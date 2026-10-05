Android 17 : pourquoi un point bleu apparaît sur votre smartphone depuis la mise à jour

Android 17 poursuit son déploiement et depuis peu, les utilisateurs avec un smartphone compatible voient un petit point bleu en haut de l’écran. Mais que signifie ce nouvel affichage ? On vous explique tout à propos de cette nouveauté discrète mais bien utile.

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Android 17 affiche désormais un petit point bleu lorsqu’une application utilise votre localisation, avec la possibilité d’identifier immédiatement laquelle.

Le système renforce aussi la confidentialité avec une localisation approximative mieux protégée et des autorisations temporaires pour certaines actions.

Android 17 est déjà disponible sur les Pixel compatibles et poursuit son déploiement chez Samsung, Xiaomi, Oppo et OnePlus.

Tout d’abord, on vous rassure, le point bleu ne signifie pas que votre smartphone sous Android 17 a un problème ou qu’il est espionné. Il n’apparaît que lorsqu’une application utilise votre localisation. Par exemple, Google Maps qui a besoin de savoir où vous vous trouvez pour vous diriger sur la carte. Si le point bleu apparaît alors que vous n’utilisez pas d’application qui demande votre localisation, cela permet de la repérer bien plus facilement.

Que signifie le point bleu sur un smartphone sous Android 17 ?

Pour rappel, cette fonctionnalité fut d’abord testée avec Android 16 QPR3 pour les smartphones Pixel. Désormais, ce point bleu est intégré aux règles de confidentialité d’Android 17. Quand une application accède à votre position, une icône s’affiche puis un point bleu qui reste dans la barre d’état. Pour retrouver immédiatement l’application en question, le panneau de confidentialité vous indique laquelle utilise votre localisation.

Rappelons que depuis Android 12, un point vert apparaît lorsque le micro et la caméra sont utilisés par une application. Android 17 renforce aussi la protection de la localisation approximative puisque Google adapte désormais la zone indiquée selon la densité de population. Pour faire simple, dans une région peu peuplée, une zone plus large réduit le risque qu’une position approximative permette de retrouver une personne avec trop de précision.

D’autres nouveautés ajoutées par Android 17

Ce n’est pas tout puisque Android 17 ajoute aussi un bouton de localisation pour les applications qui n’ont besoin de votre position que pour une seule action. Le but est évidemment de limiter les autorisations permanentes qui posent des problèmes en termes de confidentialité. Une application peut donc demander votre position pour trouver un commerce à proximité, puis l’accès lui est immédiatement retiré lorsque l’action se termine.

C’est depuis juin 2026 qu’Android 17 est disponible pour les smartphones de Google à partir du Pixel 6. Pour les autres constructeurs, c’est One UI 9 de Samsung qui ajoute cette nouveauté alors que la mise à jour poursuit son déploiement.

Idem chez Xiaomi puisque le déploiement d’Android 17 a actuellement lieu via HyperOS 4. C’est à partir de ce mois-ci que le constructeur chinois commencera le déploiement de la version stable en Chine. En Europe, Xiaomi teste déjà HyperOS 4 sur plusieurs smartphones récents, mais pas de date de sortie pour la version stable en France.

Oppo suit la même direction avec ColorOS 17 qui débutera son déploiement stable ce mois-ci. ColorOS est aussi disponible sur les smartphones OnePlus pour apporter Android 17 aux utilisateurs.