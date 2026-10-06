Meilleur AirFryer en octobre 2026 : quelle friteuse sans huile choisir ?

Une friteuse sans huile est l’accessoire parfait pour préparer rapidement des recettes savoureuses tout en limitant sa consommation de matières grasses. Ils sont faciles à prendre en main et certains modèles avec des cuves XXL permettent des préparations pour toute la famille. Voici notre comparatif des meilleurs AirFryer.

Top 3 des friteuses sans huile en 2026

La cuisson à air chaud séduit de plus en plus de gourmets. En effet, les AirFryer permettent de concilier la gourmandise avec une cuisine saine. Avec ces appareils polyvalents, il est possible de préparer des frites croustillantes, du poulet rôti ou des légumes grillés sans huile ajoutée. De plus, ils sont simples d’utilisation grâce à leurs recettes préenregistrées et leur écran digital. Il n’est pas nécessaire d’être un cordon-bleu pour préparer de délicieux plats avec ces accessoires.

Actuellement, plusieurs fabricants comme Seb, Philips, Ninja ou Moulinex, proposent des friteuses à air chaud et il est parfois compliqué de faire son choix. En effet, avant d’acheter son AirFryer, il faut surveiller plusieurs points. Puissance, simple ou double compartiment, taille des cuves, facilité de nettoyage sont au temps de facteurs à prendre en compte. Quoiqu’il en soit, il existe des appareils répondants à toutes les envies et adaptés à tous les budgets. Découvrez notre sélection des meilleures friteuses sans huile.

Ninja Air Fryer MAX, l’AirFryer parfait pour 4 personnes

Le Ninja MAX AF160EU possède un ensemble de 6 fonctions de cuisson polyvalentes. Le tout est accompagné d’un panier XL d’une capacité de 5,2 litres. C’est l’idéal pour des préparations importantes. Plus concrètement, le fabricant annonce qu’il est possible de cuisiner en une seule fois une quantité de 1,4 kg de frites. En bref, c’est amplement suffisant, même pour une petite famille.

D’autre part, cette friteuse sans huile affiche une puissance de 1750 W, un chiffre plus qu’honorable. Les températures s’ajustent entre 40 et 240 °C, et la chaleur se règle par palier de 10 °C. Mais avec ce modèle, est il est obligatoire de passer par la phase de préchauffage. Sinon, il dispose d’un total de 6 fonctions (Crispy, réchauffer, etc.), ce qui est léger par rapport aux concurrents. Notons également qu’il s’agit d’un produit silencieux et à la consommation énergétique maîtrisée. La marque annonce une économie d’électricité de l’ordre de 55 % par rapport à un four traditionnel.

Pour le reste, c’est une machine facile à prendre en main. Les annotations sont en anglais, mais à la pratique, nous ne devriez pas rencontrer le moindre problème. Et bien évidemment, il est possible de nettoyer la cuve en la plaçant dans un lave-vaisselle. En résumé, c’est un excellent AirFryer pour réaliser des préparations croustillantes et saines sans avoir à fournir trop d’effort.

On aime On aime pas ✅ Parfait pour des préparations pour 4 personnes (5,2 litres) ❌ Nombre de fonctions limitées ✅ Cuisson rapide + silencieux ❌ Préchauffage obligatoire ✅ Nettoyage simplifier avec passage au lave-vaiselle ✅ AirFryer facile à prendre en main

Seb Actifry Genius, le meilleur Air Fryer

Les Actifry de Seb jouissent d’une solide réputation dans le milieu des friteuses sans huile. Il faut dire que la marque a été une pionnière dans ce domaine et dans l’ensemble acheter l’un de ses produits est un gage de qualité. De plus, ces derniers sont fabriqués en France, une chose devenue assez rare pour être mise en avant. Dans tous les cas, nous sommes ici sur un appareil d’une puissance de 1350 W avec des températures oscillant entre 70 et 220 °C.

