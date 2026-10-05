Meilleures IPTV : quel abonnement choisir en octobre 2026 ?

Les IPTV font un carton depuis plusieurs années et sans surprise, la France n’y échappe pas. Alors certes, les solutions illégales font parler mais figurez-vous qu’il existe des plateformes totalement légales. Certaines gratuites, d’autres payantes. On vous explique tout avec notre comparatif des meilleures IPTV.

IPTV signifie Internet Protocole Television. Comme son nom l’indique, les IPTV permettent de regarder du contenu via internet, sans passer par les traditionnels satellites ou le câble hertzien. Les box TV des FAI comme SFR, Orange ou Free reposent sur ce concept légal. En revanche, il existe des plateformes illégales et les gérants sont lourdement sanctionnés, tout comme les clients en Italie, par exemple. Si vous cherchez une IPTV légale, notre comparatif vous permet d’y voir plus clair entre les solutions payantes et gratuites.

À noter que toutes les IPTV légales qui figurent dans cette sélection disposent d’une application. Il est donc possible d’accéder à ces services depuis votre mobile. Mais aussi sur un navigateur, si vous le souhaitez, pour plus de facilité. Les appareils comme la Fire TV Stick d’Amazon ou le Chromecast de Google sont compatibles. Il en va de même pour les téléviseurs connectés et les tablettes. C’est pourquoi nous vous proposons de découvrir notre top 10 des meilleures IPTV.

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1/ Molotov TV, le plus complet des services

L’une des meilleures plateformes IPTV du marché, accessible gratuitement mais qui propose aussi des formules payantes. En créant un compte gratuit, accédez à 40 chaînes, comme celles de la TNT, et à des programmes en replay. Toutefois, il y a aussi des formules payantes, sans engagement

Molotov TV gratuit : 40 chaînes en direct

40 chaînes en direct Molotov Extra à 0,99 euros/mois pendant un mois puis 6,99 euros/mois : 100 chaînes, enregistrement et replay, 4 écrans en Full HD, contrôle du direct

100 chaînes, enregistrement et replay, 4 écrans en Full HD, contrôle du direct Molotov Extended à 0,99 euros/mois pendant un mois puis 10,99 euros/mois : 150 chaînes, enregistrement et replay, 4 écrans en Full HD, les 4 chaînes Universal+

150 chaînes, enregistrement et replay, 4 écrans en Full HD, les 4 chaînes Universal+ Molotov Extra à 59,99 euros/mois : 100 chaînes, enregistrement et replay, 4 écrans en Full HD, contrôle du direct

100 chaînes, enregistrement et replay, 4 écrans en Full HD, contrôle du direct Molotov’s Kids & Teens à 2,99 euros/mois pendant trois mois puis 4,99 euros/mois : 10 chaînes jeunesse, 4 écrans en Full HD

10 chaînes jeunesse, 4 écrans en Full HD Molotov Grand Cinéma à 19,99 euros/mois : 17 chaînes cinéma séries, programmes à la demande, enregistrement dans le cloud, les 4 chaînes Universal+

Notez qu’il est possible d’accéder à des plateformes à part : CINE+ OCS (12,99 euros/mois), FILMO (14 jours offerts puis 6,99 euros/mois), Shadowz (4,99 euros/mois), Gamer Zone (1,99 mois/mois), Spicee (4,99 euros/mois), le bouquet Africain Essentiel (7,99 euros/mois), le bouquet Maghreb Basic (5,99 euros/mois). Tous ces services sont sans engagement.

Accéder à Molotov TV

2/ Pluto TV, la meilleure plateforme gratuite

Pluto TV se rapproche de Molotov TV. Et la bonne nouvelle, c’est que le service est totalement gratuit, aucune formule payante. En revanche, il y a de la publicité pour financer la plateforme IPTV. Accédez à un large catalogue de programmes en direct ou en replay avec des films ou des séries, des animes ou des rencontres sportives. Parmi les programmes phares, Cat Fish de MTV est très populaire. Pas de grandes chaînes comme TF1 ou France Télévisions, il faudra faire avec.

