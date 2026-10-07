iPhone 16 Plus : le dernier grand smartphone d’Apple est à petit prix sur Amazon

L’iPhone 16 Plus est le dernier smartphone basique d’Apple à proposer un grand format. Encore disponible en neuf chez certains revendeurs, il est à prix cassé sur Amazon. Vous pouvez l’acheter pour 849 €, au lieu de 969 € sur Amazon.

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Les smartphones sont à l’honneur pendant les Jours Flash Prime. Après les appareils Google et Samsung, c’est désormais au tour des mobiles Apple d’être en promotion. L’offre la plus intéressante est à trouver du côté d’un modèle d’ancienne génération : l’iPhone 16 Plus. Celui-ci reste à ce jour le dernier smartphone Apple grand format hors de la catégorie Pro. Rassurez-vous, il va encore recevoir plusieurs années de mises à jour iOS et vous allez pouvoir le conserver pendant un moment. Quoi qu’il en soit, il est disponible pour 849 €, au lieu de 969 €. La promotion est valable avec la version 128 Go dans le coloris cyan. Toutefois, rappelons que les smartphones Apple d’ancienne génération se retrouvent rapidement en rupture de stock. De même, cette réduction est réservée aux membres du programme Prime.

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L’iPhone 16 Plus bradé par Amazon

Bien que l’iPhone 16 Plus ne soit pas le smartphone Apple le plus récent, il n’en reste pas moins un mobile performant qui va encore profiter d’un suivi de plusieurs années. Il est compatible avec iOS 27 et vous pouvez profiter de différentes fonctions IA en lien avec Apple Intelligence. Pour la partie technique, nous trouvons une grande dalle Super Retina XDR (OLED) de 6,7 pouces et le Dynamic Island est présent.

Si le format offre un grand confort d’utilisation, cette version fait l’impasse sur la technologie ProMotion. Cela signifie que le taux de rafraîchissement se limite à 60 Hz. Pour autant, la qualité d’affichage reste très bonne. Sous le capot, nous retrouvons la puce A18. Cette dernière offre un très bon niveau de puissance. La navigation est fluide et il est adapté à tous les types d’utilisation. La gestion de la chauffe est bonne.

Pour la photo, nous trouvons deux capteurs avec un grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Dans l’ensemble, c’est un bon smartphone photo, même s’il faut reconnaître qu’il est parfois en difficulté avec les clichés en basse luminosité. Apple annonce une autonomie de 27 heures en lecture vidéo. Pour faire simple, avec l’iPhone 16 Plus, vous avez droit à une bonne journée d’autonomie. Il est compatible avec la charge sans fil MagSafe.

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