Le Xbox Game Pass ajoute 9 nouveaux jeux à partir d’aujourd’hui jusqu’au 1er décembre. L’occasion pour les joueurs Xbox, PC mais aussi cloud gaming de profiter de titres inédits dans le catalogue de Microsoft. Voici la liste complète.

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Le Xbox Game Pass ajoute 9 jeux entre le 18 novembre et le 1er décembre sur Xbox, PC, cloud gaming et consoles portables.

High on Life 2, The Outlast Trials ou encore Sniper Ghost Warrior Contracts 2 font partie des principales nouveautés.

Microsoft retire aussi 8 jeux du catalogue, dont Aliens: Dark Descent, Banishers: Ghosts of New Eden et Generation Zero.

Rappelons que le Xbox Game Pass propose plusieurs formules avec Premium et Ultimate (qui permet lui d’accéder au cloud gaming), sur Xbox mais aussi PC. Les jeux de la liste ci-dessous sont donc accessibles selon votre abonnement et votre plateforme. En tout, ce sont 9 jeux que Microsoft ajoute au catalogue du 18 novembre jusqu’au 1er décembre.

Voici les 9 nouveaux jeux ajoutés au Xbox Game Pass

Pour les nouveautés, on trouve un peu de tout. Les amateurs de High on Life, par les créateurs de Rick et Morty, pourront retrouver sa suite dès aujourd’hui. Même si Halloween est passé et que Noël approche, le Xbox Game Pass ajoute également Outlast Trials, survival-horror en coopération.

Ces jeux sont donc accessible, selon les plateformes, aussi bien sur Xbox Series que sur PC et cloud gaming. Mais il y a également les consoles portables concernées. Bref, Microsoft cherche à couvrir un maximum de joueurs. Même si l’on sait que ces prochaines heures, les joueurs risquent plus d’être sur GTA 6 que le Xbox Game Pass.

Mais sur le Xbox Game Pass, on trouvera quand même des joueurs de GTA 6. Et pour cause, le jeu de Rockstar sera jouable via le service en cloud gaming depuis une Xbox One. Mais retournons à nos moutons avec le tableau complet des 9 jeux ajoutés au Xbox Game Pass à partir d’aujourd’hui.

Jeu Date de disponibilité Formules Game Pass Plateformes Call of the Elder Gods 18 novembre Arrive dans le Game Pass Premium, déjà disponible dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass Cloud, Xbox Series X/S, consoles portables et PC High on Life 2 18 novembre Arrive dans le Game Pass Premium, déjà disponible dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass Cloud, Xbox Series X/S, consoles portables et PC Roadside Research 18 novembre Arrive dans le Game Pass Premium, déjà disponible dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass Cloud, Xbox Series X/S, consoles portables et PC Black Jacket 19 novembre Arrive dans le Game Pass Premium, déjà disponible dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass Cloud, Xbox Series X/S, consoles portables et PC Motorslice 24 novembre Arrive dans le Game Pass Premium, déjà disponible dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass Cloud, Xbox Series X/S, consoles portables et PC Sniper Ghost Warrior Contracts 2 24 novembre Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass Cloud, consoles, consoles portables et PC Arkheron 27 novembre Game Pass Ultimate et PC Game Pass Cloud, Xbox Series X/S et PC The Outlast Trials 1er décembre Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass Cloud, Xbox Series X/S et PC Hela: of Mice & Magic 1er décembre Game Pass Ultimate et PC Game Pass Cloud, Xbox Series X/S et PC

Microsoft retire tous ces jeux du Xbox Game Pass

Malheureusement, comme chaque fois, Microsoft retire aussi des jeux du Xbox Game Pass. Gardez donc toujours en tête que les titres ajoutés au catalogue, en dehors des exclusivités (Bethesda, Activision/Blizzard, Xbox Studios, etc), sont forcément retirés à un moment.

Voici tous les jeux qui disparaissent du Xbox Game Pass :

Aliens: Dark Descent (cloud, consoles et PC)

Banishers: Ghosts of New Eden (cloud, consoles et PC)

DreamWorks Gabby et la maison magique : C’est la fête (cloud, consoles et PC)

Generation Zero (cloud, consoles et PC)

Kill It With Fire! 2 (cloud, consoles et PC)

Moving Out 2 (cloud, consoles et PC)

Star Trucker (cloud, consoles et PC)

Totally Reliable Delivery Service (cloud, consoles et PC)

Source : Microsoft