Quels sont les meilleurs écouteurs filaires en octobre 2026 ? Notre comparatif pour bien choisir 

À l’ère du sans-fil, les écouteurs filaires font encore de la résistance. Ils ont plusieurs arguments face à leurs contreparties : plus abordables, latence plus faible, pas de souci d’autonomie, connectique universelle (jack 3,5 mm, USB-C ou Lightning). Voici notre comparatif dédié aux meilleurs écouteurs filaires intra-auriculaires du moment.

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Top 3 des meilleurs écouteurs filaires

La disparition de la prise jack de la majorité des smartphones semblait annoncer la fin de nos écouteurs filaires. En effet, les écouteurs sans fil sont désormais omniprésents chez les revendeurs. Malgré tout, ils gardent la côte auprès des audiophiles et de nouvelles connectiques comme l’USB-C les rendent universels. Ils ont d’autres atouts indéniables avec une absence de batterie à rechercher, une meilleure latence, etc. En bref, nos bons vieux intra-auriculaires font de la résistance.



Les grandes marques comme Sony, JBL, Sennheiser et même Apple continuent de commercialiser ce type de produit. Et le choix est large avec des paires haut de gamme et d’autres à moins de 10 euros. Il y a même des solutions en Lightning pour les iPhone d’ancienne génération. Pour ce guide d’achat, nous avons comparé plusieurs critères, dont le confort d’utilisation, la qualité sonore, le rapport qualité/prix ou l’isolation. Découvrez notre sélection des meilleurs écouteurs filaires.

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Sennheiser IE 200, les meilleurs écouteurs filaires du moment

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Les Sennheiser IE 200 dénotent sur le marché des écouteurs filaires. On trouve essentiellement des solutions à petit prix, mais la marque allemande prend le contrepied de ses concurrents. En effet, elle propose un accessoire haut de gamme lancé à 149 €. Dans le détail, ils ont un format intra-auriculaire (livrés avec trois paires d’embouts) et ils se montrent très confortables. Il est toujours possible de détacher la tête des écouteurs au besoin.

Les finitions sont en plastique, mais le tout donne un bon sentiment de solidité. D’ailleurs, on retrouve un joli câble tressé avec des connecteurs MMCX et une prise 3,5 mm. Il s’agit d’un appareil mono-transducteur qui offre une très belle partition sonore. Le son est détaillé et ils ne font pas non plus de compromis au niveau de la puissance.

On note tout de même des graves légèrement en retraits. En conclusion, nous sommes en présence des meilleurs écouteurs filaires du moment. Une solution de choix, si vous êtes prêt à mettre le prix.

Connectique : Jack 3,5 mm

On aime

Vraiment confortable

Très bonne qualité audio

Possibilité de détacher les écouteurs

On aime moins

Tarif élevé pour des filaires

Apple EarPods, les meilleurs écouteurs filaires pour iPhone

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C’est le classique des écouteurs filaires, les Apple EarPods sont l’un des produits les connus de la marque. Ils sont toujours disponibles dans de nombreuses enseignes et, chose rare, ils se déclinent dans trois connectiques.

Vous pouvez acheter une version avec un connecteur Jack, USB-C ou Lightning. En bref, vous avez l’embarras du choix. Mais finalement, ce qui surprend le plus quand on connaît la firme de Cupertino, c’est le tarif abordable. Toutes les variantes sont actuellement disponibles pour moins de 20 euros. Ils se placent parmi les écouteurs filaires au meilleur rapport qualité/prix. D’ailleurs, c’est la seule véritable solution si vous ne voulez pas d’une paire d’intra-auriculaire.

Pour le reste, la qualité sonore est franchement correcte pour le tarif. Sans être les plus performants dans ce domaine, le résultat est suffisant pour la majorité des utilisateurs. Mais notons que ce ne sont pas les plus confortables pour de longues sessions d’utilisation. Enfin, les finitions sont de qualité.

