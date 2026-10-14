Casser l’iPhone Duo vous coûtera 1 700 € à réparer en France, plus que le prix d’un iPhone 18 Pro neuf

Casser votre iPhone Duo coûtera très cher à réparer en France. Apple a partagé les tarifs français en dehors de la garantie. Et c’est au-delà du tarif d’un iPhone 18 Pro. Pour une grosse casse, on parle d’une facture qui peut grimper jusqu’à 1 719 euros.

Réparer un iPhone Duo hors garantie peut coûter jusqu’à 1 719 €, soit plus cher qu’un iPhone 18 Pro neuf.

L’écran interne coûte 1 149 € à remplacer, contre 489 € pour l’écran externe et 269 € pour la batterie ou la caméra arrière.

AppleCare+ réduit fortement la facture, avec par exemple 99 € pour l’écran interne et 29 € pour l’écran externe ou le verre arrière.

L’iPhone Duo a beau être un petit bijou technologique avec sa pliure d’écran presque invisible, ce smartphone est fragile de par sa conception pliable. Et justement, pour ceux qui n’ont pas de garantie AppleCare+, la casse peut coûter cher.

Si vous cassez votre iPhone Duo, la réparation va coûter cher

Pour la catégorie “Autres dommages”, Apple facture 1 719 euros. C’est 240 euros de plus que le prix d’un iPhone 18 Pro à partir de 1 479 euros, et 90 euros de plus par rapport à un iPhone 18 Pro Max à 1 629 euros.

L’écran de l’iPhone Duo a demandé beaucoup d’efforts à Apple et c’est justement l’une des parties les plus sensibles. Pour le remplacement de la dalle interne, c’est 1 149 euros, soit presque la moitié du tarif du smartphone. Quant à l’écran externe, c’est 489 euros.

Si le verre arrière est cassé en même temps, Apple demande 629 euros pour les deux réparations. Quant au verre tout seul, c’est 219 euros et la réparation de la caméra arrière et celle de la batterie sont facturées 269 euros. Pour la moins chère des réparations de l’iPhone Duo, c’est la fine couche de protection posée sur l’écran pliable qui se remplace séparément pour 55 euros hors AppleCare+.

Pour réduire la facture, AppleCare+ est disponible

Et justement, la firme de Cupertino a tout intérêt à vous pousser vers sa garantie. Il s’agit d’une assurance à 20,99 euros par mois ou 209,99 euros par an pour l’iPhone Duo. L’assurance de la firme de Cupertino permet de réduire la facture.

Par exemple, le remplacement de l’écran interne n’est alors facturé que 99 euros. Et pour l’écran externe ou le verre arrière, c’est 29 euros. Le remplacement de la couche de protection est facturé 19 euros et 99 euros pour les dommages accidentels. Le remplacement de la batterie est gratuit si sa capacité tombe en dessous des 80 %.

Bref, mieux vaut ne pas casser son iPhone Duo et lui acheter une coque de protection. Car vu sa grille tarifaire, mieux vaut faire attention quand on a le smartphone pliable entre les mains. La version avec 256 Go de stockage débute à 2 339 euros en France.

Pour 512 Go, 1 To et 2 To, c’est respectivement 2 589 euros, 3 089 euros et 3 839 euros. La réparation à 1 719 euros fait donc encore plus mal quand on sait que l’iPhone Duo est loin d’être donné.

Pensez donc à protéger votre iPhone Duo contre la casse

Et bien évidemment, la garantie légale de conformité française ne remplace pas une assurance contre la casse. Le Code de la consommation est limpide : l’acheteur est protégé contre un défaut déjà présent lors de la remise du produit et qui apparaît dans les deux ans. Si vous faites tomber l’iPhone Duo et que son écran se brise, le cadre français n’est pas appliqué.

C’est le 16 octobre 2026 que les précommandes françaises de l’iPhone Duo ouvriront à 14 heures. Puis le 23 octobre 2026, les premières livraisons auront lieu. Pour les futurs possesseurs du smartphone pliable d’Apple, mieux vaut souscrire à une assurance pour éviter les factures salées inopinées. Un accident est vite arrivé.