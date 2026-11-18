C’est le 19 novembre 2026 à minuit pile en France que GTA 6 sera disponible sur PS5 et Xbox Series. Il existe toutefois une astuce pour accéder au jeu dès midi la veille sur Xbox et PS5. Mais attention puisque vous risquez le bannissement de votre compte.

Localiser sa Xbox ou son compte PS5 en Nouvelle-Zélande permettrait d’accéder à GTA 6 douze heures avant sa sortie française.

La méthode enfreint toutefois les règles de Xbox et Sony, avec un risque de sanction ou de bannissement même s’il reste hypothétique.

Les streamers s’exposent aussi à des sanctions sur Twitch en diffusant GTA 6 avant sa sortie officielle dans leur région.

C’est une astuce dont nous parlions dans nos colonnes. Mais désormais, autant avertir. La méthode qui consiste à localiser sa Xbox ou son compte PS5 en Nouvelle-Zélande pour accéder à GTA 6 avec douze heures d’avance expose à des sanctions.

Est-ce que mon compte peut être banni si je joue à GTA 6 en avance ?

Rappelons que la manipulation n’est pas la même d’une console à l’autre. Sur Xbox Series, il faut tout simplement choisir la Nouvelle-Zélande dans les paramètres de langue et de localisation puis redémarrer la console de Microsoft. Sur PS5, il faut créer un nouveau compte PlayStation localisé en Nouvelle-Zélande et acheter GTA 6 directement sur le PlayStation Store néo-zélandais.

Les joueurs attendent GTA 6 depuis de nombreuses années et forcément, on comprend qu’ils veuillent utiliser cette méthode pour accéder au jeu dont un outil PS5 permet déjà de passer de 30 à 120 FPS. .

Bien évidemment, nous parlons ici d’un risque hypothétique. La méthode existe depuis des années et des joueurs l’utilisent massivement sans aucune conséquence jusqu’à présent, en tout cas d’après les témoignages.

La suspension du compte n’est pas automatique ou annoncée par Rockstar. Le risque est surtout là puisque l’opération enfreint les règles de Xbox et Sony. Jennifer Young, journaliste chez Windows Central, explique que la méthode est « contraire aux conditions d’utilisation » chez Xbox et déconseille de s’exposer au bannissement pour quelques heures.

Les journalistes et insiders alertent sur les risques

The "New Zealand trick" is trendy to share right now, but as unlikely as it is, it's against ToS & I wouldn't be advising anyone to risk their account for a few hrs extra. GTA6 launch is a military operation & Rockstar aren't taking ANY shit so do with that info what you will. — Jen⛧ (@Jenbox360) November 17, 2026

Jennifer Young annonce même que le lancement de GTA 6 est « une opération militaire » chez Rockstar. Jez Corden, également journaliste chez Windows Central, explique qu’il a parlé du sujet à un salarié de Xbox pendant le Xbox FanFest à Seattle qui lui a partagé le même avertissement.

Bien évidemment, le bannissement n’est pas forcément la première sanction. Microsoft peut appliquer un avertissement. Mais rappelons que dans un sujet un peu similaire, des utilisateurs Xbox furent déjà bannis après avoir effectué des achats dans des boutiques étrangères via un VPN pour accéder à des prix plus bas. Oui, il s’agit d’un cas différent mais cela montre que Microsoft sanctionne certains détournements régionaux.

Et ce n’est pas tout puisque Rohat, streamer allemand, a expliqué qu’un responsable chargé des partenaires Twitch l’a prévenu qu’une diffusion de GTA 6 en avance grâce à cette méthode pouvait mener à une suspension.

Les streamers sur Twitch seraient aussi surveillés

Là, on parle donc d’un risque pour les streamers qui souhaitent partager leur gameplay de GTA 6 avec douze heures d’avance sur les autres. Twitch a déjà suspendu pendant plusieurs jours un streamer qui avait montré un jeu en avance via cette méthode.

Ce fut le cas de Gtamen, exclu 48 heures de la plateforme de streaming en janvier 2023 pour la diffusion de Forspoken de Square Enix alors que le jeu n’était même pas encore disponible dans les autres régions.