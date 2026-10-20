One UI 9 : un autre smartphone a le droit à la mise à jour, c’est l’un des plus vendus de Samsung

One UI 9 est désormais disponible pour l’un des smartphones Samsung qui s’est hissé dans le top 10 des smartphones les plus vendus au monde. Bref, une bonne nouvelle pour les possesseurs de ce modèle qui a enfin droit à la mise à jour majeure basée sur Android 17.

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One UI 9 basé sur Android 17 arrive sur le Galaxy A36 en Europe avec une mise à jour de 2,3 Go.

La mise à jour apporte une interface plus personnalisable, des nouveautés de sécurité, Samsung Health, Bixby et plusieurs fonctions d’accessibilité.

Plusieurs utilisateurs signalent toutefois un bug « Access Denied » après l’installation, tandis que le déploiement reste progressif.

C’est le Galaxy A36 qui a désormais droit à One UI 9 avec la version A366BXXUCDZIF en Europe. Le correctif de sécurité de septembre est inclus dans cette mise à jour qui demande 2,3 Go de stockage. Bref, le déploiement de la surcouche constructeur basée sur Android 17 se poursuit, alors que les smartphones haut de gamme Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 ont droit à la mise à jour.

One UI 7 est désormais disponible pour le Galaxy A36

Samsung poursuit donc en s’attaquant aux modèles les plus abordables après avoir privilégié le haut de gamme. Rappelons que c’est le Galaxy A57 qui a ouvert le bal avec la première version stable de One UI 9 sur un smartphone de la gamme Galaxy A.

C’est donc le Galaxy A36 qui arrive après avec des nouveautés comme un panneau rapide plus personnalisable. Samsung a modifié la taille des curseurs de luminosité et de volume et celle du lecteur multimédia. Le bouton du mode sonore est séparé du réglage de volume et One UI 9 permet de déplacer bien plus librement les commandes.

On trouve aussi des fonctionnalités en termes de sécurité comme la pastille bleue qui indique lorsqu’une application accède à la géolocalisation du smartphone. En plus de la sécurité, Samsung améliore la stabilité globale du Galaxy A36 avec notamment les correctifs de septembre.

Des nouveautés en pagaille pour le Galaxy A36

Samsung Health a aussi droit à des modifications sur le Galaxy A36. Désormais, l’application affiche des graphiques plus lisibles avec la possibilité de réorganiser les cartes et un ajout plus rapide des repas ou de l’humeur. Il est désormais possible de visualiser les tendances par jour et semaine.

Bixby a droit à un widget pour l’écran d’accueil et son historique est bien plus aisé à gérer. Au niveau de l’accessibilité, Text Spotlight permet d’agrandir un texte dans une fenêtre. Select to Speak lit un élément choisi à l’écran et de nouveaux réglages pour le clavier physique sont ajoutés.

Bref, vous l’aurez compris, le déploiement de One UI 9 se poursuit après les modèles cités précédemment, mais aussi les Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Le milieu de gamme suit donc également alors que le Galaxy A55 est toujours en phase de bêta et attend sa version stable.

Toutefois, faites attention avant l’installation puisque plusieurs utilisateurs ont rapporté un bug qui bloque leur smartphone avec le message “Access Denied” après la mise à jour.

Pour installer One UI 9, il faut se rendre dans Paramètres > Mise à jour du logiciel et Téléchargement et installation. Le Galaxy A36 vérifie alors si la mise à jour est disponible pour votre smartphone. Si c’est le cas, il suffit de lancer l’installation.

Rassurez-vous si One UI 9 n’est pas encore disponible pour le vôtre, puisque le déploiement se fait progressivement. Le Galaxy A36 a été lancé sous Android 15 et Samsung a promis six mises à jour majeures. Cela veut donc dire qu’Android 17 est la deuxième. Le smartphone aura le droit à One UI 13 comme ultime update.