L’interface se prend facilement en main et le lecteur s’utilise facilement pour un total confort d’utilisation. En bref, pour du contenu rapide et facile en échange d’un peu de publicité de temps en temps avec une simple inscription, Pluto TV est le choix parfait.

Parmi les programmes populaire, One Piece et Doctor Who sont disponibles sur Pluto TV. Et même Alerte Cobra pour les plus nostalgique des spectateurs. Il suffit juste de se créer un compte pour accéder à cette IPTV. L’utilisation se fait immédiatement après votre inscription.

Accéder à Pluto TV

3/ myCanal, la meilleure IPTV

Impossible de louper Canal+, le plus complet des IPTV mais forcément, la plus coûteuse. Ce n’est pas un hasard si les pirates détournent ses programmes et que la justice doit appliquer des sanctions. Le catalogue se compose de grands films, de séries populaires et de sports. Il est possible de souscrire à myCanal via Canal+ ou de manière indépendante.

Pour les moins de 26 ans, la formule Rat+ est à 19,99 euros/mois et les prix s’étendent jusqu’à 64,99 euros. Des plateformes de streaming sont incluses comme Apple TV+, Netflix ou Max. Pour les amoureux du ballon rond,la Premier League et la Ligue des Champions sont disponibles, ou encore les compétitions de Formule 1 et de MotoGP.

Canal+ profite d’un statut privilégié en France et diffuse de grands films six mois après leur sortie en salle. On retrouve également des programmes originaux, entre films et séries, reconnus pour leur qualité. À noter que parfois, la résolution 4K est disponible.

Accéder à myCanal

4/ France TV, la plus classique des IPTV

France TV est l’un des services IPTV les plus populaires et bonne nouvelle, c’est gratuit contre des pages de publicités. Le contenu diffusé par France Télévisions sont variés et cela inclut de grands films, des séries et des émissions. Attention, les programmes ne restent qu’un temps au catalogue pour certains.

En plus des replays, il est possible d’accéder aux directs des chaînes du groupe. Pour les amateurs de sport, il y a France TV Sport qui est aussi gratuit avec les matchs de Roland Garros.

Pour profiter de France TV, il suffit de créer son compte pour ensuite accéder à son riche catalogue via une interface facile à prendre en main.

Accéder à France TV

5/ ARTE pour les documentaires et la culture

Comme France TV, ARTE est totalement gratuit. La plateforme IPTV s’adresse beaucoup aux cinéphiles avec ses films d’auteur, ses films de patrimoine ou encore ses œuvres originales et décalées. Il y a également des séries, des films et des concerts. ARTE, c’est des centaines d’heures de contenu pour zéro centime, à réserver aux passionnés.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est même pas nécessaire de se créer un compte. Il suffit de se rendre sur un programme, puis le lecteur se met en marche. Un gros avantage de ne pas avoir la barrière de l’inscription contrairement à d’autres IPTV.

Accéder à ARTE

6/ YouTube TV, la plus originale

Ce service n’est accessible que dans certains pays, alors il faudra prendre un VPN pour y accéder. Vous vous en doutez, les chaînes sont entièrement en anglais, alors c’est à réserver aux anglophones. YouTube TV permet de suivre la NFL mais aussi les grandes chaînes américaines comme CBS, ABC ou CNN. L’interface est la même que l’application de streaming de Google, alors la prise en main n’est pas franchement compliquée.

YouTube TV est payant et le prix est salé, on vous prévient : 72,99 $/mois ou 34,99 $/mois pour les pays hispanophones. Il faut donc se passionner pour la culture américaine et avoir un véritable intérêt à accéder aux chaînes proposées.

Accéder à YouTube TV

7/ beIN SPORTS, pour les fans de sport

Pour les amoureux de football, de basketball, de tennis, de handball ou encore de rugby, beIN SPORTS est le choix idéal. Accédez à des diffusions et à un match de Ligue 1 McDonald’s, le samedi à 17 heures. Le replay est également disponible pour cette IPTV à 15 euros/mois, sans engagement.

Cette IPTV est donc le choix idéal pour les amateurs du ballon rond et d’autres sports d’équipe. La plateforme s’impose comme une incontournable pour suivre les nombreuses compétitions tout au long de l’année.

