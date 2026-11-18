C’est depuis le 18 novembre 2026 que Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson est au cinéma. Si vous voulez voir ou revoir ce préquel à la franchise avec Jennifer Lawrence, voici quand il sera disponible en streaming, Blu-ray et VOD.

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson pourrait arriver en VOD et Blu-ray dès mars 2027, puis sur Canal+ vers mai 2027.

Pour le streaming par abonnement, Lionsgate+ et Prime Video sont les candidats les plus probables autour d’avril 2028.

Netflix pourrait aussi proposer le film vers avril 2028, Disney+ vers août 2027 et la TNT à partir de septembre 2028.

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson se déroule 24 ans avant les films qui mettent en scène Katniss Everdeen, incarnée par Jennifer Lawrence. Le film suit Haymitch Abernathy, 16 ans, qui est tiré au sort pour participer à la cinquantième édition des Hunger Games, l’une des plus cruelles jamais organisées jusque-là.

Le héros va alors s’allier à Maysilee Donner pour découvrir qu’il y a un autre combat en coulisses, celui contre le Capitole et le président Snow. Alors qu’il se trouve dans une arène où deux fois plus de tributs s’affrontent, Haymitch Abernathy n’aura d’autre choix que de briser les règles du jeu pour mener la rébellion à Panem.

C’est donc depuis le 18 novembre que Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson est au cinéma. D’une longueur de 2 h 38, il s’agit d’un énorme blockbuster que les fans attendaient depuis longtemps. Pour voir ou revoir le film en streaming, Blu-ray et VOD, on vous donne toutes les dates à connaître.

Quand regarder Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson sur Lionsgate+ ?

C’est Metropolitan FilmExport qui distribue Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson en France pour Lionsgate. On s’attend donc à ce que le long-métrage arrive sur Lionsgate+, plateforme de streaming disponible avec un abonnement supplémentaire sur Amazon Prime Video.

Sauf que voilà, Lionsgate+ doit respecter la chronologie des médias française puisque la plateforme n’a pas d’accord pour diffuser plus rapidement ses films. Le délai est donc de 17 mois après la sortie au cinéma, ce qui veut dire que Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson pourrait rejoindre Lionsgate+ vers avril 2028.

Quand regarder Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson sur Prime Video ?

Amazon Prime Video est également bien placé pour diffuser Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson. Et pour cause, Amazon a signé un accord pluriannuel avec Metropolitan FilmExport. Le partenariat concerne plus de 100 films parmi lesquels ceux de la franchise Hunger Games.

Si Prime Video récupère les droits de diffusion de Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, le film sortira sur la plateforme vers avril 2028. Amazon doit également patienter 17 mois après la sortie en salles comme Lionsgate+.

Quand sera disponible Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson sur Canal+ ?

Canal+ a la meilleure fenêtre de diffusion en tant que premier financeur du cinéma français, ce qui lui permet de proposer des films seulement six mois après leur sortie au cinéma. Pour Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, le film pourrait donc être disponible sur Canal+ vers mai 2027.

Bien évidemment, il faut garder en tête que c’est uniquement dans le cas où Canal+ récupère les droits de diffusion auprès du distributeur. Mais rappelons que la chaîne cryptée a déjà proposé Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, le précédent préquel de 2023.

Et sur Netflix ?

Pour Netflix, l’attente sera plus longue. Auparavant, la plateforme avait le droit à une fenêtre de 15 mois grâce à son accord avec les professionnels du cinéma français. Mais le partenariat a expiré à la fin de l’année 2025 sans renouvellement. Netflix doit donc respecter le délai de 17 mois.

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson pourrait donc être disponible sur Netflix à partir d’avril 2028 si la plateforme achète les droits.

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson sortira-t-il sur Disney+ ?

Disney+ a négocié une fenêtre de neuf mois grâce à un accord signé avec les organisations du cinéma français en janvier 2025. En contrepartie, Disney s’engage à investir 25 % de son chiffre d’affaires net français dans la création française et européenne.

Si l’on se base sur cette fenêtre, Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson pourrait être disponible vers août 2027 sur Disney+. Mais sachant que le long-métrage appartient à Lionsgate et que l’accord concerne les films produits et distribués par Disney, on doute qu’il soit disponible là-bas.

Lionsgate+ et Prime Video sont donc les meilleurs candidats pour une diffusion en streaming par abonnement.

La VOD pour revoir rapidement Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson

La plus rapide des solutions pour revoir Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson chez soi, c’est la VOD. La chronologie des médias autorise l’achat et la location numérique quatre mois après la sortie au cinéma. Le film pourra donc être disponible en VOD vers mars 2027 aussi bien sur Canal VOD, Prime Video ou Apple TV.

Bien évidemment, il faudra payer pour la location ou l’achat numérique.

Quand sera disponible Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson en Blu-ray ?

Pour les éditions physiques, c’est le même délai que pour la VOD. Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson pourra donc être lancé en Blu-ray 4K UHD et DVD vers mars 2027, soit quatre mois après la sortie en salles.

Metropolitan FilmExport doit encore annoncer les dates officielles de commercialisation et notamment d’éventuelles éditions collector et steelbook.

Voici quand Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson sera diffusé à la télévision

Et pour finir, il y a les chaînes gratuites de la TNT comme TF1, M6 et France Télévisions. La chronologie des médias fixe une attente de 22 mois après la sortie au cinéma pour les chaînes qui remplissent les conditions de financement de la production cinématographique.

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson pourra donc être diffusé sur la TNT à partir de septembre 2028. Chez les autres chaînes qui ne bénéficient pas de cette fenêtre, l’attente est de 30 mois, soit mai 2029. Pour la première catégorie (septembre 2029), on trouve TF1, M6, France 2, France 3 et Arte. Pour la seconde (mai 2029), ce sont des chaînes comme TMC, TFX, W9, 6ter ou RMC Story, selon leurs engagements dans le financement du cinéma.

Si vous voulez voir ou revoir Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson rapidement, la VOD et le Blu-ray sont donc les meilleures solutions avec une disponibilité possible dès mars 2027. Ensuite, on trouve Canal+ vers mai 2027 avant les plateformes de streaming comme Lionsgate+ et Prime Video en avril 2028.