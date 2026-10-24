Call of Duty Modern Warfare 4 pas cher : où acheter le jeu au meilleur prix ? 

Où acheter Call of Duty: Modern Warfare 4 moins cher ? La plus célèbre licence de FPS est de retour sur PS5, Xbox Series X, Switch 2 et PC. Comme toujours, pendant la période de lancement, il est possible de faire de bonnes affaires. Le jeu est déjà en promotion chez Amazon, Leclerc et Carrefour. Voici où le trouver au meilleur prix.

©Activision

C’est une tradition, chaque année voit arriver son nouveau jeu Call of Duty. En 2026, nous avons le droit à Call of Duty: Modern Warfare 4, depuis le 23 octobre 2026. Une date proche du lancement de GTA 6, mais qui ne fait pas peur à Activision. Le groupe a confiance dans le succès de son nouvel opus. Ce dernier est disponible sur PS5, Xbox Series X et PC. Petite surprise, ce nouveau titre va également être lancé sur la Switch 2. Quoi qu’il en soit, il est d’ores et déjà disponible et plusieurs enseignes le proposent à un tarif préférentiel. En effet, il est en promotion chez Amazon et d’autres revendeurs. Dans cet article, nous allons vous indiquer où acheter Call of Duty: Modern Warfare 4 moins cher et au meilleur prix.

À lire aussi : le meilleur ordre pour jouer à tous les Call of Duty

Où acheter Call of Duty: Modern Warfare 4 pas cher et au meilleur prix ?

Call Of Duty Modern Warfare 4 PS5 Xbox Series amazon.fr 59,99 € E.Leclerc 58,63 € Cdiscount 59,90 € Carrefour 59,99 € joybuy.fr 59,99 € Boulanger 79,99 € Micromania-Zing 79,99 € Cultura 100,51 €

Sans surprise, Call of Duty: Modern Warfare 4 est lancé au prix d’un AAA. Plusieurs éditions sont proposées à des tarifs différents. Voici les prix conseillés sur les plateformes officielles, ainsi que le contenu inclut.

Standard à 79,99 € : jeu de base + accès anticipé à la bêta du 21 août + accès anticipé à la campagne à partir du 16 octobre + apparence d’opérateur + pack de camouflage.

jeu de base + accès anticipé à la bêta du 21 août + accès anticipé à la campagne à partir du 16 octobre + apparence d’opérateur + pack de camouflage. Coffre d’arme à 109,99 € : mêmes avantages que le standard + deux autres packs d’opérateur + collection d’armes + bonus de déploiement DMZ + Black Cell pour la saison 1.

À la date du 24 octobre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 est en promotion chez plusieurs revendeurs. Vous pouvez acheter le jeu (édition standard) pour 59 €, au lieu de 79 €, chez Amazon, Carrefour, Leclerc et Cdiscount. Cette offre est valable avec les versions PS5 et Xbox Series X. Dans le cas de l’édition Coffre d’armes, il n’y a, pour le moment, aucune réduction dans les enseignes spécialisées.

Achetez Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Amazon à 59 €

Achetez Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Carrefour à 59 €

Achetez Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Leclerc à 59 €

Achetez Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Cdiscount à 59 €

Quelles nouveautés pour Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Tout d’abord, commençons par aborder le mode campagne de ce Call of Duty: Modern Warfare 4. Ce dernier nous offre un théâtre de combat inédit dans la licence : la Corée. En effet, le cœur de l’histoire couvre un conflit fictif entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Nous incarnons le soldat Park, un jeune soldat sud-coréen qui découvre la guerre. Toutefois, un autre grand nom de la saga est présent.

Le capitaine Prince est de la partie. De même, l’action va nous emmener dans d’autres lieux comme New York, Paris ou Bombay. Mais venons-en à la partie qui intéresse le plus grand nombre de joueurs : le multijoueur. Nous retrouvons tous les modes bien connus des fans. Les déplacements sont plus fluides que par le passé et offrir un plus grand réalisme. Les mouvements sur le champ de bataille gagnent en importance.

Ensuite, dès le lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4, il y a 12 cartes de disponibles. Certaines sont petites et adaptées aux « Escarmouches », d’autres, plus grandes, permettent d’accueillir des véhicules. Un mode « Kill Block » apparaît également. Dans celui-ci, la zone de combat change à chaque manche. Il est précisé qu’il y a plus de 500 configurations possibles. Il y a aussi deux modes de prestige différents.

Prestige classique : c’est le système traditionnel où votre inventaire est réinitialisé. Toutefois, vous allez recevoir des bonus en expérience et des récompenses exclusives.

c’est le système traditionnel où votre inventaire est réinitialisé. Toutefois, vous allez recevoir des bonus en expérience et des récompenses exclusives. Prestige standard : ici, vous allez recommencer au niveau 1 sans pour autant avoir à réinitialiser le contenu de création de classe.

Call of Duty: Modern Warfare 4 sera-t-il dans le Game Pass ?

Non, le prochain Call of Duty: Modern Warfare 4 n’est pas disponible à son lancement dans le Xbox Game Pass. Cela est valable pour les différents abonnements proposés par Microsoft. Ceci peut surprendre sachant que les jeux sortis ces dernières années servaient justement de vitrine au Game Pass. Toutefois, la politique semble avoir changé.

Est-ce que Call of Duty: Modern Warfare 4 va sortir sur PS4 et Xbox One ?

Non, Call of Duty: Modern Warfare 4 ne va pas sortir sur PS5 et Xbox One. En effet, Activision ne va plus lancer les jeux de la licence sur l’ancienne génération de consoles. Cette dernière a été définitivement abandonnée. Cela peut décevoir quand l’on sait que le prochain EA Sports FC est disponible sur ces plateformes.