En termes de puissance, il n’ y a rien à redire, mais il faut reconnaître que la température minimale est un peu élevée par rapport à d’autres modèles. D’ailleurs, ici, le préchauffage n’est pas nécessaire, la cuisson se lance directement. Pour le reste, le fabricant précise qu’il est possible de préparer 1,2 kg de frites en une seule fois grâce à sa cuve amovible. D’ailleurs, vous pouvez surveiller la préparation grâce à la vitre installée sur le haut de cette dernière. Ensuite, 9 menus sont intégrés à cette machine pour préparer beignets, nems, poulet, etc.

Les réglages se font directement depuis le panneau numérique. L’utilisation est basique, mais il faut avouer que ce n’est pas la référence la plus ergonomique à ce niveau. De plus, il est assez bruyant, mais une grande partie des éléments peut se laver en machine.

On aime On aime pas ✅ Facile à nettoyer (passage lave-vaiselle) ❌ Pas le panneau de commande le plus ergonomique

✅ Choix de recettes dans l’application ❌ Bruyant ✅ Chauffe rapide et homogène ✅ Petite vitre pour surveiller la préparation

Philips Essential AirFryer, la friteuse sans huile au meilleur rapport qualité/prix

Sur le marché des friteuses sans huile, Philips est le principal concurrent de Seb. Il faut dire que la marque propose des produits performants avec généralement un bon rapport qualité/prix. Pour ce guide d’achat, nous avons sélectionné son Essential AirFryer HD9200/90. Celui-ci utilise la technologie Rapid Air du fabricant permettant des préparations avec 90 % de matières grasses en moins. Ensuite, il dispose d’une cuve de 4,1 litres.

Sa puissance est de 1400 W et la température atteint 200 °C. Sur ce point, il fait un peu moins bien que ses concurrents, mais la montée en température reste très rapide. En effet, vous n’avez pas à passer par le préchauffage pour lancer votre cuisson. Au niveau des commandes, nous retrouvons deux molettes. La première permet de régler le minuteur et la seconde de gérer la température. Sinon, il possède un total de 13 fonctionnalités dédiées (déshydrater, rôtir, dorer, réchauffer, etc). D’autre part, tout comme avec Seb, nous retrouvons une application proposant de nombreuses recettes.

Pour la partie nettoyage, l’essentiel peut être placé dans un lave-vaisselle. Enfin, nous notons un fonctionnement silencieux, ce qui est toujours agréable. D’un autre côté, le revêtement est très salissant ce qui est toujours dommage avec un accessoire de cuisine.

On aime On aime pas ✅ Montée en température rapide ❌ Pas la meilleure solution pour une grande famille ✅ Nettoyage facile + format compact ❌ Ensemble salissant ✅ Nombreuses fonctionnalités embarquées ✅ Pas besoin de préchauffage

Cosori Dual Basket, la parfaite friteuse sans huile pour la famille

L’AirFryer Cosori Dual Blasket se positionne comme une excellente solution pour les personnes à la recherche d’une friteuse sans huile familiale. C’est un produit polyvalent capable de griller, rôtir, déshydrater, réchauffer, etc. En bref, c’est un appareil 10 en 1 qui permet de réaliser de nombreuses recettes. Il possède une puissance de 1800 W et il est possible de régler la température entre 35 et 250 °C.

De plus, la minuterie peut être définie entre 1 minute et 48 heures, ce qui une nouvelle fois permet de cuisiner un grand nombre de préparations différentes. Ce modèle ne dispose pas d’une unique cuve XXL, mais bien de deux compartiments distincts. Ils peuvent chacun accueillir un volume de 4,25 litres, pour une contenance totale de 8,5 litres. D’ailleurs, la marque précise que son modèle est adapté pour des familles entre 6 et 10 personnes. Cependant, l’ensemble prend beaucoup de place dans la cuisine. un point à prendre en compte avant de faire son achat.

Sinon, les petites fenêtres installées sur les paniers permettent de suivre la cuisson. Un petit plus qui est toujours le bienvenu. Pour la partie commande, nous trouvons un grand panneau de contrôle LED conférant au produit une bonne ergonomie. Enfin, les tiroirs et certains des accessoires peuvent directement être passés au lave-vaisselle, même si une nouvelle fois le tout se révèle imposant.