Connectique : Jack 3,5 mm / USB-C / Lightning

On aime

Compatible iOS, mais aussi Android, Windows, etc.

Bonne qualité de fabrication

Le choix entre plusieurs connecteurs

On aime moins

Pas les plus confortables

JBL T110, les meilleurs écouteurs à moins de 10 €

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Si vous avez besoin de bons petits écouteurs filaires pour une utilisation occasionnelle, les JBL T110 sont une solution intéressante. Disponibles pour moins de 10 euros, ils n’en sont pas moins confortables et l’on apprécie le câble plat qui va éviter les éternels nœuds de fil après un passage dans la poche. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont livrés avec trois embouts pour s’adapter à toutes les morphologies.

L’isolation passive est bonne, et bien entendu, il n’y a aucune isolation active. Il y a aussi un système de commande pour gérer la lecture de la musique. Mais surtout, ils surprennent en audio. En effet, on a le droit à un bon équilibre avec les médiums et les basses sont bonnes. Tout n’est évidemment pas tout rose. Les aigus ne rendent pas très bien et un effet de distorsion bien prononcé est présent.

Enfin, un microphone est intégré, mais il ne faut pas en attendre beaucoup de ce dernier.

Connectique : Jack 3,5 mm

On aime

Rapport qualité/prix excellent

Un câble plat

Livré avec trois paires d’embouts

On aime moins

Effet de distorsion important

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Avec les 1More Triple Driver nous sommes en présence de très bons écouteurs filaires de milieu de gamme. Tout d’abord, ils ont le droit à une construction en aluminium et il n’y a rien à redire de la qualité de fabrication. Les fils sont en tissus tressés et une petite télécommande avec trois boutons est présente.

Les contrôles sont complets, ce qui est toujours un plus. Ils sont compatibles avec les appareils Android et iOS. Ils profitent aussi d’un kit mains libres de qualité. Le confort est au rendez-vous avec pas moins de huit paires d’embouts. On note aussi un bon maintien, ce qui est un plus pour ceux qui recherchent des écouteurs filaires pour le sport. Côté audio, le son délivré est équilibré.

Le rendu est précis et, excepté quelques imperfections au niveau des médiums, le résultat est parfait. Pour moins de 50 euros, il va être difficile de trouver mieux. On a même le droit à des certifications Hi-Res et THX.

Connectique : Jack 3,5 mm

On aime

Qualité du kit mains libres

Bon niveau des finitions

Partition audio précise et agréable

On aime moins

Petite imperfection des médiums

AILZPXX, la bonne alternative en USB-C

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À une époque où les prises jack de nos smartphones disparaissent, il est intéressant de se tourner vers des écouteurs filaires USB-C. Dans ce domaine, nous trouvons un produit AILZPX, à la fois complet et performant. Comme toujours, nous retrouvons un format intra-auriculaire. La paire est agréable à porter et ne provoque pas de gêne.

L’isolation passive est également bonne, ce qui est appréciable. On a même le droit à quelques accessoires, dont une pince et un étui pour le transport. Précisons aussi qu’ils sont compatibles avec les iPhone et les smartphones Android. Un petit panneau de commande est disponible. Ce dernier comprend un petit micro à la qualité honorable. Sinon, les basses sont assez puissantes, le son est clair et on note un bon équilibre dans les aigus.

Sans être au niveau des modèles de Sennheiser et 1More, le résultat est très bon pour des écouteurs disponibles aux alentours de 20 euros. Bien que la marque soit méconnue, nous vous recommandons ce modèle sans hésiter.

Connectique : USB-C

On aime

Qualité audio pour ce prix

Plusieurs accessoires disponibles

Confortables, même lors de longues sessions

On aime moins

RAS pour ce prix

🤔 Puis-je encore acheter des écouteurs filaires en 2026 ?

