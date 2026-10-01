Meilleure coque Samsung Galaxy S25 : laquelle choisir en octobre 2026 ? 

Si vous venez d’acquérir l’un des derniers smartphones Samsung, il est important d’investir dans une protection. C’est un accessoire essentiel pour éviter d’endommager son appareil en cas de chute. Découvrez notre comparatif des meilleures coques pour Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra.

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Top 3 des coques pour Galaxy S25

Les nouveaux smartphones Galaxy S25 sont des téléphones haut de gamme et onéreux. Si Samsung rend ses appareils toujours plus résistants d’une génération à l’autre, vous n’êtes pas pour autant à l’abri de la casse ou des rayures. Pour éviter les mauvaises surprises, il est donc essentiel de se procurer une coque robuste offrant une bonne résistance en cas de chute. Cependant, faire le bon choix est parfois compliqué.



En effet, certaines protections répondent à des normes militaires tandis que d’autres mettent l’accent sur le design. De même, certaines sont en plastiques, en cuir, en carbone ou aluminium. Sans oublier qu’il y a des modèles qui absorbent mieux les chocs que d’autres et qui permettent d’utiliser la charge sans fil. En résumé, il y a de quoi s’y perdre. C’est pourquoi nous vous proposons cette sélection des meilleures coques pour Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra.

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Sachez également que la majorité des protections présentent dans ce guide d’achat existent aussi dans des versions pour Galaxy S24, S23, etc.

Ivoler, la protection pas chère

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La coque pour Galaxy S25 et S25 Ultra, Ivoler est une solution abordable disponible aux alentours de 10 euros. En termes de design, rien d’extraordinaire. Il s’agit d’une protection transparente en TPU (polyuréthane thermoplastique), ce qui explique son petit prix. Cela permet aussi de continuer à admirer son smartphone.

Le fabricant précise que son produit est exempt de jaunissement. Un bon point quand l’on sait qu’il s’agit d’un problème récurrent avec ce type d’accessoire. Ensuite, les coins sont renforcés pour bien absorber les chocs en cas de chute (jusqu’à 3,3 mètres). Le cadre est rehaussé au niveau de l’appareil photo pour bien le protéger. Dans tous les cas, le format est assez fin et vous ne devriez pas être gênés pour le sortir de votre poche. Cette coque est livrée avec deux protections d’écrans. C’est un vrai plus à la vue du tarif.

Cependant, la qualité de ces dernières laisse un peu à désirer. Dernièrement, cette solution est également proposé dans des versions pour Galaxy S24.

ESR, une coque robuste et compatible charge sans fil

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Pour rappel, les nouveaux smartphones de Samsung sont compatibles avec la charge sans fil. Mais il faut également savoir que toutes les coques ne permettent pas de profiter de cette option. C’est pourquoi nous vous proposons cet accessoire signé ESR. Ce dernier dispose d’un bon rapport qualité/prix et existe dans plusieurs coloris. Mais si vous préférez, il y a aussi un modèle totalement transparent. Quoiqu’il en soit, le système d’aimants est assez puissant pour soutenir le poids du Galaxy S25 Ultra.

Pour le reste, la marque garantit une protection aux normes militaires avec des coins renforcés. C’est donc un produit à la fois compact et robuste. De même, on peut noter la bonne qualité des finitions. Comme toujours, les bords sont surélevés au niveau du bloc photo pour éviter la casse. Cela permet également de protéger celui-ci des rayures. Pour finir, ce modèle est certifié anti-jaunissement et il est fabriqué avec du TPU.

Spiegen Liquid Air, le meilleur rapport qualité/prix

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Spiegen est une marque très réputée dans le domaine des coques pour smartphones. Ses produits sont connus pour être résistants et offrir une bonne durabilité. Pour notre sélection dédiée aux Galaxy S25, nous avons sélectionné la protection Liquid Air. De plus, il existe des versions couvrant tous les modèles jusqu’au S21. Plus dans le détail, ici point de coque transparente, nous sommes sur un objet en TPU flexible et cachant l’appareil. Celui-ci est disponible en plusieurs coloris et la forme assure un bon grip.

En résumé, l’adhérence est bonne, et le mobile ne risque pas de vous glisser des doigts. Pour le reste, c’est du classique. La marque garantit une coque antichoc de qualité militaire. Notons également la bonne découpe à l’emplacement du stylet S-Pen. Ce dernier est facilement accessible. Seul bémol, nous aurions aimé des coins un peu plus renforcés. Mais quoiqu’il arrive, la protection remplit très bien son rôle.

Torro, un excellent étui de protection pour Galaxy S25

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Tout le monde ne souhaite pas se procurer une simple coque. C’est pourquoi nous vous proposons un étui étudié pour les Samsung Galaxy. Cette référence dispose de plusieurs fentes permettant de ranger de l’argent liquide et de placer 3 cartes bancaires. Sinon, le fermoir magnétique est de qualité, ce qui évite les ouvertures impromptues. Un point important à surveiller si vous souhaitez investir dans ce type d’objet. Sinon, le smartphone est parfaitement bien englobé assurant une bonne résistance en cas de chute.

De même, les capteurs photo se retrouvent bien enfoncés dans l’étui ce qui va éviter les rayures. Ensuite, le fabricant précise que les bordures ont été renforcées. Mais ce n’est pas tout. Nous trouvons un petit support pour installer le mobile à l’horizontale. Un vrai plus si l’on souhaite regarder un film ou une série dans les transports. Cependant, comme souvent avec cette catégorie de protection, l’étui est assez imposant. Ce n’est pas nécessairement la meilleure solution pour mettre son téléphone dans la poche de son pantalon.