On aime On aime pas ✅ Grande capacité avec sa double cuve ❌ L’ensemble prend de la place dans la cuisine ✅ Facile à prendre en main ❌ Tiroir encombrant dans un lave-vaisselle ✅ Fonctionnement silencieux ✅ Nombreuses fonctionnalités embarquées

Tristar FR-6980, la friteuse sans huile pas chère

Abordable et compacte, cette friteuse sans huile Tristar est un des meilleurs AirFryers en entrée de gamme. Ce modèle dispose d’une petite capacité de 2 litres permettant de réaliser des frites croustillantes (jusqu’à 500 grammes) avec peu ou pas d’huile. Précisons tout de suite que c’est un appareil étudié pour deux ou trois personnes. En effet, ce n’est pas un produit que nous conseillons pour un usage familial.

Quoiqu’il en soit, il est facile de lui trouver une place dans la cuisine. Pour revenir à ce qui nous intéresse, la température varie entre 80 et 220°C. La puissance fait un peu défaut à cet appareil (1000 W). En effet, il faut 20 minutes pour préparer ses frites. C’est clairement son principal point faible. Sinon, 6 programmes sont enregistrés pour réaliser des grillades ou rôtir des aliments comme le poulet ou les légumes. C’est on ne peut plus basique, mais pour ce prix il n’y a rien à redire. Sinon, ses contrôles analogiques permettent une prise en main aisée.

Notons également que l’accessoire embarque une fonction de minuterie. Seul bémol, si le revêtement antiadhésif est présent, il est impossible de passer cette friteuse sans huile dans un lave-vaisselle. C’est toujours regrettable avec un AirFryer.

On aime On aime pas ✅ Compacte et ergonomique ❌ Faible puissance (1000 W) ✅ Parfaite pour deux personnes (2 L) ❌ Capacité trop limitée pour un usage familiale

✅ Cuve amovible pour faciliter le nettoyage ❌ Impossible de passer la cuve au lave-vaiselle ✅ Toutes les fonctionnalités essentielles sont présentes

Pour choisir le meilleur AirFryer, il y a de nombreux éléments à prendre en compte. Dans cette partie, nous vous avons listé tous les critères à surveiller.

Puissance : on ne vous apprend rien, plus votre machine est performante et plus la cuisson est rapide. Aujourd’hui, de nombreux appareils n’ont plus besoin de préchauffage, ce qui permet une cuisson efficace. En règle général, une friteuse sans huile avec une puissance aux alentours de 1400 W est amplement suffisante.

on ne vous apprend rien, plus votre machine est performante et plus la cuisson est rapide. Aujourd’hui, de nombreux appareils n’ont plus besoin de préchauffage, ce qui permet une cuisson efficace. En règle général, une friteuse sans huile avec une puissance aux alentours de 1400 W est amplement suffisante. Programmes : les friteuses à air chaud sont des appareils polyvalents capables de réaliser de nombreuses recettes. En effet, ils ne se limitent pas à la préparation de frites. Avec certains modèles, il est possible de cuisiner des poulets rôtis, des légumes grillés, des samossas, et même des beignets. Ici, il est conseillé de bien consulter les fonctions embarquées avant de réaliser son achat.

les friteuses à air chaud sont des appareils polyvalents capables de réaliser de nombreuses recettes. En effet, ils ne se limitent pas à la préparation de frites. Avec certains modèles, il est possible de cuisiner des poulets rôtis, des légumes grillés, des samossas, et même des beignets. Ici, il est conseillé de bien consulter les fonctions embarquées avant de réaliser son achat. Fonctionnalités : actuellement, la majorité de ces friteuses disposent d’une minuterie. Cette dernière est importante pour de nombreuses recettes. Des fonctions comme l’arrêt automatique ou le maintien au chaud sont également intéressantes.