Accéder à beIN SPORTS

8/ Amazon Prime Video, la bonne alternative à myCanal

La plateforme de streaming d’Amazon regroupe de nombreux programmes exclusifs comme The Boys, Les Anneaux de Pouvoir, ou encore Fallout qui prépare sa saison 2. Puisque l’entreprise a racheté la MGM, on retrouve également des franchises cultes, notamment James Bond. Le catalogue est riche de films, de séries, de documentaires ou encore de programmes de téléréalité.

Prime Video est inclus dans l’abonnement Prime, qui est offert pendant 30 jours aux nouveaux inscrits ou 90 jours pour les étudiants. Pour retirer la publicité, il faut payer 2 euros par mois, si vous le souhaitez. En termes de rapport qualité-prix, c’est le choix parfait puisqu’en plus de la plateforme de streaming, Prime donne accès à Prime Gaming, Amazon Music ou encore Prime Reading.

Accéder à Amazon Prime Video

9/ Max, la meilleure IPTV pour regarder des séries

Max est la plateforme de streaming de la Warner. On retrouve donc les classiques HBO (The Wire, Game of Thrones, The Last of Us, House of the Dragon) mais aussi les nouveautés comme Le Pingouin. Et, évidemment, il y a Harry Potter ou encore Matrix puisque ces franchises appartiennent au studio. Les amateurs de DC Comics seront heureux de retrouver Superman, Batman ou encore Wonder Woman. Si vous aimez le sport, Eurosport 1 et Eurosport 2 sont en option à 5 euros/mois.

Max Basic est à 5,99 euros/mois avec publicités, la formule Standard est de 9,99 euros/mois et pour finir, l’abonnement Max Premium est à 13,99 euros/mois.

Accéder à Max

10/ Crunchyroll, le meilleur catalogue d’animes

Cette IPTV dédiée aux animes propose un large catalogue de films et de séries japonais et souvent en diffusion simultanée avec le Japon. C’est le choix idéal si vous aimez la culture nippone puisque le catalogue propose des classiques comme One Piece, Naruto ou L’Attaque des Titans.

Il faut payer pour accéder à l’ensemble de l’offre mais une formule gratuite avec publicité est proposée. Des heures d’animes vous attendent sur cette plateforme de streaming qui est désormais détenue par Sony à qui l’on doit la PS5 Pro.

Accéder à Crunchyroll

IPTV signifie Internet Protocol Television en anglais. Il s’agit d’une diffusion depuis internet. Pas besoin d’antennes râteaux, de paraboles ou tout autre dispositif externe pour accéder à du contenu. La connexion internet de votre domicile (Wi-Fi ou ethernet) ou en 4G/5G suffit. Il ne s’agit donc pas des traditionnelles diffusions hertziennes et satellite mais d’une nouvelle manière de consommer du contenu depuis un appareil connecté avec l’avènement du streaming face à l’adoption des débits ultra-rapides.

Il suffit ensuite de profiter de votre contenu via un navigateur, une application, un téléviseur connecté ou encore un Chromecast ou un PC. L’IPTV est très facile à utiliser et ne demande pas d’installation complexe.

🛰️Quelle est la différence entre IPTV et la télévision par satellite/câble ?

Comme expliqué précédemment, l’IPTV utilise une connexion internet. Les contenus passent donc par un réseau et non par des fréquences radio ou des câbles. La télévision par satellite envoie des signaux de diffusion depuis un satellite via une parabole installée à l’extérieur de votre domicile. Les signaux sont ensuite décodés par un boîtier et diffusés sur le téléviseur. Pour le câble, il suffit de câbles physiques qui amènent le signal aux abonnés, sans passer par internet.

L’IPTV est plus flexible puisqu’elle permet la vidéo à la demande ou encore la possibilité de mettre en pause un direct ou d’accéder aux replays. Il s’agit d’un flux numérique. Quant à la télévision par satellite et par câble, la stabilité d’image est meilleure dans les zones où internet est peu fiable. En revanche, le satellite est sensible aux conditions météorologiques.

