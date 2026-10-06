iOS 27.2 : la bêta 3 est disponible avec une nouveauté bien utile pour l’iPhone Duo et ses deux écrans

La bêta 3 d’iOS 27.2 est disponible. Parmi les nouveautés, la refonte d’une application pour tous les smartphones d’Apple, mais qui profite surtout à l’iPhone Duo avec son énorme écran interne de 7,6 pouces.

iOS 27.2 bêta 3 refond Apple Books avec une barre de progression, des commandes déplacées et un accès simplifié aux favoris.

Ces changements profitent surtout à l’iPhone Duo, dont l’écran interne de 7,6 pouces est particulièrement adapté à la lecture de livres numériques.

iOS 27.2 apportera aussi Siri AI en français, une nouvelle app Santé, le double enregistrement FaceTime et plusieurs changements d’interface.

Apple en est déjà à sa bêta 3 pour iOS 27.2. Pour le moment, la phase d’essai se destine aux développeurs avant d’arriver sous peu pour le grand public. Parmi les grandes nouveautés, Apple Books propose des optimisations parfaites pour l’iPhone Duo.

Apple Books s’adapte à l’iPhone Duo avec iOS 27.2

Apple a déplacé plusieurs commandes de lecture, ajouté une barre de progression et simplifié le menu. La plus grosse nouveauté est surtout la progression puisqu’Apple Books affiche des barres qui montrent clairement où vous en êtes dans votre lecture. Il est donc plus facile de repérer où l’on en est.

Le menu en bas à droite change de forme avec trois points et un design Liquid Glass transparent. Apple a aussi retouché l’accès aux favoris puisque le bouton qui ajoute un signet n’est plus au fin fond du menu lecture, mais en haut à droite. Pour la croix qui permet de fermer un livre, elle passe en haut à gauche. Le bouton de retour descend en bas à gauche et sa taille augmente.

Apple fait donc en sorte avec iOS 27.2 que la commande principale soit plus facile à repérer Bref, cette nouvelle version d’Apple Books est surtout pensée pour l’iPhone Duo avec son écran externe de 5,4 pouces et son écran interne de 7,6 pouces.

L’iPhone Duo, la véritable vitrine d’iOS 27

La firme de Cupertino assume totalement ce format tablette qui se glisse dans la poche puisque l’écran intérieur offre une surface 50 % plus grande que celle de l’iPhone 18 Pro Max. La finition nano-texturée de l’iPhone Duo réduit aussi les reflets. En gros, la lecture de livres numériques sur ce smartphone pliable est optimale.

iOS 27 a déjà été pensé pour les deux écrans de l’iPhone Duo. Par exemple, les applications changent de présentation quand le smartphone est ouvert. Plusieurs commandes se déplacent et il est possible de lancer plusieurs applications à l’écran. Apple Books s’inscrit donc dans cette transformation de l’expérience utilisateur.

C’est dans quelques jours que les précommandes de l’iPhone Duo ouvriront en France, le 16 octobre 2026. Puis c’est le 23 octobre 2026 que les premières livraisons auront lieu. L’iPhone Duo tournera nativement sous iOS 27.1, une version spécialement conçue pour son format d’affichage.

Plusieurs autres nouveautés attendent l’iPhone

Les autres iPhone seront aussi compatibles avec iOS 27.2, bien évidemment. Parmi les autres nouveautés, la mise à jour apporte la nouvelle application Santé avec deux parties pour l’analyse et la longévité. Siri AI parlera désormais français et plusieurs autres langues.

FaceTime pourra aussi filmer avec deux caméras en même temps et Apple TV ajoutera des profils sur iPhone. Apple Podcasts et Apple Music auront aussi droit à leur changement d’interface. L’écosystème d’Apple se renforce donc avec iOS 27.

Bref, c’est une belle pluie de nouveautés qui attend les utilisateurs d’iPhone compatibles avec iOS 27. Mais surtout ceux qui ont un iPhone Duo. Reste à attendre le déploiement en version définitive d’iOS 27.2, nul doute qu’elle arrivera d’ici quelques semaines.