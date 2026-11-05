Gemini refait des siennes sur Android Auto, des utilisateurs sont bloqués avec une IA qui refuse d’écouter

Gemini refait des siennes chez les utilisateurs d’Android Auto. Depuis quelques semaines, des propriétaires de smartphones signalent que les appels et les messages par commande vocale échouent tout simplement. Bref, encore une mauvaise publicité pour l’IA de Google.

Vous le savez, Android Auto impose Gemini au forceps alors que les utilisateurs préfèrent Google Assistant. Et désormais, un nouveau bug les plonge dans une boucle. On parle d’un problème qui touche de nombreux smartphones, que ce soit le Google Pixel 10, le Google Pixel 10 Pro, le Samsung Galaxy S24, le Samsung Galaxy S25 Ultra ou encore le Samsung Galaxy S26.

Gemini plonge les utilisateurs d’Android Auto dans une boucle

Le problème est tout simplement absurde. Le conducteur prononce le nom de son contact à l’IA qui comprend bien la demande mais repart sur la question “Qui voulez-vous appeler ?”. Et les utilisateurs ont beau répéter le nom, la situation ne se débloque pas. À noter que le même bug touche aussi l’envoi des messages.

La reconnaissance vocale de Gemini identifie le contact mais Android Auto perd l’information au moment de lancer l’appel ou le message. Certains utilisateurs ont trouvé une solution, celle de dicter directement un numéro de téléphone pour lancer l’appel. Il y a donc de fortes chances que ce soit la récupération du répertoire qui échoue et pas un problème matériel au niveau du microphone.

Mais pour le moment, la firme de Mountain View n’a pas communiqué sur une possible correctif au programme. Vous l’aurez compris, c’est un énième bug qui frappe Android Auto et on peut le dire, ils s’enchaînent ces derniers mois.

Google enquête sur les signalements autour de ce bug

Mais rassurez-vous, si vous êtes concerné, Google enquête bien sur les signalements. Pour les personnes touchées, l’équipe d’Android Auto demande le modèle du smartphone, la version de l’OS et des services Google Play, le véhicule utilisé et le type de connexion. L’équipe demande aussi si une mise à jour a été installée avant le bug. Bref, autant de données utiles pour tenter de trouver où se situe le problème.

Et comme expliqué précédemment, la polémique arrive alors que Gemini est rejeté par les utilisateurs. Depuis septembre dernier, l’IA a remplacé Google Assistant jugé pourtant beaucoup plus efficace. Il faut dire que l’assistant se contente du strict minimum et c’est exactement ce que les utilisateurs souhaitent.

Gemini n’en est pas à son coup d’essai en termes de soucis. Rien qu’en juin dernier, l’IA empêchait certains utilisateurs de passer des appels depuis Android Auto et leur smartphone. Et puis n’oublions pas un autre bug qui a aussi bloqué les appels sortants sur certains smartphones pliables quand ils sont fermés.

Les personnes touchées avaient une notification qui leur demandait d’ouvrir le smartphone pour poursuivre l’appel. Sauf qu’il s’agit d’un non-sens puisque la commande vocale est exactement là pour éviter de manipuler son smartphone pendant la conduite.

Google veut quand même imposer Gemini malgré les bugs

Malgré tout, la firme de Mountain View poursuit ses efforts pour renforcer Gemini dans Android Auto avec Personal Intelligence. Il s’agit d’une fonctionnalité qui autorise Gemini à exploiter Gmail, Google Agenda, Google Photos, Google Maps pour répondre à des demandes personnelles.

La situation est donc quelque peu ubuesque puisque Google ajoute des nouveautés IA bien plus complexes dans Android Auto alors qu’une action de base pour lancer un appel ou un message échoue. Pourtant, c’est tout l’intérêt d’Android Auto d’utiliser sa voix au lieu de chercher un nom sur l’écran.

Rappelons qu’il y a deux ans pile, Android Auto a déjà subi un bug avec une boucle où son assistant vocal demandait sans cesse la personne à appeler malgré le nom bien affiché à l’écran.