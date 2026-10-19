Le Patch Tuesday de Windows 11 supprime un outil précieux qui empêche les PC peu puissants de ralentir

Malheureusement pour les utilisateurs de Windows 11 sur un PC peu puissant, le Patch Tuesday d’octobre KB5127648 de la version 26H2 retire un outil pourtant bien pratique. Et surtout apprécié des utilisateurs pour limiter les ralentissements.

© Image IA d’illustration générée avec GPT-5

Le Patch Tuesday KB5127648 de Windows 11 26H2 peut griser le Contrôle intelligent des applications et empêcher son activation sur certains PC.

Microsoft propose en attendant un contournement via le registre, tandis qu’un correctif officiel n’est pas encore disponible.

Le bug tombe mal pour les PC modestes, alors que Microsoft promet jusqu’à 20 % de réactivité en plus et poursuit son projet K2 pour améliorer Windows 11.

Depuis le Patch Tuesday d’octobre, Windows 11 26H2 grise parfois le bouton Contrôle intelligent des applications et empêche son activation. Pourtant, cet outil est très apprécié puisqu’il limite la charge imposée au processeur et évite donc les ralentissements sur les PC peu puissants. C’est pour une fonctionnalité de sécurité qui empêche l’exécution d’applications potentiellement indésirables et susceptibles de ralentir le PC.

La mise à jour KB5127648 bloque un outil précieux de Windows 11

C’est depuis la fin du mois de septembre que Windows 11 26H2 est disponible via un paquet d’activation très léger. Le but de cette mise à jour majeure est que l’OS soit plus fluide sans changer de matériel. Il s’agit d’une version qui reprend la même base que 24H2 et 25H2, ce qui permet de réduire son poids mais aussi d’éviter une réinstallation complète.

C’est donc depuis la mise à jour KB5127648 pour Windows 11 26H2 mais aussi 24H2 et 25H2 que ce bug est apparu. Si l’update corrige des failles, elle ajoute aussi ce problème du Contrôle intelligent des applications.

Sur certains PC où la fonctionnalité est désactivée, le bouton pour la lancer est désormais grisé. En revanche, les PC où le Contrôle intelligent des applications est activé ne sont pas touchés. À l’heure actuelle, Microsoft n’a pas encore publié de correctif.

Le problème tombe très mal pour les configurations modestes même s’il existe des solutions tierces pour réduire la charge de l’OS comme Tiny11 Builder, désormais compatible avec la version 26H2. Idem pour les PC anciens qui ont droit à une méthode de contournement pour installer Windows 11 26H2 malgré un processeur officiellement incompatible. Là encore, ils pourraient être affectés par ce bug qui empêche d’activer le Contrôle intelligent des applications.

En attendant le correctif officiel de Microsoft, la firme de Redmond propose une solution qui passe par le registre. Il faut ouvrir l’Invite de commandes avec les droits administrateur. Pour cela, tapez “cmd” dans la barre de recherche Windows puis sélectionnez “Exécuter en tant qu’administrateur”. Acceptez ensuite la demande d’autorisation de Windows.

Ensuite, entrez les deux lignes ci-dessous.

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides" /v 2883193997 /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides" /v 2850574478 /t REG_DWORD /d 1 /f

Une fois les lignes entrées, redémarrez votre PC. Pensez toutefois à effectuer une sauvegarde de vos données et du registre, car une modification du registre peut créer d’autres problèmes.

Pour les PC gérés avec les stratégies de groupe, Microsoft propose deux paquets qui sont nécessaires en même temps.

Ensuite, il faut régler les deux règles sur “Activé” puis redémarrer le PC. Mais comme expliqué, cette solution est destinée aux environnements professionnels et pour les particuliers, il faudra passer par le registre de Windows 11.

Microsoft tente de réparer Windows 11

Malgré ce bug bien fâcheux, Windows 11 continue de s’améliorer et la firme de Redmond parle de jusqu’à 20 % de réactivité en plus. Une hausse des performances surtout bienvenue pour les PC limités à 8 Go de RAM. Face au succès de Windows 10 et au désamour autour de Windows 11, Microsoft tente de réparer les erreurs passées.

Rappelons que c’est cette année 2026 que Microsoft a lancé son projet K2. Le but pour la firme de Redmond est clair : enfin réparer Windows 11, beaucoup trop instable. Et enfin proposer des fonctionnalités réclamées (et basiques) comme la possibilité de déplacer le menu Démarrer.