Enfin, il s’agit d’un produit premium en véritable cuir, mais il existe des solutions similaires et moins coûteuses.

Dexnor, la meilleure coque antichoc pour Galaxy S25 Ultra

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Si vous êtes à la recherche d’une protection antichoc pour votre Galaxy S25 Ultra, nous ne pouvons que vous conseiller cette coque Dexnor. Nous sommes ici sur un boîtier très robuste, mais également très imposant. Ce qui est souvent le défaut dans cette catégorie. Pour le reste, l’ajustement avec le téléphone est parfait, tout comme le niveau de résistance. Il y a un couvercle coulissant à glisser devant le module photo pour le protéger.

Rien de tel pour préserver ce dernier des chutes et des rayures. Un petit support est présent pour placer le téléphone à la verticale ou à l’horizontale. D’autre part, deux cadres sont fournis. En effet, le premier intègre une protection d’écran. Mais si vous souhaitez installer votre propre accessoire, le second cadre laisse l’écran libre. En bref, nous sommes en présence d’une solution complète et polyvalente. Enfin, les matériaux assurent une bonne adhérence en main.

D’ailleurs, vous pouvez glisser votre doigt dans le support pour éviter de le laisser glisser.

Ringke, une coque aussi fine que design

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Les coques Ringke ont l’avantage d’offrir un design épuré, un bon niveau de protection ainsi qu’un rapport qualité/prix intéressant. Plus concrètement, le smartphone s’ajuste parfaitement bien dans son emplacement. Elle est également très fine, ce qui rend l’ensemble compact et facile à glisser dans sa poche. Pour le reste, elle assure une bonne adhérence en main avec son grip. Sinon, la marque certifie que son étui protège parfaitement bien des chocs. D’un autre côté, elle précise que son accessoire n’est pas compatible avec la charge sans fil magnétique.

Si vous souhaitez accéder à cette fonction, il faudra se tourner vers un modèle dédié. Cependant, dans cette situation, il va falloir débourser 5 euros supplémentaires. Enfin, cet objet est compatible avec les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Si vous possédez un téléphone de la génération précédente, elle se décline aussi dans des versions pour Galaxy S24.

🤔 Pourquoi protéger votre Galaxy S25/S25 Ultra avec une coque ?

Actuellement, acheter un Galaxy S25 basique ou un Galaxy S25 Ultra représente un véritable investissement. Pour protéger ce dernier, il est donc conseillé de lui adjoindre une coque de protection. Si la marque a fait de gros efforts en matière de robustesse et fiabilité, ses smartphones n’en sont pas pour autant incassables.

En cas de chute, vous risquez de casser l’écran ou bien d’endommager les composants. De même, la dalle tout comme les capteurs photo sont sujets aux rayures. Une coque de protection va absorber les impacts et protéger les zones sensibles du mobile comme le module photo. De même, n’oubliez pas qu’un Galaxy S25 en bon état aura une plus grande valeur à la revente.

Il existe différents types de coques pour smartphones. Pour assurer une bonne protection à votre appareil, il faut que votre étui réponde au moins à certains critères.

Une certification « norme militaire » contre les chutes et les chocs

contre les chutes et les chocs Des coins renforcés

Bords rehaussés pour protéger le bloc photo

pour protéger le bloc photo Elle doit être ergonomique et si possible antidérapante

et si possible antidérapante Compatible avec la charge sans fil

👉 Peut-on utiliser une coque de Galaxy S24 avec un Galaxy S25 ?

Il n’est absolument pas conseillé d’utiliser une coque de Galaxy S24 pour protéger son Galaxy S25. Et cela est également valable pour les Galaxy S25+ et S25 Ultra. En effet, si au premier abord, les différentes générations ont un design sensiblement similaire, elles ont toutes des dimensions propres. Pour rappel, une protection non adaptée ne va pas pouvoir protéger correctement votre smartphone. Il est donc essentiel de choisir un étui compatible.

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🧐 Quelle différence entre une coque en TPU et en silicone ?

Généralement, nous retrouvons deux types de matériaux pour les coques de smartphones : le TPU et le silicone. Si l’on peut penser qu’il s’agit de deux choses similaires, à la pratique, ce n’est pas le cas. Voici les différences.

TPU : est un peu plus rigide que le silicone et offre normalement une meilleure résistance aux chocs. Ce type de protection est moins cher et doit assurer une meilleure durabilité. De même, il y a moins de risques de jaunissement.

est un peu plus rigide que le silicone et offre normalement une meilleure résistance aux chocs. Ce type de protection est moins cher et doit assurer une meilleure durabilité. De même, il y a moins de risques de jaunissement. Silicone : offre une meilleure prise en main avec un bon grip. Il est plus souple, mais peut se détériorer plus rapidement. Enfin, les protections de cette catégorie sont plus chères.

Dernier point, sachez tout de même que le TPU a un impact environnemental plus élevé que le silicone.

☀️ Les coques transparentes jaunissent-elles avec le temps ?

Il est possible que votre coque transparente jaunisse avec le temps. Ce phénomène est dû aux rayons UV, à la chaleur et à la transpiration des mains. Pour éviter ce problème, il est conseillé de choisir des solutions en TPU. De même, il peut être intéressant de nettoyer votre protection de temps à autre et d’éviter, si possible, une exposition prolongée au soleil. Notons également que la majorité des fabricants garantissent désormais leurs produits comme « anti-jaunissement ».

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