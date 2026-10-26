Des copies de GTA 6 sont déjà dans la nature, des joueurs parcourent Vice City avant tout le monde

Alors que GTA 6 sort dans quelques jours, des copies jouables sont déjà dans la nature. Des joueurs parcourent donc Vice City avant tout le monde et publient même des images de gameplay. Les spoilers pourraient tomber.

Des copies jouables de GTA 6 circulent déjà avant sa sortie, avec des images de gameplay et des cinématiques qui commencent à fuiter.

La presse devrait aussi recevoir le jeu en avance, ce qui augmente fortement le risque de spoilers dans les prochains jours.

Rockstar miserait sur une sortie uniquement numérique pour éviter les ventes anticipées, avec un préchargement prévu dès le 12 novembre.

Depuis plusieurs jours, on trouve des copies jouables de GTA 6 dans la nature. Précisons qu’il s’agit de versions de développement de Rockstar et pas de la version finale. Mais qu’importe, certains joueurs n’hésitent pas à sous-entendre sur les réseaux sociaux qu’ils sont en ce moment même en train de parcourir Vice City. Et le risque de spoiler augmente d’autant plus que selon les rumeurs, la presse aura aussi le droit à GTA 6 en avance pour le tester.

Des joueurs parcourent déjà Vice City avant la sortie de GTA 6

Rappelons que plus tôt dans le mois : une vidéo de 25 minutes nous montrait Jason dans plusieurs quartiers de Vice City. Rockstar n’a pas réagi publiquement à cette énième fuite qui le frappe depuis plusieurs semaines.

Les images de 25 minutes, on les doit au groupe de pirates Cyberleek qui publie des extraits depuis des semaines. Depuis, le collectif a stoppé toute son activité face à l’échec de sa campagne pour valoriser sa cryptomonnaie. Parmi les images volées qui circulent, on trouve même des cinématiques.

Comme expliqué précédemment, la presse aura aussi droit à ses copies de GTA 6 avant la sortie pour publier des tests. Sauf que voilà, il y aura beaucoup de journalistes parmi eux et évidemment, le risque que des fuites apparaissent en ligne. Après tout, c’est humain et certains de ces critiques et autres influenceurs pourraient être un peu trop bavards alors qu’ils parcourent le jeu de long en large.

Des joueurs qui ont déjà leur copie de la part de Rockstar ?

Et il y a aussi le cas de Shirrako, un vidéaste populaire pour ses longues vidéos de gameplay no commentary. Sur X, le joueur a publié un message avec un emoji de manette et un autre de palmier qui renvoie évidemment à Vice City. Cela voudrait donc dire que Shirrako a une copie de GTA 6 en sa possession et qu’il enregistre en ce moment même des images de gameplay sans commentaire pour les partager.

Mais là où les joueurs s’inquiètent, c’est que Shirrako publie des vidéos où l’on retrouve la fin des jeux, les cinématiques de fin et parfois tous ces éléments spoilers apparaissent dans les miniatures. Ce fut notamment le cas pour Elden Ring, ce qui a agacé une partie de la communauté.

Et puis n’oublions pas ceux qui regarderont toutes les vidéos sans jouer et pourraient ensuite diffuser des spoilers en ligne. Pour limiter les risques, les rumeurs expliquent que Rockstar compterait aussi sur le fait que GTA 6 ne soit disponible qu’avec un code de téléchargement.

Take-Two assure le format 100 % numérique

Une méthode qui évite qu’un revendeur commercialise un disque avant la sortie officielle du jeu qui aura lieu le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series puis plus tard sur PC en début d’année 2027 selon les rumeurs. Bien évidemment, on imagine que le choix de la fin du disque est aussi motivé par une économie de coûts. Et rappelons que Strauss Zelnick, dirigeant de Take-Two, la maison mère de Rockstar, assume ce choix.

Si GTA 6 sort le 19 novembre prochain, c’est le 12 novembre que le préchargement numérique commencera. Le but est que les joueurs aient déjà tout le nécessaire pour lancer le jeu à sa sortie sans attendre un long téléchargement de plusieurs Go qui pourrait être conséquent d’après les informations.