⛔️Est-ce que l’IPTV est légal en France ?

Oui, l’IPTV est légale en France tant qu’elle est fournie par des services autorisés qui respectent le droit d’auteur et ont les licences nécessaires, comme ceux de notre sélection ci-dessus. Ces plateformes paient des droits d’auteur et fonctionnent sous un cadre juridique légal et encadré.

Opter pour un IPTV légale vous protège également des risques judiciaires mais surtout, ce choix permet de soutenir les créateurs qui sont justement rémunérés, là où les services illégaux encaissent directement l’argent en détournant le droit d’auteur.

⚖️ Quels sont les risques si on utilise un IPTV illégale ?

Il y a de sérieux risques à utiliser un IPTV illégale puisque depuis peu, les autorités n’hésitent pas à poursuivre les clients, notamment en Italie. Les sanctions sont rares mais selon la loi, un client d’un service hors-la-loi peut se voir infliger des dizaines de milliers d’euros d’amende, voire des peines de prison (mais ceci n’est jamais arrivé en France).

Les IPTV illégales attirent avec des prix bas et un large catalogue, notamment le sport qui est très coûteux à suivre légalement et sert d’appât. Parfois, ces plateformes cachent des malwares et autres virus qui peuvent exposer vos données personnelles. Gardez aussi en tête que pour utiliser ces services, votre numéro de carte bancaire est parfois demandé pour payer l’abonnement. Rien ne peut garantir votre sécurité et à tout moment, le flux peut sauter.

🔥Quels sont les avantages de l’IPTV ?

En souscrivant légalement à une offre IPTV, il y a de nombreux avantages. D’où la popularité de ces plateformes. Passons en revue les bénéfices :

L’IPTV s’installe et s’utilise très facilement via internet en téléchargeant une application ou depuis un site web.

De nombreux supports sont compatibles : smartphones, tablettes, PC, consoles (Xbox Series et PS5), téléviseurs connectés ou box TV.

: smartphones, tablettes, PC, consoles (Xbox Series et PS5), téléviseurs connectés ou box TV. Cette technologie se veut flexible puisqu’il est possible de regarder un programme à n’importe quel moment et de faire demi-tour ou une pause pendant un direct.

et de faire demi-tour ou une pause pendant un direct. La qualité d’image est optimale puisqu’avec un seul programme diffusé à la fois, la bande passante s’économise pour améliorer l’affichage.

Le prix est également important puisque si certains IPTV sont coûteux, d’autres sont très accessibles voire gratuits avec de la publicité.

Toutefois, les IPTV légales ont aussi quelques désavantages à prendre en compte.

La qualité d’une IPTV dépend entièrement de votre connexion internet alors en cas de baisse de la bande passante, l’image se dégrade voire pire, le flux se comporte.

alors en cas de baisse de la bande passante, l’image se dégrade voire pire, le flux se comporte. La limitation géographique a aussi une place puisque certaines IPTV ne peuvent pas être visionnées dans tous les pays, ce qui demande d’investir dans un VPN.

a aussi une place puisque certaines IPTV ne peuvent pas être visionnées dans tous les pays, ce qui demande d’investir dans un VPN. Si les IPTV sont accessibles sur la majorité des appareils, tous ne sont pas pris en charge , ce qui peut compliquer l’installation.

, ce qui peut compliquer l’installation. La dépendance aux mises à jour logicielle peut être contraignant pour certains utilisateurs.

aux mises à jour logicielle peut être contraignant pour certains utilisateurs. Le coût cumulatif est également un facteur à prendre en compte puisque s’abonner à plusieurs IPTV est coûteux

Les IPTV ont été pensées pour fonctionner sur des appareils connectés. Forcément, puisque tout repose sur la connexion internet, l’image sera meilleure selon le Wi-Fi (Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7…) ou la connectivité mobile (4G, 5G…). Plusieurs options s’offrent à vous.

Utiliser un PC pour se rendre directement sur le site d’un IPTV , la solution la plus accessible.

