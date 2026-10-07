Windows 11 : le support se termine pour cette version dans quelques jours, mettez votre PC à jour

Microsoft lâchera prochainement le support pour l’une des versions de Windows 11. Il ne reste donc que six jours avant l’échéance après laquelle les PC concernés n’auront plus de mises à jour de sécurité. Il faudra donc vite mettre son PC à jour.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Microsoft arrêtera le support de Windows 11 24H2 Famille et Pro le 13 octobre 2026, avec la fin des mises à jour de sécurité.

Les PC concernés continueront de fonctionner, mais seront davantage exposés aux failles et ne bénéficieront plus de l’assistance technique.

Microsoft recommande de passer à une version plus récente, avec une migration automatique vers Windows 11 25H2 et la possibilité d’installer Windows 11 26H2.

Windows 11 24H2 arrive au bout de sa prise en charge qui se termine le 13 octobre 2026, soit dans six jours au moment où ces lignes sont rédigées. Bien évidemment, les PC en question tourneront toujours sans problème, mais Microsoft ne déploiera pas les correctifs de sécurité pour les nouvelles failles découvertes. Ce qui veut dire que pour l’utilisateur, il y a danger.

C’est la fin du support pour la version 24H2 de Windows 11

L’assistance technique saute également alors en cas de problème, la firme de Redmond ne pourra pas vous venir en aide. Alors pour un PC qui reste des mois sous Windows 11 24H2 sans correctifs de sécurité, les risques sont accrus de se faire attaquer.

À noter que ce sont les éditions Windows 11 Famille et Pro en version 24H2 qui sont concernées par l’échéance. Puis le 12 octobre 2027, Microsoft terminera le support de Windows 11 24H2 Entreprise et Éducation. Les PC professionnels ont donc le droit à une année de répit de plus.

Les éditions Home et Pro de Windows 11, version 24H2, ne bénéficieront plus de mises à jour à compter du 13 octobre 2026. Les appareils fonctionnant sous ces éditions ne recevront plus de correctifs pour les problèmes connus, de mises à jour des fuseaux horaires, d’assistance technique, ni de mises à jour mensuelles de sécurité et de préversion contenant des protections contre les dernières menaces de sécurité. Les éditions Entreprise et Éducation continueront d’être prises en charge jusqu’au 12 octobre 2027. Microsoft

Pour vérifier la version de votre PC sous Windows 11, il suffit de se rendre dans les Paramètres, puis la page Informations système. Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Exécuter avec les touches Windows et R de votre clavier, puis écrire winver et appuyer sur Entrée. Si vous voyez la mention 24H2, cela veut donc dire que votre version de Windows 11 est concernée.

Installez vite une version plus récente

Bref, le répit est de courte durée avec une mise à jour ultime pour le 13 octobre 2026 alors que la précédente remonte au 22 septembre dernier. Les PC sous Windows 11 24H2 passeront automatiquement et proprement vers Windows 11 25H2 via Windows Update.

Mais sinon le mieux est d’installer Windows 11 26H2, une toute nouvelle version du système d’exploitation disponible depuis quelques jours. Il s’agit d’une mise à jour majeure, disponible pour les PC compatibles sous Windows 11 24H2 et 25H2.

À noter que Windows 11 26H2 est une mise à jour majeure mais légère en termes de poids puisqu’elle utilise la même base que Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2. C’est un paquet d’activation qui active les fonctionnalités ajoutées par de précédentes mises à jour. Mais bien évidemment, Windows 11 26H2 propose des nouveautés comme des retouches du menu Démarrer, de l’Explorateur de fichiers.

Les PC non supportés ne seront plus protégés

Vous l’aurez compris, le compte à rebours est lancé pour Windows 11 24H2. Après l’échéance qui tombe dans quelques jours, les PC ne seront plus sécurisés. Alors le mieux reste de vous rendre dans les Paramètres, puis d’installer la version la plus récente du système d’exploitation.

Rappelons que c’est également en octobre, l’année dernière, que Microsoft a terminé le support de Windows 10. Une triste nouvelle pour les utilisateurs forcés de passer à Windows 11, une version bien moins appréciée par la communauté avec son instabilité et ses fonctionnalités AI ajoutées au forceps.

Source : Microsoft