One UI 9 tourne au cauchemar pour certains Galaxy, la mise à jour bloque l’accès au smartphone

Pour certains utilisateurs de smartphones Galaxy, l’installation de One UI 9 tourne au cauchemar. Pour plusieurs d’entre eux, l’écran affiche “Access Denied”, avec l’impossibilité d’utiliser leur smartphone. Il existe toutefois des solutions.

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One UI 9 bloque certains Galaxy sur un écran « Access Denied », empêchant parfois totalement l’accès au smartphone après la mise à jour.

Le problème touche plusieurs modèles récents, dont les Galaxy S24, S25, S26, A57 et certaines gammes Galaxy Z Fold et Z Flip.

Une solution consiste à couper totalement Internet puis redémarrer le smartphone, Samsung n’ayant encore publié aucun correctif officiel.

Android 17 était très attendu par les utilisateurs de smartphones Galaxy mais malheureusement, c’est un gros bug qui touche plusieurs utilisateurs : un l’écran figé et de l’impossibilité d’accéder à son smartphone après l’installation de One UI 9. Heureusement, il existe des solutions pour retrouver l’accès à son smartphone sans le remettre à zéro.

One UI 9 est bloqué chez certains utilisateurs

Bref, la situation est d’autant plus embêtante alors que le déploiement de la version stable de One UI 9 est désormais disponible pour les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Le bug en question apparaît après l’installation, quand apparaît l’écran d’accueil avec les nouveautés affichées.

À la place, on trouve “Access Denied”, soit “Accès refusé”. Chez plusieurs personnes touchées, redémarrer son smartphone ne règle pas le problème. Parmi les smartphones concernés, on trouve le Galaxy A57 qui a le droit à One UI en version stable depuis peu.

Mais on trouve aussi des témoignages qui concernent les Galaxy S24, Galaxy S25 et Galaxy S26, soit des modèles récents. Et bien évidemment, les téléphones pliables de la gamme Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip ne sont pas épargnés.

Parmi les témoignages, un internaute explique sur le forum officiel Samsung que son Galaxy S25 Ultra ne permet désormais que de passer des appels d’urgence. Bref, mauvais timing pour Samsung, alors qu’une nouvelle vague de smartphones et tablettes Galaxy ont reçu One UI 9 ces dernières semaines.

Les témoignages partagent un point commun, le fait que leur smartphone tente de télécharger une ressource en ligne mais l’accès est refusé. Certains estiment donc qu’il s’agit d’une erreur de serveur et pas d’un échec de l’installation d’Android 17 puisque le smartphone démarre. C’est bien l’étape de l’écran d’accueil qui bloque.

Classic Samsung: breaking FOTA just to block leaks, and now regular users are paying the price after updating! 🙄



Fix your ancient server infrastructure already. This page is literally supposed to show the update changelog! #OneUI9 #Samsung pic.twitter.com/isbDSipx3i — Fahad Ali Javed (@fahadalijaved) October 12, 2026

Heureusement, si vous êtes touché par ce blocage à l’installation de One UI 9, il existe des solutions pour retrouver l’accès sans remise à zéro.

Il faut couper totalement Internet puis redémarrer le smartphone.

Certains propriétaires ont aussi éteint leur routeur Wi-Fi et retiré la carte SIM

D’autres sont passés en mode sans échec pour ensuite activer le mode avion et redémarrer leur Galaxy hors connexion.

Selon le divulgateur spécialisé Samsung, Fahad Ali Javed, le problème viendrait d’une modification des serveurs de mise à jour pour empêcher les fuites. Puisqu’on le sait, les internautes aiment fouiller, rien que l’été dernier, une version interne de One UI 9 pour le Galaxy A55 a été découverte sur les serveurs de Samsung. La firme sud-coréenne chercherait donc à renforcer sa sécurité pour faire face à ces leaks.

Un problème du côté des serveurs de Samsung ?

Quoi qu’il en soit, Samsung n’a toujours pas publié de communiqué officiel ou déployé de correctif. Il faut noter que plusieurs utilisateurs expliquent que le blocage a disparu après une nouvelle tentative. Il est donc possible, mais de nouveau, aucune confirmation, que Samsung ait effectué une correction sur ses serveurs.

C’est en septembre dernier que le déploiement français de One UI 9 a démarré pour la gamme Galaxy S26, malgré des retards. La disponibilité complète de cette version stable n’est pas totale et d’autres smartphones attendent leur tour. Espérons pour Samsung qu’il s’agisse d’un bug isolé qui ne touchera pas plus d’utilisateurs, car, disons-le, ne plus pouvoir accéder à son téléphone est embêtant.