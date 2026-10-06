Le Galaxy S26 Ultra est à prix cassé sur Amazon : profitez de 400 € de remise sur le smartphone Samsung 

Les Jours Flash Prime d’Amazon viennent tout juste de débuter et il est déjà possible de faire de très bonnes affaires. Vous pouvez acheter le fleuron de Samsung, le Galaxy S26 Ultra, pour 1 069 €, au lieu de 1 469 €.

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Les smartphones sont à l’honneur pendant les Jours Flash Prime d’Amazon. Plusieurs modèles sont en promotion, dont le meilleur mobile Samsung : le Galaxy S26 Ultra. Ce dernier s’affiche à un prix imbattable chez le revendeur. En effet, il est disponible pour 1 069 €, alors que son tarif conseillé est de 1 469 €. L’offre est uniquement valable avec la version 256 Go dans le coloris violet. Notons que, comme toujours, le stylet est inclus dans le tarif. En bonus, Amazon vous offre également le chargeur secteur, de quoi économiser encore quelques euros. En bref, si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme Android de dernière génération, ne ratez surtout pas cette offre sur le Samsung Galaxy S26 Ultra.

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Le Galaxy S26 Ultra avec 27 % de remise

Dans le détail, le Samsung Galaxy S26 Ultra se positionne comme la référence des smartphones Android premium. Il combine une solide fiche technique avec de nombreuses fonctionnalités IA. Il fonctionne sous One UI, une interface directement basée sur Android. Toutes les fonctions essentielles sont présentes et l’interface reste très facile à prendre en main. Ce modèle a droit à sept années de mises à jour majeures.

Pour la partie technique, nous retrouvons un puissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 accompagné par 12 Go de RAM. Les performances sont clairement au rendez-vous. La puce assure une navigation fluide, peu importe le type d’utilisation. En prime, la gestion de la chauffe se montre efficace avec ce modèle. Ensuite, il possède une grande dalle Amoled de 6,9 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz.

La qualité d’affichage est excellente et le format parfait pour jouer ou regarder des contenus vidéo. C’est aussi un très bon photophone avec son module à quatre capteurs. De jour comme de nuit, il est capable de prendre de très beaux clichés. Sur ce point, vous ne risquez pas d’être déçu. Sa batterie de 5 000 mAh assure au minimum une journée d’autonomie. Dernièrement, rappelons que le smartphone est livré avec son stylet S-Pen.

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