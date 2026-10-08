Elle découvre qu’Amazon pense qu’elle n’a « pas d’amis », le site en sait bien plus que vous ne le pensez

Les GAFAM sont les rois du flicage et Amazon n’échappe donc pas à la règle. Récemment, des internautes ont découvert que le site dresse un portrait précis d’eux à partir de leurs achats. L’une des utilisatrices explique même avoir découvert qu’Amazon estime qu’elle a “les fesses plates”.

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Amazon peut dresser un portrait très précis de ses clients à partir de leurs achats, recherches et interactions, jusqu’à déduire leur morphologie ou certaines habitudes personnelles.

La fonction « About You », disponible sur Amazon.com, révèle ces déductions parfois très intrusives, mais aussi parfois complètement fausses.

Amazon n’est pas un cas isolé : d’autres géants comme McDonald’s exploitent aussi massivement les données clients pour anticiper leurs comportements.

On parle d’un flicage en bonne et due forme puisque cette fonctionnalité disponible sur Amazon.com permet de déduire la morphologie, les habitudes, les loisirs et même la vie sociale des clients à partir de leurs achats. Pour les utilisateurs français, qu’ils se rassurent, puisqu’un tel outil n’existe pas chez nous à l’heure actuelle. Mais les faits sont là. C’est une surveillance pour le moins inquiétante et intrusive.

Amazon sait tout de vous juste à partir de vos achats

C’est sur le réseau social Threads que Megan Montgomery a publié une capture d’écran avec une partie appelée “About You”. Là-bas, elle apprend qu’Amazon estime qu’elle a les « fesses plates ». Megan Montgomery se dit “littéralement sans voix” face à ce portrait peu reluisant et intrusif.

Il y a d’autres cas, comme une personne qui a appris qu’Amazon estime qu’elle n’a “pas d’amis”, quand une femme est décrite comme un homme de 50 ans. Amazon a aussi repéré une habitude très précise chez une utilisatrice, celle de lire ses livres Kindle sur son smartphone sous la douche. Si toutes les déductions ne tapent pas juste, il y en a suffisamment pour que cela inquiète.

Rappelons que c’est depuis cette année, plus exactement en mai, qu’About You est disponible sur Amazon pour accéder à sa fiche de personnalisation. Le site explique qu’il utilise l’historique des achats, les recherches, les listes enregistrées, les avis publiés, les conversations avec Alexa for Shopping pour dresser ces portraits. Les données adaptent alors les recommandations de produits.

Un algorithme utilisé et assumé par Amazon

Bref, quoi qu’il arrive, cette histoire nous montre jusqu’où Amazon peut aller lorsque son algorithme permet de dresser des portraits très précis à partir d’achats. Dès lors, comme le montre celle qui a découvert qu’elle a “les fesses plates”, selon Amazon, acheter un legging dans telle taille permet au site de faire une déduction sur le corps.

Et puis n’oublions pas que l’algorithme peut être trompé. Par exemple, si l’on achète un objet qui n’est pas pour soi, mais pour un proche. S’il n’est pas possible de couper toutes les déductions depuis cette page, Amazon laisse au moins la possibilité de supprimer certaines informations.

La personnalisation est centrale dans la stratégie commerciale d’Amazon. L’entreprise assume qu’Alexa for Shopping utilise l’activité de chacun pour adapter ses réponses et ses recommandations. L’entreprise explique que plus de 350 millions de clients ont utilisé cet outil sur 12 mois.

D’autres entreprises utilisent les mêmes méthodes

About You permet surtout et enfin aux clients de savoir ce qu’Amazon pense qu’ils sont. Et comme expliqué précédemment, Amazon n’est pas le seul. Beaucoup de multinationales utilisent les données clients pour dresser des portraits.

L’été dernier, un journaliste de Wired a demandé les données de son compte fidélité McDonald’s. Il a ensuite reçu un dossier de 515 pages qui contenait ses achats, ses passages, ses offres. Mais surtout, on trouvait un calcul algorithmique qui expliquait qu’il reviendrait dans les semaines suivantes. McDonald’s lui a aussi donné un score qui prévoyait qu’il continuerait à se rendre dans l’enseigne.