Meilleur robot de cuisine multifonction en octobre 2026 : notre sélection pour bien choisir 

Les robots de cuisine multifonctions ont révolutionné notre façon de faire la cuisine. Entre gain de temps, innovation technologique et polyvalence, les assistants culinaires intelligents sont devenus des indispensables du quotidien. Découvrez notre guide complet des meilleurs robots de cuisine multifonctions pour des repas savoureux et faciles à réaliser.

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Top 3 des robots de cuisine en 2026

Aujourd’hui, les robots de cuisines multifonctions sont devenus de véritables assistants culinaires. Certains sont cuiseurs et onéreux, tandis que d’autres accessoires plus basiques sont bien plus abordables. Quoiqu’il en soit, ces appareils ont transformé notre rapport à la préparation de repas. Fini, les recettes complexes et les heures derrière les fourneaux. Qu’importe son niveau de cuisinier ou ses habitudes alimentaires, trouver le robot idéal est une chose importante.

Que vous soyez un chef amateur ou un parent cherchant à cuisiner de bons plats à ses enfants, il existe forcément un modèle qui répond à vos besoins et à vos envies. En effet, ces produits combinent, innovations technologiques, polyvalence et facilité d’utilisation. Dans ce comparatif, nous avons passé au crible les appareils les plus innovants du marché en évaluant leurs performances, leurs fonctionnalités et leurs rapports qualité/prix. Voici notre sélection des meilleurs robots de cuisine multifonction.

Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, le robot cuiseur au bon rapport qualité/prix

Si Lidl avait fait une entrée fracassante sur le marché des robots cuiseurs avec son Monsieur Cuisine, le Silvercrest Monsieur Cuisine Smart reprend les forces de son prédécesseur tout en gommant ses défauts. Pour faire simple, c’est un excellent accessoire de cuisine connecté. De plus, dans ce segment où les prix ont tendance à s’envoler, la marque nous propose un produit au bon rapport qualité/prix. Dans tous les cas, il offre toujours une bonne ergonomie et nous retrouvons près de 600 recettes préenregistrées.

À cela, s’ajoutent 3000 préparations à trouver directement sur l’application pour smartphone. D’ailleurs, notons que le système de connexion entre le mobile et l’accessoire n’est pas le plus optimal. Cependant, l’écran de 8 pouces permet une utilisation intuitive. Côté technique, ce modèle dispose d’une cuve de 4,5 litres permettant de réaliser des plats pour 6 personnes au maximum. Ensuite, la température oscille entre 37 et 130 °C. Sinon, il est capable de rôtir, faire bouillir, mettre sous vide, mais il est aussi possible de préparer des smoothies ou de faire cuire du riz.

Enfin, un mode pré-rinçage est disponible pour faciliter le nettoyage. Dernière précision, ce robot de cuisine est fréquemment en rupture de stock chez Lidl, mais il est toujours possible de se le procurer sur Amazon.

On aime On aime pas ✅ Nombreuses recettes disponibles et plusieurs fonctions intégrées ❌ Appareil assez encombrant ✅ Très facile à prendre en main avec son grand écran ❌ Nuisance sonore importante (peut atteindre 90 dB) ✅ Très bon rapport qualité/prix pour un robot cuiseur ✅ Grand choix d’accessoires abordables

Moulinex Click&Cook, un robot cuiseur polyvalent pour toute la famille

Nous restons dans les robots cuiseurs au bon rapport qualité/prix avec le Moulinex Click&Cook. Ce modèle, destiné à un usage familial, est toujours disponible aux alentours de 500 euros chez certains revendeurs. Quoiqu’il en soit, celui-ci dispose d’une capacité de 3,6 litres, ce qui est parfait si vous êtes une famille de 4 personnes. Avec ce dernier, vous pouvez tout préparer de l’entrée au dessert, dont des pâtisseries pour les plus gourmands.

