The Elder Scrolls 6 Sentinel : déjà une déception pour les fans qui attendent des informations rapides de la part de Bethesda

Skyrim fête ses 15 ans et pour l’occasion, les joueurs s’attendent à des nouvelles de The Elder Scrolls 6 Sentinel. Malheureusement, Bethesda n’a absolument rien prévu. Le studio coupe court et déclare : « Nous ne partagerons rien de nouveau sur Sentinel de sitôt ».

© Bethesda / Montage BuzzArena

Bethesda ne montrera rien de nouveau sur The Elder Scrolls 6: Sentinel pour les 15 ans de Skyrim, malgré l’attente des joueurs.

Le jeu se déroulerait en Lenclume, cinq ans après Skyrim, mais Bethesda n’a toujours dévoilé aucun gameplay.

Le développement avance pourtant puisque la majorité des équipes travaillent dessus et une version jouable existe déjà en interne.

Ça y est, The Elder Scrolls 6 a un nom et il s’agit de Sentinel. L’occasion pour Bethesda de dévoiler un nouveau teaser huit ans après celui de l’E3 2018. Et maintenant que le projet a enfin l’air d’accélérer, les joueurs attendaient de nouvelles informations pour les 15 ans de Skyrim.

Bethesda n’a pas prévu de parler rapidement de The Elder Scrolls 6 Sentinel

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Et pourtant, absolument rien et Bethesda déclare même : « Nous ne partagerons rien de nouveau sur Sentinel de sitôt ». Bref, de quoi jeter un froid dans la communauté qui a enfin le droit à un nom après huit ans d’attente.

Mais les premières images ne sont que des images de synthèse et absolument pas de gameplay, soit ce qu’attendent le plus les fans. Parmi les informations dévoilées dans ce court teaser, une citation datée de 4E 206, soit cinq ans après les événements de Skyrim.

L’histoire se déroulerait en Lenclume, la région des Rougegardes. Mais alors où en est-on concrètement dans le développement de The Elder Scrolls 6 ?

Pendant très longtemps, les équipes étaient concentrées sur Starfield et Fallout 76. Mais depuis décembre 2025, soit un peu moins d’un an, Todd Howard, dirigeant de Bethesda, a expliqué que la majorité des développeurs sont à la tâche sur The Elder Scrolls 6: Sentinel.

Bethesda est totalement mobilisé sur la suite de Skyrim

« Nous aimerions tous que ça avance un peu plus vite », admet Todd Howard. Et c’est en juillet 2026 que Bethesda a dévoilé que ses équipes jouent au jeu chaque jour. Asha Sharma, dirigeante de Xbox, a même pu assister à une démonstration jouable. « L’échelle et la grandeur sont incroyables, l’histoire l’est encore plus », a-t-elle déclaré.

Et n’oublions pas que le dirigeant de Xbox Game Studios, Matt Booty, qui a aperçu du gameplay de The Elder Scrolls 6 et se montre tout aussi élogieux. Matt Booty a aussi précisé que si Xbox Game Studios ne montre pas le jeu, c’est pour éviter une annonce puis ensuite plusieurs années de silence. Pour The Elder Scrolls 6, un peu trop tard vu les années qui séparent le premier et le deuxième teaser : presque une décennie.

Cela fait plusieurs années que les fans attendent un nouveau jeu après avoir poncé Skyrim, aussi bien sur PS3 que Xbox 360, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2 et même Amazon Alexa. Enfin, il y a bien eu The Elder Scrolls Online et le remaster sous Unreal Engine 5 d’Oblivion, mais la communauté veut du neuf.

Bethesda doit convaincre après la déception Starfield

Mais vient aussi la crainte de la déception après Starfield qui fut reçu froidement, RPG bien trop daté visuellement et dans ses mécaniques pour convaincre. Bethesda a toutes les cartes en main et le talent pour que The Elder Scrolls 6 soit une révolution dans le monde du RPG avec une narration aussi riche et passionnante que les précédents opus. Sans oublier un gameplay qui laisse un énorme choix d’approches au joueur. Que chacun puisse vivre son aventure à lui, en somme, avec les guildes et les différents sorts et équipement.

The Elder Scrolls 6 promet aussi de mobiliser la communauté pendant des années avec les mods. Ce sont ces joueurs qui font vivre Skyrim depuis 10 ans et donnent parfois l’impression que le jeu n’a juste pas de fin. On s’attend aussi à des extensions de la part de Bethesda, avec du bon comme du mauvais, comme chaque fois.