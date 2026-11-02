iPhone 18 Pro et Pro Max déjà moins chers : Amazon vous fait économiser plus de 150 € pour le Black Friday

Les meilleurs smartphones jamais commercialisés par Apple sont bradés pour le Black Friday. En effet, Amazon propose une belle promotion sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Le modèle de base est disponible pour 1 331 €, au lieu de 1 479 €.

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C’est la très bonne surprise pour le début du Black Friday. Les derniers fleurons d’Apple, les iPhone 18 et 18 Pro Max sont en promotion chez Amazon. C’est la première fois que le prix des deux smartphones haut de gamme baisse depuis leur lancement. Dans le détail, l’iPhone 18 Pro est disponible pour 1 331 €, au lieu de 1 479 €. L’iPhone 18 Pro Max est proposé à 1 466 €, alors que son tarif conseillé est de 1 629 €. L’offre est valable avec les versions 256 Go et cela, peu importe le coloris. Il est important de préciser que pour profiter de la réduction, vous devez obligatoirement cocher la case « Coupon » pour profiter de la remise. Dernièrement, si vous recherchez un smartphone Apple moins cher, sachez que l’iPhone 17 est également en promo sur Amazon.

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Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max à prix cassé pour le Black Friday

Avant de présenter dans le détail, les deux appareils, nous allons vous indiquer des deux principales différences. Tout d’abord, l’iPhone 18 Pro Max affiche une diagonale de 6,9 pouces contre 6,3 pouces pour l’iPhone 18 Pro. Dans le premier cas, c’est le format parfait pour jouer ou regarder des vidéos. Ensuite, le modèle le plus onéreux offre une meilleure autonomie. Cependant, dans les deux cas, vous pouvez compter sur un minimum d’une journée d’utilisation.

Maintenant, venons-en aux points communs. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max profitent de dalle Super Retina XDR (OLED) avec un rafraîchissement à 120 Hz (ProMotion). L’écran est parfaitement bien calibré et la qualité d’affichage est simplement impressionnante. Ils sont équipés de la puce A20 Pro qui offre des performances jamais vues dans un iPhone. Ils sont adaptés à tous les usages, du gaming au montage vidéo.

De plus, la chambre à vapeur assure une très bonne gestion thermique. Pour faire simple, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont certainement les smartphones les plus puissants du marché. Pour la photo, nous trouvons toujours un triple capteur de 48 Mpx. La nouveauté est à trouver du côté de l’ouverture variable qui améliore grandement la qualité des photos de nuit. En bref, ils se présentent parmi les meilleurs photophones du moment.

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