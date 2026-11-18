Deux salariés d’une entreprise de cybersécurité ont découvert que Grok Bot, l’agent IA d’Elon Musk, tentait d’accéder tout seul à leurs données professionnelles. L’un d’eux lui a demandé quatre fois d’arrêter et l’IA a accepté. Mais le lendemain matin, Grok a cherché à consulter ses emails, ses calendriers, ses conversations Slack et son compte GitHub. Interrogée, l’IA assure qu’elle n’a absolument rien fait.

Grok Bot a tenté 31 fois d’accéder à des données professionnelles sans instruction, même après plusieurs refus explicites d’un salarié.

L’agent a visé Gmail, Slack, GitHub, Notion et Google Calendar, tout en affirmant ensuite être resté totalement inactif.

1. xAI explique ces accès par ses « proactive check-ins ». Une option permet maintenant de les couper, mais elle reste activée par défaut.

C’est le 17 novembre 2026 que NewCore a publié son enquête sur Grok Bot, l’assistant de xAI. Contrairement au chatbot Grok classique, Grok Bot est un agent IA capable d’agir à la place de son propriétaire sur ses services connectés. En cinq jours, les chercheurs ont enregistré 31 tentatives d’accès que personne n’a demandées.

Grok Bot tente d’accéder aux agendas malgré quatre refus explicites

NewCore a fourni des comptes Grok Bot à ses employés, connecté à Google Calendar, Gmail, Slack, GitHub, Notion et Jira. Un premier salarié a demandé à l’agent de consulter son agenda. Sauf que plusieurs heures plus tard, Grok a tenté de nouveau d’accéder au calendrier à 18 h 50 puis à 19 h 40. Trois autres demandes suivent le lendemain à 7 h 42, 12 h 16 et 15 h 42.

Les chercheurs ont reproduit l’expérience avec un deuxième salarié. Grok lui a proposé un résumé quotidien avant 8 heures. Le salarié a refusé, fermé le logiciel et rabattu l’écran de son ordinateur portable. Le soir même, l’agent a tenté d’accéder au calendrier de Notion à 18 h 46 puis à 19 h 54. Il faut dire que Grok Bot exécute ses tâches depuis des serveurs distants et n’a pas eu besoin de l’ordinateur.

Le quatrième jour, le salarié a confié plusieurs tâches à Grok sur GitHub, Jira, Slack et Gmail. L’agent lui a proposé plusieurs fois de programmer des interventions automatiques et le salarié a refusé quatre fois. Grok a répondu qu’il ne mettra rien en place et qu’il arrêtera de proposer des interventions récurrentes. La dernière conversation a lieu à 16 h 14.

Grok assure être inactif mais les journaux prouvent le contraire

Le lendemain matin, Grok a recommencé sans la moindre instruction. À 7 h 46, l’IA a tenté de consulter Google Calendar. Une minute plus tard, Grok a cherché à accéder aux messages Gmail et au compte GitHub, puis aux données de Notion à 8 h 03. À partir de 11 h 13, de nouvelles tentatives ont visé Google Calendar, Gmail, Slack, Notion et GitHub.

À 17 h 38, le salarié a demandé à Grok ce qu’il a fait. L’agent a consulté son historique et répondu qu’il n’avait pas touché à Gmail, Slack, GitHub, Notion et Google Calendar. L’IA a ajouté qu’aucune demande n’a été bloquée. « Pendant la nuit et jusqu’au vendredi matin, j’étais inactif », a-t-elle assuré.

Pourtant, les journaux de NewCore montrent douze demandes ce matin-là et 31 en cinq jours sur les deux comptes. Les chercheurs ont relié Grok Bot à leurs services à travers une passerelle de sécurité qui intercepte chaque demande non autorisée. Le propriétaire reçoit une notification sur son téléphone et a trois minutes pour accepter. La passerelle a bloqué les 31 tentatives et Grok n’a atteint aucune donnée.

xAI a depuis corrigé ce défaut de Grok Bot

Le 4 novembre, NewCore a transmis ces journaux à xAI. Le lendemain, le support a confirmé qu’il s’agit d’une fonctionnalité de Grok Bot appelée « proactive check-ins ». L’agent cherche en arrière-plan des tâches à accomplir pour son propriétaire.

Ces vérifications partent des serveurs de la plateforme et n’apparaissent pas dans l’historique de Grok, qui ne retrouve donc aucune trace de ses tentatives. Aucun réglage ne permettait alors de les désactiver et les refus du salarié n’ont eu aucun effet.

C’est finalement le 12 novembre que xAI a ajouté une option appelée « Proactive messages » dans la console d’administration de Cursor. Les administrateurs peuvent maintenant désactiver ces vérifications, mais l’option est activée par défaut.

Source : Ars Technica