Ensuite, vous retrouvons 10 programmes permettant, entre autres, de mijoter, de cuir à la vapeur douce, de préparer du pain ou de la soupe. D’ailleurs, ce modèle dispose d’une option autonettoyage plus que bienvenue avec ce type de produit pour la cuisine. De plus, le robot est livré avec un véritable livre de recettes (au nombre de 200) que l’on peut compléter avec les préparations proposées par l’application de la marque. Ensuite, c’est un objet ergonomique avec un écran de 7 pouces pour gérer les contrôles.

Sinon, il déploie une puissance de 1400 W avec des températures qui varient entre 30 et 120 °C. Dans tous les cas, cela garantit une cuisson rapide et uniforme. Dernier point, nous notons un fonctionnement silencieux, ce qui n’est pas toujours le cas des appareils concurrents.

On aime On aime pas ✅ Produit compact + quelques accessoires inclus ❌ Couvercle difficile à retirer ✅ Simple d’utilisation et balance intégrée ❌ Absence de connexion Internet ✅ 10 programmes disponibles et une cuisson rapide ✅ Appareil relativement compact et silencieux

Kenwood Multipro Go, le robot multifonction pas cher

Si vous êtes à la recherche d’un robot de cuisine multifonction et abordable, nous ne pouvons que vous conseiller le Kenwood Multipro Go. Cela va de soi, mais à moins de 100 euros, il n’est évidemment pas cuiseur, et il n’offre pas autant de fonctionnalités que les autres produits de notre comparatif. Plus concrètement, c’est un produit compact pouvant râper, émincer, mélanger, hacher, pétrir, émulsionner, réduire en purée et bien entendu mixer.

Dans l’ensemble, il se montre assez polyvalent et offre un sérieux gain de temps pour un objet d’entrée de gamme. La prise en main est aisée et il est très facile à nettoyer. En effet, les accessoires peuvent être placés au lave-vaisselle. Et une nouvelle fois, son petit format permet de facilement lui trouver une place dans sa cuisine. Sinon, son moteur de 650 W ne manque pas de puissance. Il se montre à l’aise avec la majorité des aliments.

Cependant, sa capacité de 1,2 litre n’en fait pas un robot de cuisine familiale, mais si vous êtes deux à la maison, c’est amplement suffisant. Seul bémol, la majorité des accessoires sont à acheter séparément. D’un autre côté, il faut seulement débourser 5 euros afin d’obtenir le disque pour « râper fin ».

On aime On aime pas ✅ Excellent rapport qualité/prix ❌ Vendu avec un seul disque ✅ Compact et facile à nettoyer ❌ Fil électrique un peu court ✅ Puissance suffisante et fonctionnement rapide ✅ L’accessoire pour râper fin à seulement 5 euros

Magimix 3200 XL, le robot de cuisine multifonction familial

Le Magimix 3200 XL se positionne comme un excellent robot de cuisine multifonction. Si vous n’avez pas envie ou besoin d’un appareil capable de cuire les aliments, c’est la meilleure solution du marché. D’ailleurs, ce modèle reste plus abordable que certains robots cuiseurs d’entrée de gamme. Plus dans le détail, cette version se destine pour des préparations entre 1 et 4 personnes. Cependant, il existe d’autres produits de la même catégorie avec des capacités plus importantes (jusqu’à 8 personnes avec le 5200 XL).

Ce robot est livré avec 3 bols, dont un principal pouvant contenir un volume de 2,6 litres. Au niveau des fonctionnalités, il est capable de fouetter, mixer, battre, hacher, mixer, râper, etc. En bref, il dispose de toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un produit de cette gamme. Bien évidemment, il est livré avec plusieurs disques différents pour s’adapter aux recettes et aux aliments (viandes, légumes, etc.).