actuellement, la majorité de ces friteuses disposent d’une minuterie. Cette dernière est importante pour de nombreuses recettes. Des fonctions comme l’arrêt automatique ou le maintien au chaud sont également intéressantes. Capacité : ici, tout va dépendre du nombre de personnes présentes à la maison. Le plus souvent, on considère qu’une cuve de 3/4 litres est suffisante pour 2 ou 3 convives. Cependant, si vous recherchez un appareil pour un usage familial, tournez-vous vers les machines disposant de paniers XL ou de deux paniers. Il faut au moins une contenance de 5 litres pour préparer des plats pour 5 ou 6 personnes.

ici, tout va dépendre du nombre de personnes présentes à la maison. Le plus souvent, on considère qu’une cuve de 3/4 litres est suffisante pour 2 ou 3 convives. Cependant, si vous recherchez un appareil pour un usage familial, tournez-vous vers les machines disposant de paniers XL ou de deux paniers. Il faut au moins une contenance de 5 litres pour préparer des plats pour 5 ou 6 personnes. Bruit : certains l’ignorent peut-être, mais les AirFryer peuvent être très bruyants. La nuisance varie d’un appareil à l’autre et le mieux reste encore de consulter l’avis des consommateurs, pour trouver le produit le plus silencieux.

🧐 Qu’est-ce qu’un AirFryer?

Une friteuse sans huile, également appelée AirFryer, est un appareil de cuisson à air chaud qui utilise une technologie de convection pour cuire les aliments. Ceux-ci permettent de préparer des recettes saines en limitant le taux de matière grasse. En effet, les friteuses traditionnelles nécessitent de grandes quantités d’huile, alors qu’une friteuse sans huile n’en demande qu’une toute petite quantité. C’est bien l’air chaud circulant autour des aliments qui s’occupe de la cuisson. Cela permet de conserver le croustillant à l’extérieur et de garder l’intérieur tendre.

C’est l’accessoire idéal pour préparer des frites, mais aussi des poulets grillés, et même des légumes. C’est le top pour maîtriser sa consommation de calories. Pour faire simple, il est possible de cuisiner une grande variété de plat de l’apéritif au dessert. De plus, ces appareils permettent des cuissons rapides et offrent donc un gain de temps par rapport aux fours traditionnels.

🍟 Que peut-on cuisiner avec une friteuse sans huile ?

Les friteuses sans huile permettent de cuisiner de nombreux aliments et donc de réaliser un grand nombre de recettes différentes. Poulet, crevettes, légumes, poissons, falafels, samossas, le champ des possibles est tout simplement gigantesque. Les amateurs de préparations sucrées peuvent également préparer des muffins ou bien même des beignets. D’ailleurs, les fabricants fournissent un large choix de recettes via des applications pour smartphone. En bref, les meilleurs AirFryers sont des produits incontournables pour une cuisine aussi saine que savoureuse.

🤔 Pourquoi choisir un AirFryer plutôt qu’une friteuse traditionnelle ?

Sans surprise, la quantité d’huile fait toute la différence entre un AirFryer et une friteuse sans huile. Dans le premier cas, c’est la circulation de l’air chaud qui permet la cuisson. En résumé, si vous voulez une cuisine saine, les friteuses sans huile sont une solution tout indiquée. Vous n’aurez pas à vous inquiéter des matières grasses. De même, pour les végétariens, cela évite la mauvaise surprise des frites cuites avec de la graisse animale. Sinon, l’absence d’huile limite le risque d’accident. C’est d’autant plus vrai si des enfants sont présents.

Cependant, il reste la question du goût. Concrètement, ce dernier est identique, peu importe la technologie utilisée. Mais à la pratique, les goûts diffèrent et nous vous laissons vous faire votre avis sur la question.

🔍 Existe-t-il une différence entre AirFryer et friteuse sans huile ?

Il n’y a aucune différence entre un AirFryer et une friteuse sans huile. En réalité, le premier terme est une marque déposée par Philips, tous ces appareils étant estampillés avec ce mot. À la pratique, toutes ces machines fonctionnent de la même façon, c’est-à-dire, avec la cuisson à air chaud.

