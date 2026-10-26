PS6 portable : Sony pourrait prendre une énorme avance sur Xbox et le Steam Deck grâce au RDNA 5

La PS6 pourrait bien avoir une énorme longueur d’avance face au Steam Deck, à la ROG Xbox Ally, mais aussi à la prochaine Xbox Helix portable. Selon les informations, Sony aurait une “forme d’exclusivité” sur une puce AMD RDNA 5 conçue sur mesure.

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Selon les rumeurs, la prochaine PS6 portable aurait donc la nouvelle génération graphique d’AMD avec le RDNA 5 en exclusivité. Autant dire une bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de cette console qui serait également rétrocompatible. Rappelons qu’en interne, Sony l’appelle Project Canis et il s’agit bien d’une console portable qui exécute les jeux en local, contrairement au PlayStation Portal.

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La PS6 portable aurait droit au RDNA 5 avant tout le monde

Richard Leadbetter, fondateur de Digital Foundry, explique qu’il y a eu des discussions entre Sony et AMD pour une “forme d’exclusivité” sur RDNA 5. Il faut dire que produire sa propre puce personnalisée pour une console portable n’est pas aisé. AMD le réserverait donc aux clients capables de commander de gros volumes.

Kepler_L2, divulgâcheur connu pour ses fuites autour d’AMD et des consoles, a parlé d’un seuil de dix millions de puces demandé à Microsoft pour une Xbox portable maison. Mais Microsoft aurait jugé ce pari trop risqué. Mais notons que Jez Corden, journaliste spécialisé dans Xbox dont les informations sont toujours très solides, a contesté cette information.

Sony vend ses PlayStation par dizaines de millions et a les épaules assez solides pour amortir le développement d’une puce dédiée. Il faut dire qu’Asus, Lenovo et d’autres constructeurs de consoles PC n’ont pas la même force commerciale pour négocier une puce conçue juste pour eux.

Une longueur d’avance sur Steam ou encore Xbox

Sony pourrait donc profiter de RDNA 5 face à des consoles portables qui progressent plus lentement. Les récentes informations sur les futures Ryzen Z3 parlent d’une architecture RDNA4m dérivée de RDNA 3.5. Il s’agit de puces pour les appareils sous Windows ou SteamOS qui succéderont aux générations actuelles.

La PS6 portable aurait donc largement une longueur d’avance avec ce RDNA 5 face au RDNA4m de la concurrence, notamment Microsoft dont un conflit interne aurait mis en danger la sortie d’une Xbox Helix portable.

Et rappelons que Sony et AMD travaillent déjà ensemble sur le projet Amethyst, un programme qui développe de nouvelles technologies pour l’IA graphique et le ray tracing. Bref, toute une collaboration entre les deux entreprises pour la prochaine génération PlayStation. Le but est évident : proposer des jeux plus beaux graphiquement sans faire exploser la consommation énergétique.

Les fuites autour de la PS6 portable évoquent 16 unités de calcul graphique RDNA 5 et des cœurs de processeur Zen 6. La console portable viserait aussi une consommation basse pour une autonomie étendue. En termes de tâches graphiques, des estimations placent la PS6 portable au-dessus de la Xbox Series S.

Mais la concurrence est bien là puisqu’une mystérieuse puce AMD Zen 6 avec 24 Go de mémoire est apparue dans des tests. Une puce avec le nom de code Gainsborough qui pourrait équiper un futur Steam Deck. Une autre fuite parle même d’une partie graphique RDNA 5.

Des jeux plus beaux et moins gourmands

En gros, l’avantage de Sony serait surtout un accès prioritaire à une version personnalisée et bien évidemment, ce n’est pas une interdiction pour les concurrents d’utiliser RDNA 5. AMD a tout intérêt à vendre sa technologie sur plusieurs marchés.

Mais Sony aurait donc droit à un traitement différent au niveau de la personnalisation. Une puce conçue uniquement pour la PS6 portable et son système d’exploitation offre plus de marge pour optimiser les jeux. C’est en 2027 que la production du Project Canis pourrait débuter avec une sortie en fin d’année.

Mais d’autres rumeurs parlent également de 2028. Bref, une console portable attendue pour accompagner également la console de salon PS6 qui fait également beaucoup parler d’elle.