, la solution la plus accessible. Avec un téléviseur connecté puisque ces appareils permettent d’installer les applications dédiées mais prenez garde selon votre modèle entre Android TV, Tizen ou encore One UI.

puisque ces appareils permettent d’installer les applications dédiées mais prenez garde selon votre modèle entre Android TV, Tizen ou encore One UI. Les IPTV sont disponibles sur les smartphones et tablettes via des applications que l’on trouve dans les stores officiels, le Play Store pour Android et l’App Store pour iOS.

que l’on trouve dans les stores officiels, le Play Store pour Android et l’App Store pour iOS. Les box TV permettent d’installer les applications de vos IPTV, par exemple, Android TV et tvOS sont les plus connus, notamment pour ceux qui n’ont pas de téléviseurs connectés à internet.

Bref, vous avez largement le choix pour profiter de votre IPTV puisque la majorité des appareils connectés sont compatibles.

👍Quelles sont les IPTV légales en France ?

En France, il existe plusieurs IPTV légales : Molotov TV, Pluto TV, myCanal, France TV, ARTE, YouTube TV, DAZN, beIN SPORTS, RMC Sports, Disney+, Amazon Prime Video, Max, Netflix, Apple TV+, Paramount+, CINE+ OCS, Anime Digital Network, Crunchyroll.

Puisqu’elles sont très nombreuses, il va falloir faire des choix car souscrire à toutes les plateformes coûte une fortune. Notamment pour le sport.

Dans tous les cas, il y a un large choix parmi toutes les IPTV. Certains diront qu’il y en a beaucoup trop. Mieux reste de sélectionner les services dont vous avez le plus besoin selon les catalogues et les propositions, notamment au niveau du sport. Ne prenez pas un abonnement DAZN si vous ne le rentabilisez pas, par exemple, face à un prix salé.

🥇Quelles sont les meilleurs fournisseurs IPTV ?

Si vous voulez de la qualité, le mieux reste de vous tourner vers des IPTV reconnues : myCanal, Max, Disney+, Netflix et Prime Video. Il s’agit des leaders dans le domaine avec des catalogues très riches. Mais Apple TV+ tire aussi son épingle du jeu par la qualité de ses productions. Le service de la firme de Cupertino a su attirer de grands cinéastes comme Martin Scorsese et Ridley Scott.

Si vous aimez le foot, myCanal est donc le meilleur choix avec DAZN et beIN SPORTS. La Ligue des Champions, la Ligue 1 McDonald’s et d’autres compétitions sont disponibles entre les plateformes. Mais on trouve aussi de la Formule 1, du Moto GP ou encore des sports de combat. Pour le tennis, Roland Garros est notamment partagé entre Prime Video et France TV.

Bien évidemment, il reste d’excellentes solutions gratuites, ARTE en tête avec son IPTV qui ne demande même pas de créer de compte pour accéder à un catalogue très pointu. Molotov TV et Pluto TV sont également d’excellentes options.

Si vous aimez le foot, de nombreuses IPTV vous proposent d’accéder aux matchs via une connexion internet.

DAZN est le principal diffuseur de la Ligue 1 avec une formule à 29,99 euros/mois avec engagement d’un an et sans engagement pour 39,99 euros/mois. Accédez aux matchs de la Ligue 1 avec le direct et le replay. L’option à 14,99 euros permet d’accéder au match de 20h45, le dimanche soir.

est le principal diffuseur de la avec une formule à 29,99 euros/mois avec engagement d’un an et sans engagement pour 39,99 euros/mois. Accédez avec le direct et le replay. L’option à 14,99 euros permet d’accéder au match de 20h45, le dimanche soir. Il y a aussi beIN Sports avec les championnats européens comme la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Bundesliga allemande, en plus de compétitions internationales. Le prix est de 15 euros/mois pour suivre les matchs en direct ou en diffusé

comme la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Bundesliga allemande, en plus de compétitions internationales. Le prix est de 15 euros/mois pour suivre les matchs en direct ou en diffusé Canal+ Sport dès 19,99 euros/mois donne accès à certains matchs de Ligue 1, à la Premier League et à la Ligue des Champions. Il s’agit de l’une des meilleures options pour les fans de ballon rond.

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