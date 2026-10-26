X-Men : on sait qui incarnera l’un des mutants les plus puissants de l’univers dans le reboot du MCU

Le reboot des X-Men chez le MCU se poursuit. Et selon les dernières rumeurs, Marvel Studios aurait trouvé l’acteur idéal pour incarner l’un des plus puissants mutants de l’univers. Mais de qui parle-t-on exactement ? On vous explique tout.

Peter Claffey serait le choix de Marvel Studios pour incarner Fauve dans le reboot des X-Men du MCU, après plusieurs mois de rumeurs autour de son casting.

L’acteur irlandais possède une carrure adaptée au mutant, mais Hank McCoy est aussi un scientifique de génie connu pour son intelligence exceptionnelle et sa force surhumaine.

Le nouveau film X-Men sera réalisé par Jake Schreier, avec un tournage prévu début 2027 au Royaume-Uni et une sortie au cinéma annoncée pour mai 2028.

Alors que l’on parle d’Asa Germann de Gen V, série de l’univers The Boys, pour incarner Angel, une autre rumeur arrive autour du casting des X-Men du MCU. Selon la presse, Peter Claffey incarnerait Hank McCoy, alias Fauve. L’acteur irlandais s’est fait connaître du grand public grâce à A Knight of the Seven Kingdoms où il joue Ser Duncan le Grand.

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Voici qui incarnera Fauve dans le reboot X-Men du MCU

Bref, le nom de Peter Claffey est donc sur la table après sa révélation dans la série de l’univers Game of Thrones. Déjà en avril 2026, le journaliste Jeff Sneider parlait de lui pour incarner Fauve. Parmi les autres noms, Charles Melton, qui aurait finalement quitté le projet pour rejoindre l’adaptation de Naruto. Le choix final de Marvel Studios pour incarner Hank McCoy serait donc Peter Claffey.

Il faut dire que physiquement, ça colle. Peter Claffey a joué au rugby professionnel avec Connacht avant d’être acteur. Il a donc une carrure qui correspond bien à Fauve avec sa force surhumaine, son agilité hors norme et ses réflexes supérieurs à ceux des humains. Un mutant qui a aussi bien un corps redoutable qu’un intellect exceptionnel.

Car pour ceux qui l’ignorent, rappelons que Hank McCoy est aussi un scientifique de génie spécialisé en biochimie et en génétique. Fauve est l’un des cinq premiers X-Men créés par Stan Lee et Jack Kirby en 1963.

Un personnage qui a beaucoup évolué avec le temps

Au début, le personnage ressemble encore à un humain mais avec des mains et des pieds très développés. Ce n’est qu’en 1972 que les comics introduisent sa célèbre apparence de fourrure bleue suite à une expérience scientifique qui tourne mal.

Une forme d’opposition entre force physique et intellect qui est désormais une signature du mutant. Hank McCoy a combattu avec les X-Men mais aussi les Avengers dans son histoire.

C’est Kelsey Grammer qui incarne Hank McCoy dans X-Men : L’Affrontement final et la scène post-générique de The Marvels. Nicholas Hoult l’a aussi incarné dans une version plus jeune à partir des films X-Men : Le Commencement.

Si un nouveau Fauve arrive dans le MCU, Kelsey Grammer reprendra toutefois le rôle dans Avengers: Doomsday qui fait revenir d’autres X-Men de l’époque de la Fox parmi lesquels Ian McKellen et Patrick Stewart, respectivement en Magneto et Professeur Xavier.

Une nouvelle équipe des X-Men officialisée par Marvel Studios

La nouvelle équipe des X-Men prend déjà forme. On sait que Sadie Sink incarne Jean Grey suite à son apparition dans Spider-Man: Brand New Day. Quant à Kit Connor, il incarnera Cyclope et Christopher Abbott reprendra le rôle de Charles Xavier. Samara Weaving, Inde Navarrette et Maya Boyd incarneront respectivement Emma Frost, Rogue et Tornade.

L’acteur Adam Driver que l’on connaît en tant que Kylo Ren dans Star Wars incarnera Nathaniel Essex, alias Mister Sinister. Jean Grey sera au centre du récit comme l’a expliqué Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, qui constitue donc une équipe beaucoup plus jeune pour ce nouveau chapitre du MCU.

Jake Schreier s’occupera de la réalisation de ce nouveau X-Men après avoir dirigé Thunderbolts*. Le réalisateur explique que sa version sera “clairement différente de ce qui existait jusque-là”. Kevin Feige souhaiterait retrouver l’esprit des comics avec “des histoires de jeunes qui se sentent différents et qui ont le sentiment de ne pas avoir leur place”. Une philosophie qui dirige tout le projet.

C’est en début d’année 2027 que le tournage débutera au Royaume-Uni. Jake Schreier souhaite injecter des messages politiques autour des X-Men et de leurs conflits personnels. C’est en mai 2028 que le prochain film X-Men sortira au cinéma juste après Avengers: Secret Wars.

Source : Knight Edge