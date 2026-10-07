GTA 6 disponible dès sa sortie sur PC : Rockstar clarifie la situation après la folle rumeur

Aujourd’hui, une folle rumeur nous parlait de GTA 6 jouable sur PC dès sa sortie. Sauf que depuis, l’information a été démentie. On vous explique tout sur cette histoire du jour autour du plus attendu des jeux de la décennie.

GTA 6 ne sera pas jouable sur PC via le cloud gaming du Xbox Game Pass à sa sortie, contrairement à une rumeur rapidement démentie par Xbox.

Le jeu reste prévu uniquement sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre 2026. La version PC n’a toujours aucune date officielle.

Le mystérieux accord évoqué par Xbox autour de GTA 6 reste inconnu, alors que Microsoft vient de durcir les limites de son cloud gaming.

Aujourd’hui, des rumeurs nous expliquaient que GTA 6 serait jouable sur PC via le cloud gaming du Xbox Game Pass. Beaucoup de joueurs ont donc eu l’espoir de lancer une partie en streaming sur leur PC pour jouer à GTA 6 à sa sortie le 19 novembre 2026, faute de PS5 ou de Xbox qui sont frappées par des pénuries.

Est-ce que GTA 6 sera disponible à sa sortie en cloud gaming ?

Alors que sur le papier, ce raccourci a sans doute suscité la joie des joueurs, mauvaise nouvelle. Xbox a totalement démenti l’information. L’affaire est partie d’une réunion interne chez Xbox. La dirigeante Asha Sharma aurait expliqué aux salariés que Microsoft préparerait quelque chose autour de GTA 6 que personne ne proposerait.

While the excitement for GTAVI and XBOX is great to see, it has also led to some misreporting. We are looking forward to launching GTAVI on XBOX November 19, though the game will not be streaming exclusively or to PC. — Matthew Ball (@ballmatthew) October 7, 2026

Des rumeurs ont ensuite expliqué que Xbox aurait eu les droits de distribution via le cloud gaming pour le jeu de Rockstar. On parlait même d’une totale exclusivité pour cette forme de distribution. De quoi donner espoir de jouer à GTA 6 depuis un PC, en streaming, dès sa sortie.

Sauf que Matthew Ball, directeur de la stratégie de Xbox, a démenti sur X : “Le jeu ne sera pas diffusé en streaming en exclusivité ni sur PC”. Bref, mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient jouer sur PC. Alors que cette version n’a toujours pas de date de sortie, même si d’anciens employés de Rockstar évoquent février 2027.

Pour le moment, Rockstar n’a annoncé GTA 6 que sur PS5 et Xbox Series à sa sortie. Toutefois, précisons bien que si l’on parle de jouer sur PC en cloud gaming, il aurait été question d’une version Xbox diffusée à distance. Pas de possibilité d’installer des mods ou encore d’avoir de meilleurs graphismes via un setup local.

Quand GTA 6 pourrait sortir sur PC ?

Mais alors, quand arrivera GTA 6 sur PC ? On peut se baser sur les précédentes sorties. Prenons le plus récent des titres du studio, Red Dead Redemption 2. Le titre a été lancé en octobre 2018 sur PS4 et Xbox One, puis est arrivé en novembre 2019 sur PC, soit un an après. On s’attend à minima à une durée similaire pour le portage de GTA 6.

Mais désormais se pose une question. De quel accord exclusif parlait Asha Sharma autour de GTA 6 qu’aucun concurrent ne proposerait ? Là, c’est le silence. Mais rappelons que l’affaire tombe au moment où Microsoft modifie le cloud gaming du Xbox Game Pass.

Désormais, les heures sont comptées puisque l’abonnement le plus coûteux, le Game Pass Ultimate, est limité à 15 heures de jeu à peine par mois. Pour Premium et Essential, c’est respectivement 10 heures et 5 heures. Lorsque le quota est épuisé, des heures en plus sont disponibles sur le Xbox Store.

GTA 6 ne sera disponible que sur console à sa sortie

Il faut donc payer en plus de son abonnement et forcément on grince des dents. Quel joueur sérieux ne passe que 15 heures, sur un mois, devant sa console ? C’est beaucoup trop peu, surtout pour un abonnement Game Pass Ultimate à 20,99 euros par mois en France.

Bref, pour en revenir au sujet, il n’y aura donc pas de possibilité de jouer autrement à GTA 6 que sur PS5 et Xbox Series à sa sortie. Pour la version PC, qui promet d’être la plus poussée en termes de graphismes et de performances, il faudra donc faire preuve de patience, mais que les joueurs se rassurent, Take-Two ne les a pas oubliés et prépare bien cette version.