Google Pixel 11 à prix cassé sur Amazon : le smartphone Android perd 200 € pour le Black Friday

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé que le Google Pixel 11 s’affiche à son prix le plus bas. Amazon a décidé de casser le prix du smartphone Android avec 200 € de remise. Ce dernier s’affiche à 799 €, au lieu de 999 €.

Profitez de l’offre Google Pixel 11 (256 Go) à 799 € sur Amazon

Profitez de l’offre Google Pixel 11 (512 Go) à 929 € sur Amazon

Amazon n’attend pas la dernière semaine de novembre pour casser les prix. En effet, c’est le Black Friday avant l’heure avec de belles promotions sur les smartphones. Si vous êtes à la recherche d’un bon smartphone Android à petit prix, sachez que le revendeur brade le Google Pixel 11. Cet appareil de dernière génération a le droit à 200 euros de remise, peu importe la version. Le modèle avec 256 Go de stockage est disponible pour 799 €, au lieu de 999 €, tandis que le mobile avec 512 Go est affiché à 929 €, au lieu de 1 129 €. Comme si cela ne suffisait pas, la promotion s’applique aux quatre coloris. En bref, vous avez l’embarras du choix. Enfin, comme toujours, si le téléphone ne vous convient pas, vous avez toujours un minimum de 14 jours pour le retourner et obtenir un remboursement.

À lire aussi : tout ce qu’il faut savoir du Black Friday 2026

Le Google Pixel 11 au prix le plus bas

Actuellement, il faut savoir que les Google Pixel se présentent comme la meilleure alternative aux Samsung Galaxy. En effet, ils fonctionnent tous les deux sous Android. Toutefois, l’interface est beaucoup plus épurée et facile à prendre en main du côté de la firme américaine. De plus, avec le Google Pixel 11 vous allez profiter d’une meilleure intégration de Gemini avec une flopée de fonctions en lien avec l’IA. C’est parfois un vrai plus au quotidien.

Le téléphone va également recevoir un total de sept années de mises à jour. En bref, vous allez pouvoir le conserver pendant des années sans qu’il devienne obsolète. Venons-en maintenant à la fiche technique. Le téléphone possède un format compact avec sa dalle OLED de 6,3 pouces. Le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz et le niveau de luminosité 3 000 nits. En bref, l’écran est lumineux et il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage.

C’est aussi un très bon smartphone photo. Par rapport à la génération précédente, il embarque un téléobjectif en complément des deux autres capteurs. Dans sa catégorie, c’est l’un des meilleurs appareils. D’un autre côté, si sa puce Google Tensor G6 assure une navigation fluide, il faut reconnaître que le Pixel 11 n’est pas le mieux adapté au gaming. Avec les titres gourmands en ressources, il est rapidement en difficulté. Dernièrement, l’autonomie est solide avec une bonne journée d’utilisation.

À lire aussi : les meilleurs chargeurs rapides du moment

Profitez de l’offre Google Pixel 11 (256 Go) à 799 € sur Amazon