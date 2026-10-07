Amazon liquide son stock d’écouteurs Samsung : les Galaxy Buds3 Pro sont à moitié prix

Thibaut Derex
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Amazon profite de ses Jours Flash Prime pour vider son stock d’anciens écouteurs. Les Galaxy Buds3 Pro, qui restent une très bonne paire, sont à prix cassé. Vous pouvez acheter ce modèle pour 119 €, au lieu de 249 €. 

Galaxy Buds3 Pro pas cher

Il n’y a pas que les AirPods qui sont à petit prix pendant les Jours Flash Prime d’Amazon. Les écouteurs Samsung ont également droit à de jolies promotions. Les produits d’ancienne génération sont actuellement en réduction. Dans ce domaine, l’offre la plus intéressante est à trouver du côté des Galaxy Buds3 Pro. Ces écouteurs sans fil haut de gamme qui avaient été lancés à 249 € sont désormais disponibles pour 119 €. Une aubaine si vous êtes à la recherche d’une paire pour accompagner un smartphone Android ou un appareil Samsung Galaxy. Toutefois, pour accéder à cette promo, il faut obligatoirement être un membre du programme Prime. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours profiter de 30 jours d’essai gratuits pour bénéficier de cette offre Amazon.

À lire aussi : notre comparatif dédié aux écouteurs sans fil 

Les Galaxy Buds3 Pro avec 52 % de remise

Bien que les Galaxy Buds3 Pro ne soient plus les écouteurs sans fil Samsung de dernière génération, ils n’en restent pas moins un produit premium et de qualité. Avant toute chose, précisons qu’ils ne s’expriment pleinement que dans l’écosystème de la marque. En effet, bien que compatible avec tous les appareils Android, certaines fonctionnalités sont uniquement accessibles avec les appareils Samsung. 

Pour le reste, nous sommes en présence d’écouteurs à réduction de bruit active (ANC). Cette dernière est performante, offrant une très bonne isolation, même dans les environnements les plus bruyants. La qualité audio n’est pas non plus en reste. Le rendu est précis et la paire ne manque pas de puissance. Il est même possible de profiter d’un son spatialisé via l’option Audio 360. En bref, il n’y a rien à redire sur ce pont. 

Les Galaxy Buds3 Pro offrent environ six heures d’autonomie avec l’ANC activée. À cela vont s’ajouter les cycles de charge offerts par le boîtier, ce qui fait grimper le chiffre à 30 heures. Dans ce domaine, il se place dans la moyenne haute. Ils sont certifiés IP57 contre l’eau et la poussière. Vous pouvez donc utiliser ce modèle au sport. D’ailleurs, ils tiennent bien aux oreilles et vous ne risquez pas de les perdre en allant courir. 

À lire aussi : meilleurs écouteurs sans fil à ANC

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Thibaut Derex
Thibaut Derex

Rédacteur web passionné par la Tech, je me suis spécialisé dans les guides d’achat et les bons plans. Après plusieurs expériences enrichissantes dans différents médias, dont TG, et après avoir testé une large gamme de produits (smartphones, casques Bluetooth, téléviseurs, etc.

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