Grok publie sa version de L’Odyssée imaginée par Elon Musk pour faire mieux que le film de Nolan, c’est une catastrophe

Elon Musk nous promettait que son IA Grok était capable de faire un film L’Odyssée mieux que celui de Christopher Nolan. C’est loupé. Les sept premières minutes sont disponibles et les critiques pleuvent sur les réseaux sociaux.

Elon Musk promettait que Grok Imagine ferait mieux que Christopher Nolan avec L’Odyssée, mais les sept premières minutes sont largement moquées.

La vidéo générée par IA est jugée décousue, avec des personnages raides et sans émotion, très loin du film de Nolan salué par le public.

Musk promet toujours un long-métrage complet avant fin 2026, mais aucune date précise n’a été annoncée à moins de deux mois de l’échéance.

Revenons en arrière au moment de la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan, un long-métrage acclamé par la presse, les spectateurs et succès commercial. À ce moment, Elon Musk juge que le film du cinéaste britannique est “trop woke”, toujours englué dans ses obsessions. Il annonce alors que l’IA est capable de faire mieux que L’Odyssée de Christopher Nolan et évidemment le milliardaire parlait de la sienne, Grok Imagine.

Grok imagine sa propre version de L’Odyssée par IA

“D’ici la fin de l’année, Grok Imagine créera un long-métrage de L’Odyssée qui sera historiquement fidèle et respectueux de l’art d’Homère”, écrivait alors Elon Musk sur X. Le dirigeant de Tesla critiquait notamment le choix de Lupita Nyong’o et Elliot Page au casting, une actrice noire et un acteur transgenre.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine.



Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done!



Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ pic.twitter.com/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

C’est sur X que Grok Imagine a publié “Episode 1 of our Odyssey series”, une vidéo générée par IA de sept minutes et créée avec Wonder Studios. Le résultat ressemble plus à une bande-annonce décousue avec aucun calendrier de sortie.

On retrouve en majorité des moqueries sous la publication, forcément. Si quelques plans de la mer font illusion, les personnages parlent avec raideur et sans aucune émotion. Bref, on est loin de l’interprétation de Lupita Nyong’o et Elliot Page dans L’Odyssée de Christopher Nolan qui, eux, ont été salués car humains et bien interprétés.

Le film de Christopher Nolan est une vraie création humaine

Et puis n’oublions pas qu’Elon Musk tente de nous faire croire que l’IA fera mieux que Christopher Nolan avec un long-métrage tourné dans six pays en format IMAX. On parle de véritables décors et de milliers de figurants pour un film de près de trois heures. Et les spectateurs furent au rendez-vous avec 1,79 milliard de dollars au box-office mondial et le plus gros succès commercial de l’histoire d’Universal Pictures.

© HellaCinema (Wikipédia)

Christopher Nolan rejette en bloc l’IA et estime que le remplacement de la créativité humaine par une machine est un “non-sens”. Le cinéaste britannique a toujours défendu un cinéma construit autour de décors physiques et d’acteurs talentueux face à une industrie qui cherche à réduire les coûts via l’IA.

Et puis évoquons le plus absurde. Elon Musk nous parle de fidélité historique alors que L’Odyssée parle de cyclopes, de sirènes et autres créatures mythologiques. Des cinéastes ont pris la défense de Christopher Nolan, notamment Scott Derrickson, qui a réalisé Sinister et The Black Phone. “Ses opinions sur l’art ne valent rien”, a déclaré Scott Derrickson à propos d’Elon Musk.

Elon Musk promet un film entier d’ici la fin de l’année

Elon Musk nous a dit que son Odyssée générée par IA sortira à la fin de l’année 2026. Mais pour le moment, toujours rien à moins de deux mois de l’échéance. Et on ne peut pas dire que ce court-métrage décousu et peu convaincant créé par Grok Imagine est séduisant, bien au contraire.

Mais n’oublions pas qu’Elon Musk a l’habitude des effets d’annonce avec des promesses qu’il ne tient pas. Ou tardivement, très. Le dernier exemple en date : la Tesla Roadster enfin officielle après 10 ans d’attente. Et encore, le constructeur précise ceux qui précommandent qu’il est possible que la voiture ne sorte jamais.

Alors pour un film impeccable et abouti de L’Odyssée, le tout généré par IA et à la niveau du blockbuster de Christopher Nolan, le tout en fin d’année 2026, on a un peu des doutes. Mais qui sait, peut-être qu’Elon Musk nous surprendra.