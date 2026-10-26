Des utilisateurs de TV Xiaomi utilisent Claude pour supprimer les publicités qui envahissent leur écran d’accueil. Anthropic leur coupe parfois l’herbe sous le pied. La méthode reprise par des milliers d’internautes via Claude Code reste toutefois fonctionnelle.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Des utilisateurs de TV Xiaomi et d’autres marques utilisent Claude Code pour supprimer les publicités et alléger l’écran d’accueil de leur téléviseur.

Des outils comme CleanYourTV, TV Detox et Free My TV automatisent ces modifications sur de nombreux modèles Android TV et Google TV.

Claude bloque désormais parfois les demandes de rétro-ingénierie ou d’accès root, même si les méthodes sans root restent encore utilisables.

Nous en parlions dans nos colonnes, des utilisateurs se reposent sur Claude Code pour supprimer la publicité qui s’affiche sur l’écran d’accueil de leur TV Xiaomi ou toute autre marque. Sauf que voilà, Anthropic bloque désormais certaines demandes de rétro-ingénierie, pile au moment où la pratique explose.

Anthropic empêche la rétro-ingénierie chez certains utilisateurs

C’était il y a quelques jours qu’un développeur a partagé son outil appelé CleanYourTV. Pour créer sa solution, le développeur a utilisé Claude Code, qui a trouvé la TV sur le réseau Wi-Fi, désactivé 25 logiciels Xiaomi et créé un nouvel écran d’accueil. Résultat, plus de publicité et une interface épurée qui rappelle celle d’une Apple TV.

Ensuite, CleanYourTV a été testé sur plus de 100 modèles de nombreuses marques de téléviseurs. La raison de cette compatibilité large, ce sont les outils déjà intégrés à Android TV et Google TV. Mais les publicités ne sont pas effacées, juste désactivées pour revenir à la configuration d’origine si nécessaire. Claude Code automatise ce qui demandait avant bien plus de connaissances.

D’autres outils de nettoyage conçus avec Claude Code

Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres projets comme TV Detox et Free My TV ont repris ce concept pour supprimer les recommandations sponsorisées, réduire le suivi publicitaire ou créer un écran d’accueil plus léger.

On parle de téléviseurs Xiaomi, Sony, TCL, Hisense ou encore Philips. Les outils ciblent les Smart TV qui utilisent la reconnaissance automatique des contenus pour identifier ce qui se passe à l’écran et nourrir la publicité ciblée.

Mais depuis peu, Claude refuse certaines demandes de ce genre, du moins le modèle Opus 5.5. Plus exactement, ce modèle bloque parfois la rétro-ingénierie qui consiste à examiner un logiciel pour comprendre comment il fonctionne et le modifier. Des utilisateurs expliquent que Claude coupe sa réponse dès qu’une demande déclenche cette nouvelle protection.

Parmi les victimes, un journaliste équipé d’une TV LG qui explique qu’il a souhaité installer Free My TV avec Claude Code. Sauf que l’opération supprimait l’accès administrateur de son téléviseur. Quand il a demandé à Claude de le rétablir, Opus 5.5 a tout simplement bloqué la recherche pour proposer de passer à Opus 4.8. Et ça n’a pas marché, puisque cette version s’est tout simplement stoppée au téléchargement d’un fichier dont le nom contenait “root”.

Anthropic n’a pas communiqué sur ces blocages

Vibe coded my parents' TV this afternoon!



It was showing a sponsored ad before you could even get to Netflix.



Gave Claude Code the model number, it found the TV on wifi, removed 25 Xiaomi packages and wrote a new launcher.



Looks like an Apple TV now lol pic.twitter.com/E5Q4A1b0yI — Gathin (Ø,G) (@gathint) October 17, 2026

En revanche, Anthropic n’a pas annoncé publiquement de nouvelles règles sur la rétro-ingénierie. Et bien évidemment, les comptes des utilisateurs ne sont pas supprimés. Ce sont des requêtes coupées par les filets de sécurité de Claude.

Il est donc toujours possible d’utiliser Claude Code pour nettoyer certaines TV sans accès root, mais l’exploitation d’une faille peut lancer un blocage. Anthropic renforce depuis des mois les protections de Claude sur les tâches de cybersécurité.

Rappelons qu’il n’y a pas que les TV qui sont modifiées par Claude Code puisque récemment, un développeur a pu jailbreaker la Switch 2 grâce à l’IA. C’est peut-être l’enchaînement de toutes ces situations qui a poussé Anthropic à réagir.