Windows 11 26H2 : une version allégée est disponible, elle retire toutes les applications inutiles

Vous voulez installer Windows 11 26H2, mais les applications inutiles ou encore Copilot, c’est non merci. Bonne nouvelle, Tiny11 Builder est désormais disponible pour créer une ISO allégée de la mise à jour.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT-5.2

Tiny11 Builder est désormais compatible avec Windows 11 26H2 et permet de créer une ISO allégée en supprimant les applications et fonctions inutiles.

Trois modes sont proposés, dont un mode Custom pour retirer Copilot, Outlook ou Teams, tandis que Tiny11 Core supprime aussi les mises à jour et Defender.

L’outil vise surtout les PC modestes et part toujours d’une image officielle de Windows, avec un code entièrement public sur GitHub.

Pour faire simple, Tiny11 Builder retire les applications et fonctionnalités préinstallées de la version 26H2 de Windows 11 disponible depuis peu. Et la nouvelle version simplifie la génération de l’ISO personnalisée sans nettoyer son PC juste après.

Quelles sont les nouveautés de Tiny11 pour Windows 11 26H2 ?

© NTDEV

Tiny11 Builder WinUI 0.1.1 est désormais disponible publié par NTDEV. Il s’agit d’une refonte qui se base sur WinUI 3, la technologie de Microsoft pour créer des interfaces de Windows. Exit l’ancienne interface très austère.

Il suffit simplement de sélectionner l’image officielle de Windows 11, de choisir les éléments à retirer, puis Tiny11 Builder crée un fichier ISO pour installer la version 26H2 sur votre PC. Car comme expliqué précédemment, c’est depuis peu que Windows 11 26H2 est disponible auprès du grand public.

L’ancienne version de Tiny11 Builder refusait parfois certaines images de la version 26H2. Ce n’est donc plus le cas aujourd’hui. Il est donc possible de préparer une installation allégée de la dernière mise à jour sans utiliser les anciens scripts PowerShell.

En tout, ce sont trois niveaux de personnalisation qui sont proposés par Tiny11 Builder :

Le mode Tiny11 retire les applications préinstallées et certaines applications superflues, mais garde Windows Update, Microsoft Defender et les outils de réparation.

retire les applications préinstallées et certaines applications superflues, mais garde Windows Update, Microsoft Defender et les outils de réparation. Le mode Custom permet de choisir les applications, fonctionnalités et autres éléments à garder ou supprimer.

permet de choisir les applications, fonctionnalités et autres éléments à garder ou supprimer. Le mode Core pousse le régime minceur encore plus loin puisqu’il retire la prise en charge des mises à jour, la récupération de Windows et désactive Windows Defender.

Précisons toutefois que Tiny11 Core est surtout destiné aux tests et aux machines virtuelles, pas à un PC que l’on utilise au quotidien. Les deux précédents modes sont donc beaucoup moins radicaux et gardent des éléments importants pour une utilisation quotidienne, mais surtout personnalisée.

Vous pouvez installer une version allégée de la mise à jour

Cette nouvelle version de Tiny11 Builder ajoute aussi un mode Turbo pour accélérer la création du fichier ISO et permet de reprendre une tâche interrompue après certaines étapes au lieu de redémarrer depuis le début.

© NTDEV

Deux versions de Tiny11 Builder sont disponibles, la première pour les PC Intel et AMD et l’autre pour les puces ARM. Windows 10 peut aussi être utilisé comme PC de départ pour installer Windows 11 via Tiny11 Builder.

Rappelons que Tiny11 Builder ne distribue pas une version de Windows 11 modifiée. C’est l’utilisateur qui part d’une image officielle de Microsoft ou de son propre fichier, puis sélectionne ce qu’il souhaite retirer. Le code du projet est totalement public sur GitHub. On trouve aussi un mode personnalisé pour supprimer l’IA Copilot, Outlook ou encore Microsoft Teams, les applications natives de la firme de Redmond.

Tiny11 est pensé pour les PC modestes

Tiny11 Builder est surtout pensé pour les PC modestes dont une version de Windows 11 26H2 trop lourde peut impacter les performances. Rappelons que l’an dernier, Tiny11 25H2 est sorti pour faire tourner le système d’exploitation avec à peine 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Pourtant, Windows 11 demande officiellement au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. On peut le dire, la baisse est énorme avec Tiny11 Builder.