C’est officiel, Robert Pattinson incarnera James Bond dans le 26e film de la franchise. C’est Denis Villeneuve, à qui l’on doit notamment la trilogie Dune, qui dirigera le film. Et en interview, le cinéaste canadien partage sa principale source d’inspiration pour l’incarnation de Robert Pattinson.

Robert Pattinson incarnera James Bond dans le 26e film de la franchise, réalisé par Denis Villeneuve.

Le cinéaste cite Sean Connery comme principale inspiration, notamment pour son charisme, sa puissance, son humour noir et sa dangerosité.

Denis Villeneuve veut retrouver un 007 plus hédoniste, sensuel et brutal, loin de l’approche plus tourmentée de l’ère Daniel Craig.

Alors que Denis Villeneuve cartonne avec la trilogie Dune, c’est depuis juin 2025 que l’on sait qu’il dirigera le prochain James Bond. Quant au scénariste, il s’agit de Steven Knight, à qui l’on doit Peaky Blinders. Et après des mois de spéculations et autres rumeurs partagées par la presse, la recherche du prochain matricule 007 a touché à sa fin. Et pour cause, c’est Robert Pattinson qui incarnera James Bond dans le 26e film de la franchise.

Sean Connery est l’inspiration de Denis Villeneuve pour son James Bond

Rappelons que l’acteur britannique sera prochainement au cinéma dans The Batman 2. Cela veut donc dire que Robert Pattinson incarnera deux figures majeures de la culture populaire au cinéma. L’époque d’Harry Potter et Twilight est très loin derrière l’acteur qui a depuis fait ses preuves notamment chez Claire Denis, David Cronenberg ou encore Christopher Nolan dans Tenet.

C’est donc Denis Villeneuve qui réalisera le prochain James Bond. Et dans une interview pour GQ, le réalisateur dévoile que sa principale source d’inspiration pour le James Bond de Robert Pattinson n’est autre que Sean Connery.

Notons que l’interview a eu lieu avant l’officialisation de Robert Pattinson, Denis Villeneuve partage ici son James Bond idéal. Le réalisateur explique qu’il admire Sean Connery notamment pour son « panache, sa détermination, son charisme » et sa manière d’incarner la « masculinité ».

Denis Villeneuve explique également que pour que James Bond soit réussi, il doit « croire que cet homme est un tueur parce que Bond est davantage un assassin qu’un espion. J’ai besoin de voir cette colère au fond de ce regard et tout le monde n’a pas cela ».

Un James Bond plus proche des origines cinématographiques

Le réalisateur du prochain James Bond explique qu’il faut que 007 ait « un charisme puissant mais aussi beaucoup de sensualité qui attire les autres et qui exprime une certaine joie de vivre ». Pour lui, l’agent secret doit aussi « avoir de l’esprit et de l’humour noir. Quelqu’un qui prend parfois plaisir à se retrouver dans une merde noire et qui n’a pas peur de mettre les mains dans le cambouis ».

Parmi ses autres critères, « quelqu’un de fort, de musclé qui dégage une véritable puissance. Et bien sûr dont le regard révèle une intelligence profonde, qui a toujours une longueur d’avance sur nous ». Denis Villeneuve décrit donc son James Bond parfait et selon lui, Sean Connery coche toutes les cases. C’est donc cela que le réalisateur canadien pourrait chercher à retranscrire à l’écran en dirigeant Robert Pattinson.

Le cinéaste laisse aussi entendre que l’hédonisme du personnage ne sera pas rangé au placard. Bref, un retour à l’identité originale de 007, celle d’un personnage hors du commun et pas un héros psychologiquement tourmenté, émotionnellement blessé comme l’interprétation de Daniel Craig qui reste excellente.

Denis Villeneuve veut un James Bond différent de Daniel Craig

Mais ici, Denis Villeneuve cherche une approche totalement différente pour proposer quelque chose de neuf bâti sur les fondations de l’ancien que représente Sean Connery. Denis Villeneuve ne rejette donc pas le James Bond de Daniel Craig mais cherche un retour à ce qui était mis de côté dans les films modernes bien plus sérieux.

Source : GQ