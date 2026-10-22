Il demande à Codex de jailbreak la Switch 2, l’IA pirate la console de Nintendo sans difficulté

Ça y est, le premier jailbreak de la Switch 2 est tombé et c’est l’IA qui s’en est occupée. Plus exactement, un utilisateur s’est reposé sur Codex, l’agent de programmation d’OpenAI, pour parvenir à l’exploit et faire tourner une version modifiée de Mario Kart World.

© Unsplash

Le premier jailbreak de la Switch 2 a été réalisé avec Codex, l’agent de programmation d’OpenAI, après environ deux semaines de travail.

Le jailbreak permet notamment de modifier des jeux, comme Mario Kart World avec Peter Griffin et Hatsune Miku, et d’installer des applications personnalisées.

La méthode n’est pas permanente et disparaît après chaque redémarrage, tandis que Nintendo pourrait combler les failles utilisées avec une mise à jour.

C’est aujourd’hui que l’utilisateur Sammy Hajhamid a présenté son jailbreak de la Switch 2 sur X, avec des images d’une version modifiée de Mario Kart World. Celui qui se fait appeler pepsipu en ligne a lancé le projet ns2jb pour contourner les protections de la Switch 2 sans modifier la puce ni aucun autre élément matériel.

Codex d’OpenAI a permis de jailbreak la Nintendo Switch 2

i jailbroke the nintendo switch 2



so i modded cinnamoroll, peter griffin, hatsune miku, and more into Mario Kart World, a switch 2 exclusive



now watch my friends and i get cooked by bots



learn more and get the exploit https://t.co/ykjgyfrFRp pic.twitter.com/BOcFhejRz1 — pepsipu (@pepsipu) October 22, 2026

Sammy Hajhamid a connecté une Switch et une Switch 2 à deux boîtiers, le tout relié à un PC. Codex a eu la tâche d’envoyer des commandes aux consoles et de récupérer leurs images. Après un plantage, un bouton d’alimentation était activé pour relancer. L’IA fut donc libre de tester des pistes puis de recommencer à chaque essai loupé.

Codex a d’abord essayé de passer par le navigateur de la Switch 2, mais cette piste n’a pas marché. Ensuite, le développeur s’est tourné vers SmileBASIC, un logiciel de programmation de la première Switch qui marche aussi sur la deuxième génération.

Codex a alors trouvé une erreur dans sa gestion de certains nombres et tableaux pour un premier accès à la mémoire via cette faille. Sammy Hajhamid s’est ensuite attaqué à la partie logicielle qui gère les fichiers. Codex aida à repérer une autre faille puis a analysé des composants de la Switch 2, lors d’un travail qui a duré environ deux semaines.

Après les failles de la première console, Nintendo a revu sa copie et renforcé la sécurité de la Switch 2. Mais malgré tout, Codex a pu outrepasser ces mesures.

Une version modifiée de Mario Kart World

Sammy Hajhamid a montré son exploit avec une version modifiée de Mario Kart World à laquelle il a ajouté des personnages jouables comme Peter Griffin ou Hatsune Miku. Désormais, il est donc possible sur une Switch 2 d’installer des applications personnalisées, de modifier des jeux ou tout simplement d’étudier comment marche la console.

© Unsplash

Toutefois, le projet ns2jb disparaît après chaque redémarrage et il faut relancer la méthode pour rétablir l’accès. Le jailbreak de la Switch 2 n’est donc pas permanent. Mais qu’importe, il s’agit quand même d’une première étape pour les bidouilleurs.

La première modification de la Switch 2 remonte à juin 2025 quand le chercheur David Buchanan a pu afficher du contenu personnalisé. Une autre faille fut découverte en juillet dernier quand le chercheur Gezine a dévoilé une vulnérabilité utilisable hors ligne sur toutes les versions du logiciel interne. Mais la méthode ne se limitait qu’à une application.

Dans le cas du jailbreak de Sammy Hajhamid, c’est beaucoup plus poussé et puis rappelons que l’IA a déjà aidé à le faire sur d’autres consoles comme la PS5 de Sony.

Nintendo pourrait combler la faille

Toutefois, rappelons que Nintendo surveille de très près toute modification de la Switch 2. La firme de Kyoto a modifié ses conditions d’utilisation avant sa sortie et rappelons qu’elle peut désormais rendre une console inutilisable si ses protections sont contournées. Et puis Nintendo pourrait tout simplement combler la faille avec une mise à jour logicielle.

Déjà en juin 2025, des joueurs ont signalé que leur console fut bannie des services en ligne après l’utilisation de cartouches MiG Flash. Sammy Hajhamid a publié le code de ns2jb sur un dépôt GitLab pour que d’autres personnes poursuivent son travail.