L’entretien est important avec un AirFryer si vous voulez garantir une bonne durée de vie à votre machine. Pour ce faire, il est conseillé de nettoyer la cuve après chaque utilisation. Certains accessoires peuvent être placés dans un lave-vaisselle, mais ce n’est pas toujours le cas. Ce point est généralement précisé par les fabricants. De même, privilégiez les produits avec un revêtement antiadhésif. C’est essentiel pour faciliter l’entretien. Dernier point, des résidus de graisse peuvent se bloquer dans le filtre à air. N’oubliez donc pas de nettoyer ce dernier.

⚙️ Quelle est la durée de vie moyenne d’un AirFryer ?

En moyenne, on considère qu’un AirFryer a une durée de vie allant de 3 à 5 ans. Bien évidemment, tout va dépendre de la qualité de votre modèle. En effet, toutes les friteuses sans huile ne se valent pas. Dans le doute, il est conseillé de se procurer un appareil auprès d’un fabricant réputé comme Philips, Ninja ou Moulinex. Ensuite, si vous prenez soin de votre machine, il est possible d’augmenter la durée de vie. Dans certains cas, il est tout à fait envisageable de conserver son AirFryer pendant 7 années si ce n’est un peu plus.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 Quel volume d’AirFryer pour 4 personnes ?

Si vous êtes 4 personnes à la maison et que vous recherchez une friteuse sans huile pour un usage familial, nous avons tendance à conseiller des modèles avec un volume entre 4 et 6 litres. C’est une capacité assez importante qui va vous permettre de préparer des quantités suffisantes pour toute la famille. D’autre part, si vous souhaitez placer des aliments plus volumineux, comme un poulet rôti, il vaut mieux vous tourner vers des appareils aux alentours de 6 litres. Quoiqu’il en soit, nous déconseillons fortement moins de 4 litres pour des préparations dédiées à 4 personnes.

🥦 Les aliments cuits avec un AirFryer sont-ils vraiment plus sains ?

De base, les AirFryer permettent de préparer une grande portion de frites sans ajouter ou presque d’huile, ce qui limite la consommation de matière grasse. Mais avec les friteuses sans huile actuelle, le champ des possibles est devenu impressionnant et l’on peut cuisiner de la viande, des légumes, du poisson et même préparer des desserts. Mais tout cela garantit-il une alimentation plus saine ?

Tout d’abord, comme expliqués précédemment, ces appareils permettent de limiter la consommation de graisse, notamment avec les fritures. De plus, pour un même plat, l’apport en calories va être moindre avec une préparation réalisée à l’AirFryer. Enfin, cette méthode de cuisson à air chaud permet de mieux conserver les nutriments des aliments et évite les pertes en vitamine.

Cependant, pour des questions d’hygiène, sachez qu’il est fortement déconseillé de conserver des aliments déjà cuits dans le panier de cuisson. En effet, cela risque d’entraîner une prolifération des bactéries.

🔥 Est-ce qu’un AirFryer peut remplacer un micro-ondes ?

Un AirFryer ne peut pas complètement remplacer un micro-ondes. Il s’agit de deux appareils avec des vocations bien différentes. Tout d’abord, si une friteuse sans huile permet de réaliser de nombreuses préparations, ce ne sont pas les plus efficaces pour réchauffer les restes de la veille. Dans cet exercice, un four à micro-ondes offre de meilleures performances. De même, il dispose généralement d’une fonction décongélation ce qui n’est pas toujours le cas avec les AirFryer, notamment d’entrée de gamme. Mais surtout, il est beaucoup plus rapide et simple à utiliser.

Par exemple, il est plus intéressant de chauffer une boisson avec ces appareils. En résumé, ce sont deux appareils qui se complètent et nous ne pouvons donc pas vous conseiller de simplement vous débarrasser de votre micro-ondes pour une friteuse à air chaud.

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