De plus, il est garanti sans BPA et il est parfait pour réaliser des smoothies ou des soupes. Le système de commande se révèle ergonomique et le moteur est assez puissant pour garantir des préparations réussies. Sinon, c’est un objet assez silencieux ce qui est toujours un plus. Dernier point, il a également pour argument de vente d’être fabriqué en France.

On aime On aime pas ✅ Qualité des finitions et format compact ❌ Il ne dispose pas de la fonction cuiseur ✅ Moteur puissant qui tient sur la durée ❌ Tarif un peu élevé pour sa catégorie ✅ Grande polyvalence (nombreuses possibilités) ✅ Plusieurs cuves disponibles + utilisation silencieuse

Thermomix TM6, le meilleur robot cuiseur multifonction

Thermomix est sans conteste la marque la plus réputée dans le secteur des robots cuiseurs multifonctions. Mais attention, ce dernier ne s’adresse pas à tout le monde avec son tarif de départ hallucinant. C’est un sérieux investissement, à ne pas prendre légère. Quoiqu’il en soit, c’est le meilleur robot de cuisine du marché. D’ailleurs, le fabricant le vend comme un appareil 25 en 1. Il faut dire qu’en termes de fonctionnalités, il va être difficile de trouver un appareil plus complet. Ce produit est capable de hacher, mixer, trancher, mijoter, saisir, couper en rondelles, etc.

Mais vous pouvez aussi réaliser des sorbets ou des yaourts. Et comme si cela ne suffisait pas, il intègre une balance et il est livré avec de nombreux accessoires. Nous en retrouvons un total de 7, dont un gobelet doseur, un bol en inox, un panier de cuisson ou un plateau de vapeur. Ensuite, c’est un objet de cuisine connecté. Vous pouvez le brancher à Internet et d’ailleurs, l’installation comme la prise en main sont très simples.

Par contre, pour ce prix, il est franchement regrettable de faire payer un abonnement pour accéder à toutes les fonctionnalités de l’application. Et cela, bien que cette dernière soit complète. Elle peut même générer une liste de courses selon la recette. Dernièrement, vous pouvez préparer à manger pour 4 ou 6 personnes.

On aime On aime pas ✅ Un total de 30 options (12 fonctions et 18 modes) ❌ Un tarif très élevé ✅ Aussi simple à installer qu’à prendre en main ❌ Application complète, mais payante ✅ Balance précise + précision des températures ❌ Peut être un brin bruyant ✅ Véritable robot connecté prenant peu de place

Les robots de cuisine étant généralement des appareils onéreux, il est important de surveiller plusieurs points avant de réaliser son achat. Votre appareil doit être capable de répondre à tous vos besoins. Ici, nous avons listé les différents critères à prendre en compte.

Capacité

Cette dernière va dépendre de la composition de votre foyer. Plus vous êtes nombreux à la maison et plus le volume du bol doit être important. Concrètement, si vous vivez en couple, des appareils avec une contenance entre 1,5 et 2,5 litres sont amplement suffisants. Ensuite, si vous en avez un usage famille (4 personnes ou plus), il faut viser une capacité minimum de 3 à 4,5 litres. Il est possible de trouver des contenants plus importants sous la forme d’accessoires à acheter séparément.

Puissance

Actuellement, les moteurs de robot offrent entre 600 et 1500 W de puissance. Plus un appareil est performant et plus il peut réaliser des préparations. Les produits les plus efficaces permettent un mixage efficace ou de pétrir des pâtes denses. Il est conseillé de viser les modèles avec une motorisation robuste pour garantir une bonne durée de vie. Bien évidemment, la puissance impacte énormément les tarifs.

Cuiseur ou non

Désormais, certains robots intègrent une fonction de cuisson. Ces derniers offrent un sérieux gain de temps en aidant à la préparation et en cuisant directement vos différents plats. Ici, tout va dépendre de vos besoins. Cependant, sachez également que les robots cuiseurs sont plus onéreux que les robots de cuisine classiques. Ils sont également plus volumineux avec leurs écrans de commandes. Enfin, ils permettent de réaliser de nombreuses recettes différentes grâce à des applications pour smartphone ou tablette.

