AirPods 5 : tout juste lancés, les écouteurs Apple sont déjà à petit prix sur Amazon

Alors qu’Apple vient tout juste de commercialiser les AirPods 5, ces derniers sont déjà en promotion sur Amazon pour les Jours Flash Prime. Les deux versions sont en réduction, et il est possible d’obtenir les écouteurs de base pour 119 €, au lieu de 149 €.

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Les Jours Flash Prime battent leur plein et les produits Apple sont en promotion pour l’occasion. Plusieurs appareils profitent de belles remises, dont la dernière génération d’écouteurs sans fil d’Apple. Dans le détail, les deux versions des AirPods 5 sont à prix cassé.

AirPods 5 : à 119 €, au lieu de 149 €

AirPods 5 avec charge sans fil à 139 €, au lieu de 169 €

Pour profiter de cette réduction, vous devez ajouter le produit à votre panier et vous rendre dans la section paiement. En effet, au moment de régler votre achat, une remise de 30 euros va automatiquement s’appliquer. Pour le reste, la livraison est gratuite et les membres Amazon Prime vont profiter de livraison accélérée. Si jamais ces écouteurs ne vous conviennent pas, vous avez toujours 14 jours pour les retourner et obtenir un remboursement.

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Les AirPods 5 avec 30 euros de remise

Comme dit précédemment, les AirPods 5 se déclinent en deux versions. Avant d’aborder les points communs, présentons les différences. Le modèle le plus onéreux de ces écouteurs sans fil propose une autonomie légèrement supérieure (5 heures avec l’ANC activée contre 4 heures pour le modèle basique), et la charge sans fil Qi pour le boîtier. Mais surtout, il est possible de régler le volume depuis la tige avec ce modèle.

Finalement, ce sont les seules vraies différences entre les deux produits. Pour le reste, vous allez profiter de la réduction de bruit active. Cette dernière est bien plus efficace qu’avec la génération précédente. Pour autant, l’isolation n’est pas non plus parfaite en raison du format ouvert. Vous allez aussi accéder à des fonctions comme l’audio spatial, la détection des conversations, ou encore la traduction en direct.

La qualité audio est franchement bonne avec un son précis, puissant et équilibré. D’ailleurs, la puce H2 est bien présente avec ce modèle. Ils sont certifiés IP57 contre l’eau et la poussière, ce qui les rend compatibles avec la pratique sportive. Vous pouvez aussi interagir avec l’assistant vocal d’Apple : Siri. Dernièrement, rappelons qu’il faut posséder un produit de la firme de Cupertino pour profiter pleinement des AirPods 5.