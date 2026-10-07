One UI 9 : Samsung crée la surprise, Android 17 arrive déjà sur ce smartphone pas cher et populaire

One UI 9 poursuit son déploiement dans le monde. Et alors que jusqu’à présent les smartphones haut de gamme étaient concernés en priorité, c’est un smartphone pas cher et populaire qui a le droit à la surcouche Android 17.

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Le Galaxy A57 est le premier smartphone de la gamme Galaxy A à recevoir One UI 9 en version stable, avec Android 17.

Le déploiement a commencé en Corée du Sud, et la mise à jour devrait arriver prochainement en France et en Europe.

One UI 9 apporte une interface plus personnalisable, de nouvelles fonctions d’accessibilité, davantage de sécurité et plusieurs améliorations pour Samsung Health et Bixby.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs du Galaxy A57. One UI 9 est désormais disponible en version finale pour le smartphone. À noter que pour le moment le déploiement n’a débuté qu’en Corée du Sud, mais on s’attend à ce que les utilisateurs européens aient le droit à Android 17 sous peu.

One UI 9 est disponible en version stable pour le Galaxy A57

Le Galaxy A57 est donc le premier smartphone de la gamme Galaxy A à sortir du programme bêta pour proposer une version définitive de One UI 9. Rappelons toutefois qu’en Corée du Sud le Galaxy A57 est vendu sous le nom de Galaxy Quantum 7.

On trouve exactement la même puce Exynos 1680 que dans la version internationale et la version stable d’Android 17 porte la référence A576SKSU2BZIE. Bref, une bonne nouvelle après le déploiement de One UI sur les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, Samsung accélère le déploiement de sa surcouche sur des smartphones moins coûteux.

C’est en septembre 2026 que le Galaxy A57 a rejoint le programme bêta. Il aura donc fallu un mois à peine pour que la version finale soit disponible. Toujours dans la gamme Galaxy A, Samsung a lancé la bêta de One UI 9 pour le Galaxy A55, mais pour le moment pas de version stable. Le Galaxy A57 prend donc de l’avance sur les autres modèles de la gamme A.

Pour la France, Samsung n’a communiqué aucun calendrier précis pour le Galaxy A57. Mais il ne fait aucun doute que ce n’est qu’une question de semaines avant que les utilisateurs français aient le droit aux nouveautés proposées par cette surcouche qui sera disponible sur d’autres Galaxy, d’après la liste dévoilée.

Après les modèles haut de gamme, c’est donc le milieu de gamme qui a le droit à sa mise à jour majeure. One UI est donc basée sur Android 17 et offre énormément de nouveautés. Le panneau rapide permet de déplacer ou de redimensionner les commandes de luminosité ou encore de lecture multimédia. Plusieurs options visuelles et autres styles de stylo sont ajoutés à Samsung Notes.

L’accessibilité progresse puisque Text Spotlight affiche le texte sélectionné dans une plus grande fenêtre avec des réglages de taille et de couleur. Select to Speak lit un texte ou décrit une image sans que TalkBack soit actif en permanence. Samsung et Google regroupent justement TalkBack dans une seule version pour simplifier la mise à jour depuis le Play Store.

Les fonctionnalités IA réservées aux modèles haut de gamme

Désormais, une petite pastille bleue apparaît aussi lorsqu’une application accède à la localisation. La sécurité se renforce avec une commande de verrouillage rapide. Samsung Health a le droit à une toute nouvelle interface. L’assistant vocal Bixby ajoute un historique des conversations et un widget pour l’écran d’accueil.

En revanche le Galaxy A57 n’a pas le droit à certaines fonctionnalités Galaxy AI pour les modèles les plus puissants. Par exemple, My Phone Cam ou No Nudges ne figurent pas dans la liste des garanties. Bref, quoi qu’il en soit le Galaxy A57 est le premier Galaxy A à passer sous One UI 9 en version stable. Désormais Android 17 est disponible pour les smartphones milieu de gamme de Samsung.

Source : Samsung