebelote en octobre 2026 lors de la bêta du Galaxy A55 avec des problèmes de stabilité du Wi-Fi. Mais dans ces cas-là, Samsung a agi pendant la phase de test alors que l’on parle aujourd’hui de la version finale d’Android 17.

Une mise à jour dont les premiers jours ne se passent pas bien

Et comme si ça ne suffisait pas, c’est désormais les propriétaires d’un Galaxy sous One UI 9 qui souffrent de problèmes lorsqu’ils utilisent Android Auto qui accumule lui aussi les soucis. On parle donc d’une succession de déconvenues.

Bref, c’est une sale nouvelle pour toutes les personnes qui souhaitent profiter de la dernière version du système d’exploitation mais se retrouvent bloquées par des soucis d’autant plus que ces bugs ont lieu de manière qui a l’air aléatoire avec plusieurs profils de Galaxy différents.

Désormais, les personnes malheureusement touchées attendent un correctif de la part de Samsung et il ne leur reste plus qu’à retourner à la version précédente si c’est possible, en attendant. Comme expliqué précédemment, il existe donc des solutions de contournement comme activer puis désactiver le mode avion, mais cela ne marche pas pour tout le monde.

Pensez à sauvegarder vos données avant d’installer One UI 9

Mais ne soyons pas trop malhonnêtes. Chez la plupart des utilisateurs, l’installation de One UI 9 se passe sans accroc et rien à signaler de leur côté. On ne connaît pas l’ampleur de ces bugs qui frappent Android 17. S’agit-il de quelques utilisateurs, des centaines tout au plus ou alors un problème bien plus répandu ? Les prochains jours et semaines répondront à ces questions.

En attendant, il ne vous reste qu’à croiser les doigts pour que votre Galaxy échappe aux bugs. N’oubliez pas d’effectuer une copie de vos données avant d’installer One UI 9. Cela vous permettra de revenir en arrière sans tout perdre si un problème pointe le bout de son nez.