Spotify veut augmenter le prix de l’abonnement de 5 € par mois pour financer une fonctionnalité IA coûteuse

Spotify s’apprête à faire payer bien plus ses abonnés avec une option facturée en plus de Premium entre 4 et 5 euros par mois. C’est en tout cas ce que nous apprennent des sources proches du dossier qui évoquent le financement d’une fonctionnalité IA avec ce surplus facturé mensuellement.

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Spotify préparerait une option à 4 ou 5 € par mois en plus de Premium pour modifier des morceaux sous licence grâce à l’IA.

Les utilisateurs pourraient créer des remixes de titres existants, les ajouter aux playlists et les faire apparaître dans les classements, avec rémunération des artistes concernés.

Spotify négocie avec les ayants droit et pourrait lancer cette fonction autour des Grammy Awards 2027, à condition que les artistes acceptent l’utilisation de leurs morceaux.

C’est le 7 février 2027 que se dérouleront les Grammy Awards et Spotify pourrait en profiter pour lancer sa nouvelle fonctionnalité. L’ajout facturé entre 4 et 5 euros par mois dont l’on parle, c’est la possibilité de modifier des morceaux sous licence via IA, le tout en accord avec les artistes.

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Spotify veut facture au prix fort une fonctionnalité pour modifier les morceaux via IA

Pour donner un exemple, vous pourriez prendre un morceau de rap qui existe déjà puis en faire un remix électronique ou même folk. Et Spotify ne s’arrêterait pas là en permettant d’intégrer ces morceaux modifiés par IA dans les playlists, ce qui veut dire qu’ils pourraient apparaître dans les classements de la plateforme.

Bien évidemment, l’artiste dont le morceau a été modifié par IA toucherait aussi une part de ces revenus. Tous les utilisateurs pourraient écouter les créations mais il n’y a que les abonnés Premium avec cette option en plus qui auraient accès aux outils de création.

Spotify a déjà signé des accords avec Universal Music, Merlin, Kobalt et Believe alors que Sony Music et Warner Music négocient encore. Bien évidemment, un accord avec une maison de disques ne suffit pas pour que Spotify puisse permettre de modifier tout le catalogue avec IA. Il faut que chaque artiste accepte ou alors refuse.

Une IA qui provoque déjà des tensions dans l’industrie

Bien évidemment, pas sûr que les artistes acceptent que leurs morceaux soient modifiés, notamment les stars actuelles par rapport aux générations précédentes. L’IA musicale provoque déjà de vives tensions autour de l’imitation des voix et le plagiat d’œuvres alors que des morceaux générés artificiellement pullulent sur la plateforme.

Spotify cherche à séparer ce qui génère des morceaux entiers à partir d’un prompt et ce qui utilise son outil avec des remixes sous licence. Bref, avec cette fonctionnalité, le but pour Spotify est aussi d’encadrer une pratique très répandue depuis plusieurs mois avec certains “artistes” générés par IA qui rapportent des fortunes à leurs créateurs.

La plateforme cherche aussi une nouvelle source de revenus avec déjà 306 millions d’abonnés Premium et un chiffre d’affaires qui a atteint 4,97 milliards d’euros au troisième trimestre 2026. Mais une autre question se pose : est-ce que les abonnés Spotify utiliseront vraiment ces outils après l’effet de curiosité ?

Mais qui a demandé autant d’IA partout ?

Pas sûr alors que les plateformes nous imposent l’IA au forceps même quand les utilisateurs n’en veulent pas. En tant que multinationale, rien d’étonnant à ce que Spotify suive la tendance par peur d’être dépassé par une technologie qui progresse à toute vitesse.

Sauf qu’en forçant autant avec l’IA, Spotify prend le risque de participer à ce dégoût pour une technologie qui pille sans vergogne pour des « créations » fades et sans âme. A-t-on vraiment envie d’écouter de la musique générée entièrement ou même modifiée par une machine ?

Source : Financial Times