Fonctionnalités et accessoires

Avec un robot de cuisine multifonction, la polyvalence est le maître-mot. En effet, votre appareil doit être capable de réaliser de nombreuses actions différentes comme mixer, pétrir, râper afin de vous offrir un maximum possibilités. De même il faut surveiller les accessoires livrés avec votre objet. Parfois, au-delà des lames standards, nous trouvons des disques de coupe interchangeables pour différentes épaisseurs, des ustensiles spécifiques pour la pâtisserie ou la transformation de la viande. Ces derniers sont le plus souvent livrés avec les robots premium ou alors à acheter à côté.

Facilité d’utilisation

L’ergonomie d’un robot de cuisine est un critère essentiel. Il doit être facile à prendre en main, et rapide à réaliser ses tâches. Un bon modèle dispose soit d’une interface intuitive soit de commandes simples à utiliser. Enfin, n’oubliez pas non plus de prendre en compte l’encombrement de votre objet.

Entretien

Si possible, optez pour des produits dont les accessoires peuvent être passés au lave-vaisselle. De même, certains robots cuiseurs disposent d’une fonction d’autonettoyage qui va grandement vous faciliter la vie. C’est toujours agréable d’en profiter après une préparation grasse et collante. Enfin, il faut que les différents accessoires soient faciles à démonter.

💰 Quel budget prévoir pour un bon robot de cuisine multifonction ?

Le prix des robots de cuisine multifonctions est aujourd’hui très variable. Nous trouvons de bons modèles d’entrée de gamme pour moins de 100 euros. Cependant, ces derniers peuvent uniquement réaliser des tâches basiques (mixer, râper, etc.) et manquent parfois de capacité pour un usage familial.

Le milieu de gamme se situe lui autour de 300 et 600 euros. Dans cette tranche tarifaire, nous trouvons des modèles au très bon rapport qualité/prix. Ils possèdent une bonne capacité et il est même possible de trouver des produits avec la fonction cuisson (comme chez Silvercrest). Enfin, le segment premium va de 600 à 1500 euros avec le fameux Thermomix TM6 et tous les autres robots cuiseurs. Il s’agit d’objets connectés, bardés de fonctionnalités s’adressant aux passionnés de cuisines.

L’entretien de votre robot de cuisine impacte directement la durabilité et les performances de votre appareil. Il est vivement conseillé de le nettoyer après chaque utilisation. De plus, de nombreux modèles haut de gamme intègrent une fonction d’autonettoyage. Cela est également valable pour les différents accessoires. De plus, ces derniers peuvent souvent être passés au lave-vaisselle. La qualité des matériaux est également un facteur à prendre compte.

Il faut opter pour des bols en inox avec des surfaces lisses. De même, il existe des produits disposant d’un revêtement antiadhésif. Enfin, utilisez des produits de nettoyage non-abrasif et veillez à bien sécher les différentes pièces avant de les replacer. Avec un bon entretien, vous pouvez facilement conserver votre robot de cuisine pendant presque 10 ans.

🧑‍🍳 Un robot de cuisine peut-il remplacer mes autres appareils de cuisine ?

Si les robots de cuisine intègrent de nombreuses fonctions, ils ne peuvent pas pour autant remplacer tous vos appareils de cuisines. Dans le détail, ils peuvent se substituer aux classiques mixers et blenders. D’un autre côté, ce ne sont pas non plus des fours ni même des micro-ondes. S’il y a souvent la possibilité de réaliser des smoothies ou des préparations liquides, un extracteur de jus dédié reste généralement plus efficace. Pour faire simple, un robot de cuisine multifonction peut remplacer certains objets de cuisine grâce à sa polyvalence. Cependant, il ne peut pas couvrir toutes les fonctions offertes par des produits spécialisés.

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