Le sol de Mars contient des métaux toxiques qui peuvent provoquer des lésions d’organes et des cancers chez les premiers astronautes. Une étude montre que cette poussière entrera dans les habitats et sera avalée ou respirée tous les jours. Contre l’un de ces poisons, les chercheurs proposent une solution étonnamment simple, la vitamine C.

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La poussière de Mars contient du chrome, du cobalt et du nickel capables de provoquer des lésions d’organes et des cancers chez les astronautes.

Les chercheurs proposent 500 à 1 000 mg de vitamine C par jour pour neutraliser une partie du chrome hexavalent avalé avec la poussière.

La filtration reste indispensable puisque même avec 95 % de poussière éliminée, le risque de cancer lié au chrome resterait environ trois fois supérieur à la limite admise.

Les radiations et la faible gravité sont les dangers les plus connus d’une mission habitée vers Mars. C’est d’ailleurs pour réduire l’exposition pendant le trajet que la NASA a officialisé son projet de fusée nucléaire. La poussière du sol exposera aussi les astronautes à un risque chimique. La vitamine C fait partie des protections étudiées puisqu’elle transforme le chrome le plus dangereux en une forme que le corps absorbe très peu.

Du chrome, du cobalt et du nickel dans la poussière martienne

C’est le 28 août 2026 que deux scientifiques de l’université étasunienne de l’Idaho ont publié une étude sur la toxicité du régolithe martien. Le régolithe est la couche de poussière et de roches broyées à la surface de la planète. Mavia Anjum et Gwendolyn Bart ont comparé sa composition à celle de la Terre.

Le chrome est environ 140 fois plus concentré sur Mars que dans la croûte terrestre. Sur Terre, ce métal a migré vers les couches profondes pendant la formation de la planète. Le nickel est aussi plus abondant puisque les météorites qui en contiennent se sont accumulées sur un sol sans tectonique des plaques.

Le chrome est surtout dangereux sous sa forme hexavalente. Il s’agit d’un cancérigène qui touche l’estomac, le côlon, les poumons, le foie et les reins. Le cobalt abîme les poumons, le cœur et la thyroïde alors que le nickel est associé à des cancers du nez et des sinus.

La poussière entre dans les habitats à chaque sortie. Ses grains de 2 à 3 micromètres sont chargés d’électricité statique et se collent aux gants. Les équipages les ramènent dans le sas puis les avalent en retirant leur combinaison. Un problème qui s’ajoute aux obstacles physiques et biologiques qui compliquent la vie sur Mars.

Les chercheurs proposent de la vitamine C contre le chrome avalé

Les deux scientifiques ont calculé l’exposition d’un astronaute de 70 kg pendant une mission de 18 mois, sans compter le temps qu’il faut pour atteindre la planète rouge. Leur calcul part de 100 mg de poussière avalés chaque jour. L’ingestion représente 88 à 92 % de la dose totale, loin devant l’inhalation.

C’est contre le chrome hexavalent que la vitamine C est utile. L’étude propose une dose quotidienne de 500 à 1 000 mg par astronaute. Dans le système digestif, la vitamine C réagit avec ce métal et le transforme en chrome trivalent. Le poison est donc neutralisé avant de passer dans le sang.

Les auteurs demandent toutefois une évaluation clinique avant toute utilisation en mission. La vitamine C favorise les calculs rénaux, un risque déjà élevé chez les astronautes.

Mais il existe toujours des risques pour la santé

La vitamine C ne remplace pas la filtration de l’air. Il faut arrêter au moins 92 % de la poussière pour ramener l’exposition au chrome sous le seuil de sécurité. L’étude recommande des filtres à haute efficacité dans les habitats, les sas et les combinaisons, avec une décontamination à chaque retour de sortie. Elle porte sur un séjour de 18 mois, loin d’une colonie permanente dont un scientifique français a calculé le nombre d’habitants nécessaire pour vivre isolé sur Mars.

Même à 95 % de filtration, le risque de cancer lié au chrome est encore environ trois fois supérieur à la limite admise. Ce calcul suppose que tout le chrome martien est hexavalent. Les chercheurs recommandent donc d’envoyer des robots mesurer sa forme chimique sur place.

Source : BBC