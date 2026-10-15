Windows 11 arrête enfin de ramer, Microsoft annonce jusqu’à 20 % de réactivité en plus

Windows 11 est enfin plus rapide et bonne nouvelle, vous n’avez même pas besoin de modifier votre setup. Microsoft explique que le système d’exploitation répond jusqu’à 20 % plus rapidement aux actions du quotidien grâce aux optimisations sorties en 2026.

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Bref, c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11 avec un petit setup, alors que Microsoft précise également que les PC avec seulement 8 Go de RAM ont droit à une meilleure gestion de la mémoire pour limiter les ralentissements.

Microsoft augmente la rapidité de Windows 11 de 20 %

L’entreprise a chronométré la Recherche, le menu Démarrer, le clic droit, les Paramètres, l’Outil Capture d’écran et l’Explorateur de fichiers pour dresser ce bilan d’une rapidité accrue de 20 %. Les tests furent menés sur deux builds, la 26300.9550 de Windows 11 26H2, disponible depuis peu, et la 26200.7628 de Windows 11 25H2. Bref, entre la dernière mise à jour 26H2 et la 25H2, il y a donc eu un gain de rapidité de 20 %.

C’est en mars dernier que Microsoft a lancé son projet K2 pour corriger les lenteurs, les bugs et plusieurs choix d’interface très critiqués. Puis quelques mois plus tard, une mise à jour a déjà accéléré le menu Démarrer et l’Explorateur de fichiers.

Une rapidité qui est surtout utile pour les PC modestes avec 8 Go de RAM. Désormais, Windows 11 garde jusqu’à 2 Go de données actives en plus dans la mémoire vive et ne les transfère plus vers le stockage qui est plus lent. Le système d’exploitation évite donc les allers-retours vers le SSD ou le disque dur quand plusieurs applications sont lancées.

Microsoft a aussi coupé le chargement des widgets en arrière-plan sur les PC de 8 Go ou moins pour libérer près de 200 Mo de mémoire vive. Mais pour ceux qui cherchent encore plus de réduction, rappelons que Tiny11 Builder est désormais adapté à Windows 11 26H2.

Microsoft promet que son OS soit enfin rapide et stable

Microsoft a aussi revu le clic droit après avoir admis dans le passé que le menu contextuel de l’Explorateur de fichiers était lent. L’Explorateur de fichiers a donc droit à des temps d’ouverture réduits, une meilleure réactivité lors de la navigation. Le but pour Microsoft est de supprimer ces petites pauses et ralentissements très frustrants.

On le sait, la firme de Redmond fait face à de vives critiques face à l’impopularité de Windows 11 par rapport à Windows 10, qui n’a désormais plus de support. Beaucoup critiquent la lenteur et l’instabilité du dernier OS de Microsoft.

Bref, la firme de Redmond revoit sa copie et, en plus de cette rapidité accrue, les utilisateurs ont eu droit à certaines nouveautés ces derniers mois. À la rentrée, Windows Update a commencé à regrouper les mises à jour pour n’effectuer plus qu’un seul redémarrage par mois. Là aussi, l’objectif de Microsoft est de réduire les interruptions. Au niveau de la personnalisation jugée beaucoup trop limitée de Windows 11, Microsoft propose désormais une Barre des tâches qui peut être placée en haut et sur les bords.

D’autres nouveautés à prévoir en 2026

Et d’autres nouveautés sont en préparation chez Microsoft, puisqu’on parle notamment d’une nouvelle Recherche Windows plus rapide. Les testeurs du programme Windows Insider ont droit à cette accélération en bêta depuis octobre 2026 avant une diffusion grand public d’ici la fin de l’année.

Pour le reste des accélérations acquises en 2026, Windows Hello lance plus rapidement une session et les AirPods d’Apple se connectent jusqu’à 15 secondes plus rapidement selon le PC. L’application Photos profite aussi d’un gros chantier pour un démarrage plus rapide, une galerie qui regroupe les images du PC, de OneDrive et d’iCloud et un nouvel éditeur qui charge plus vite.

Source : Windows