Oui, les écouteurs sans fil sont encore disponibles chez de nombreux revendeurs. Que vous alliez chez Amazon, Fnac ou Cdiscount, vous pouvez trouver facilement ce type d’objet. Ils demeurent populaires auprès des audiophiles, mais aussi des personnes à la recherche de modèles à bas prix. Cependant, ce sont les produits d’entrée de gamme qui prédominent. En effet, les solutions premium se font de plus en plus rares, si l’on excepte des accessoires comme les Sennheiser IE 200.

🏃‍♂️ Les écouteurs filaires conviennent-ils pour le sport ?

Les écouteurs filaires peuvent convenir au sport. Il est important de choisir un modèle avec des ailettes et un câble qui passe derrière la nuque. Ils doivent aussi bien tenir aux oreilles et au moins résister à la transpiration. Mais dans les faits, nous ne pouvons que vous conseiller des écouteurs sans fil pour le sport. C’est simple : ils sont beaucoup plus pratiques. Vous ne risquez pas d’être gêné par un câble.

👉 Quelle connectique choisir : jack 3,5 mm, USB-C ou Lightning ?

Si le standard jack 3,5 mm reste le plus répandu avec les écouteurs sans fil, ce n’est pas toujours le plus intéressant. Voici quelle connectique choisir en fonction de vos besoins.

Jack 3,5 mm : pendant longtemps, c’était le format universel. Il est toujours présent sur les PC et certains téléphones. Mais ce support est en train de disparaître de nos smartphones ➡️ parfait pour une utilisation sur ordinateur ou appareil compatible.

pendant longtemps, c’était le format universel. Il est toujours présent sur les PC et certains téléphones. Mais ce support est en train de disparaître de nos smartphones ➡️ USB-C : c’est le standard obligatoire présent sur tous les téléphones récents ➡️ parfait pour les smartphones et les tablettes .

c’est le standard obligatoire présent sur tous les téléphones récents ➡️ . Lightning : uniquement présent sur les anciens iPad et iPhone ➡️ à réserver aux anciens appareils Apple

🧐 Quelles marques commercialisent des écouteurs filaires ?

Même si les fabricants communiquent peu autour de leurs écouteurs filaires, toutes les grandes marques de l’audio sont encore présentes sur ce segment. Au niveau du grand public, on peut citer JBL, Sony, Apple ou 1More. Mais ces derniers se limitent essentiellement à des accessoires abordables et au milieu de gamme. Pas besoin de se tourner vers une marque chinoise inconnue pour obtenir une paire au bon rapport qualité/prix. Pour des objets premium ou professionnels, Sennheiser propose encore quelques solutions.

📱 Les écouteurs filaires sont-ils encore compatibles avec tous les smartphones ?

Oui, les écouteurs filaires fonctionnent aussi bien avec les smartphones Samsung, Google, Xiaomi qu’avec les iPhone. Mais il faut bien faire attention à sa connectique. La première solution est de se tourner vers des écouteurs USB-C pour éviter le problème. En tout cas, c’est le mieux si vous n’avez pas de prise jack 3,5 mm sur votre mobile. La seconde, qui est parfois la plus économique, est de se procurer un adaptateur Jack vers USB-C ou Lightning. Si vous passez souvent de votre smartphone à votre PC, c’est certainement la meilleure solution.

👂 Les écouteurs filaires peuvent-ils offrir une qualité audio supérieure aux écouteurs sans fil ?

Cela peut en surprendre certains, mais oui, les écouteurs filaires peuvent offrir une meilleure qualité audio que les écouteurs sans fil. Tout d’abord, un câble signifie que vous n’allez pas avoir à souffrir de problèmes de latence, ni même d’un effet de compression. En effet, le Bluetooth compresse toujours un peu le son même avec des codecs aptX ou LDAC. En bref, il n’y a aucun compromis.

Mais attention, cette affirmation est uniquement valable avec les écouteurs filaires haut de gamme. En effet, n’attendez pas de vos EarPods qu’ils soient plus performants que vos AirPods Pro.

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